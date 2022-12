Daniel und Patrice Aminati

Dass sich Daniel Aminati und seine kleine Familie in dem Kinderzimmer von Töchterchen Charly pudelwohl fühlen, beweist das süße Foto und der Kommentar des Moderators unter dem Bild auf Instagram: " Inzwischen ist das Kinderzimmer der Raum, in dem wir selbst am liebsten sind - und das liegt nicht nur an seiner kleinen Bewohnerin." Die gemütliche Atmosphäre des Raumes setzt sich zum einen aus der schlichten und beruhigenden Farbgebung und zum anderen aus den sorgfältig ausgewählten Möbeln zusammen. Kommode, Babybett mit Himmel von "Pinolino" und der gemütliche Sessel sind die Hingucker des Raumes und laden zum Verweilen ein.

