von Lena Kluß Keine Lust mehr auf Beige, Weiß, Grau und den Clean-Look? Dann könnte Color Blocking etwas für dich sein, das knallige Farben endlich in den Fokus rückt und für harmonisch-aufregende Räume sorgt.

Moment. Blocking ... heißt das nicht eigentlich ausschließen? Auch, aber damit hat der farbige Trend nichts am Hut – außer es geht um schlichte Gestaltungen mit Weiß- oder Grautönen, die sind hier nicht unbedingt erwünscht. Beim Color Blocking geht es um Farbblöcke, also größere Flächen, die mit knalligen Farben deine Zimmer bunt und einladend werden lassen. Und das muss nicht unbedingt überladend und ausgefallen sein wie beispielsweise beim Weirdcore-Trend. Es können schon feine Details oder neu gestaltete Regale in aufregenden Farbtönen sein. Wir zeigen dir, wie du Color Blocking zu Hause einsetzen kannst.

Bereiche rund und farbig herausstechen lassen

Manchmal muss es nicht die ganze Wand sein – und wir müssen auch nicht alles nur in Ecken und Kanten denken. Du kannst beispielsweise ein farbiges Highlight setzen, indem du einen Kreis um deine Regalbretter ziehst und alles in einer Farbe gestaltest. Oder du sorgst für zusätzlichen Kontrast zwischen Regalbrett, Kreis und dem Rest der Wand. In diesem Beispiel hätten die Bretter ebenfalls schwarz oder in einem dunkleren Petrolton gestaltet werden können, um die Wand zu ergänzen oder die Farbe der Kommode wieder aufzunehmen.

Anstatt nur eine Farbe zu wählen, kannst du auch für einen hübschen Verlauf sorgen, den du sogar auf den Borten übernehmen kannst. Das wirkt einerseits geordnet und andererseits farbenfroh und warm. Du könntest dich an einer weißen Wand genauso an Farben eines Sonnenauf- oder -untergangs orientieren. Beispielsweise durch einen gelb-orange-roten Verlauf.

Übrigens ist das auch eine schöne Idee für die Wand hinterm Bett. Entweder in einem einzigen farbigen Kreis – oder vielleicht in mehreren Streifen, ähnlich wie bei einem Regenbogen. Auch in Kinderzimmern kann das den kleinen Bewohner:innen viel Freude bereiten. Entweder ganz bunt oder lieber in gedeckteren Farben.

Langeweile mit verschiedenen Formen vertreiben

Color-Blocking muss sich nicht nur einem Muster beugen. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Das zeigt auch diese schöne Variante, in der verschiedene eckige und runde Formen miteinander kombiniert werden. Runde Formen erinnern uns oft an die Natur mit ihren fließenden Konturen und wirken daher beruhigender. Eckige Formen wirken hingegen moderner und stärker. Sie können einen selbstbewussten Akzent in deiner Wohnung setzen.

Wenn du der Typ für etwas mehr Farbe bist, kannst du deine Wand natürlich auch in verschiedenen Tönen erstrahlen lassen. Es kann allerdings zuvor hilfreich sein, sich die Idee zuerst anders vor Augen zu führen. Heißt: bevor du anfängst zu streichen. Sind es kleinere Flächen und du bist dir nicht ganz sicher? Dann schneide zuerst einige farbige Pappen in der Art und Weise aus, wie du dir deine Wand vorstellst – oder sollte sie noch ganz leer sein: Mache ein Foto und versuche die Änderungen mit einem Bildbearbeitungsprogramm zu verdeutlichen.

Ecken und Kanten ignorieren

Warum solltest du an der Kante von einer zur anderen Wand aufhören, wenn das Überstreichen von der Seitenwand zur Decke doch so interessant aussehen könnte? In diesem Beispiel wird aus dem schönen orangenen Farbblock quasi eine optische Lampe, die einladend und warm auf das Auge wirkt und sich über der Sitzgelegenheit ausbreitet.

Eine weitere Option ist es, nicht nur ausgemalte Flächen zu nutzen, sondern verschiedene Muster (wie beispielsweise Schraffierung) in dein Color-Blocking einzubauen. Du kannst auch weiße Flächen mit Punkten oder Karos verzieren und so mehr Abwechslung hineinbringen.

Möbel neu und farbig gestalten

Hast du ein altes Möbelstück, das wirklich einen neuen Anstrich vertragen könnte? Dann könnte eine Kommode oder ein Regal vielleicht ein neues Statement-Piece in deinen vier Wänden werden. Vielleicht im noch kahlen Flur oder in einer trist wirkenden Ecke. Das Upcycling kann beispielsweise so aussehen wie hier:

Du kannst aber auch hübsche farbige Boxen benutzen, um das Color-Blocking in eins deiner Regale zu integrieren. So musst du nicht selbst den Farbpinsel schwingen, dafür aber zuvor die korrekten Maße bestimmen.