Früher ein Hit in jedem Kinderzimmer – jetzt zieht der Wohntrend bei erwachsenen Deko-Queens und Kings ein. So holst du dir die Sterne vom Himmel ins Zuhause.

Als Kind träumte ich von einem eigenen Sternenhimmel in meinem Zimmer. Nicht ganz unschuldig daran war eine ganz bestimmte Film-Szene. Simba, der im hohen Gras liegt, in den dunklen Himmel schaut, in den Sternen plötzlich seinen verstorbenen Vater entdeckt und neue Hoffnung verspürt. König der Löwen hatte ich in diesem Alter rauf und runtergeschaut und für mich (und damit vielmehr meine Eltern) stand fest: Die Wand musste nachtblau gestrichen werden. Damals klebte ich selbst noch mühevoll einzelne Leuchtsterne daran.

Mit dem Erwachsenenalter findet man sich schließlich damit ab, die Sterne nicht vom Himmel holen zu können. Was bleibt, ist die Faszination für den Himmel und seine Körper. In klaren Nächten reckt sich der Kopf nach oben, um sich in den funkelnden Sternenbildern zu verlieren. In Stadtgebieten und Wolkenzeiten zieht es die Menschen in Planetarien, um einen Blick ins Universum zu erhaschen.

Vom Traum des eigenen Sternenhimmels haben sich die meisten längst verabschiedet. Müssen wir uns aber gar nicht: denn wer sagt, dass wir ein paar der kindlichen Deko-Freuden nicht mit ins Erwachsenenalter nehmen können? Mittlerweile haben immer mehr Deko-Queens unter uns entdeckt, dass das, was uns als Kind gut tat, uns auch heute noch ein gutes Gefühl verschaffen kann: Der Sternenhimmel-Trend ist zurück! Und diesmal eindeutig nicht nur für Kinderzimmer vorbehalten.

Wohntrend Sternenhimmel: Kleine Deko Queens zeigen uns, wie's geht

Egal in welchem Alter: Sonne, Mond und Sterne tauchen das Zuhause jetzt in magisches Licht, das zum Verweilen, Staunen und Träumen einlädt. Keine Sorge: Dafür klettern wir aber nicht mehr mühsam auf Leitern und Hochbetten, um einzelne Plastiksterne mit Tesafilm an der Tapete zu fixieren. Während wir den Himmelstraum kurzzeitig vergessen hatten, hat sich die Technik fein weiterentwickelt und präsentiert uns nun Sternenhimmelprojektoren vom Feinsten.

Und die sind auch noch herrlich einfach zu bedienen: Plätzchen suchen, einstöpseln, per App steuern – zurücklehnen. Je nach Modell gibt es mittlerweile ganz verschiedene Farben und Muster – sodass man sich durchaus auch die Polarlichter ins Wohnzimmer holen kann. Ob blau, grün oder lila-pink: Die Modi sind von Gerät zu Gerät unterschiedlich und lassen kaum Wünsche offen. Die Projektoren ersetzen so wunderbar eine Lampe und lassen sich je nach Bedarf verstellen.

Wer weniger technisch unterwegs ist, kann den Wohntrend auch anders umsetzen: beispielsweise mit einer dunkelblau gestrichenen Wand, die mit einem Lichterkettenvorhang geschmückt wird. Auch ein Ausflug in die Kinderabteilung lohnt sich: Nachtlichter schmücken jetzt nicht nur Kinder-, sondern auch Wohnzimmer.

Da kommt doch gleich ein wenig Gemütlichkeit auf – und ein Gefühl von Geborgenheit, das wir auch im Erwachsenenalter gut gebrauchen können.