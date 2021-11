Alec Völkel mit Tochter Rosenrot

Was für einen tollen Ausblick Baby Rosenrot geniesst. Nicht nur auf das Gesicht ihres Vaters Alec Völkel, sondern auch die Panoramasicht aus dem riesigen Dachfenster. Der Sänger der Band "The BossHoss" hat seinem Töchterchen aber noch viel mehr zu bieten. Das weiße Bettchen von Oliver Furniture und der flauschige, rosa Teppich sind ein echter Mädchentraum, ganz zus chweigen von der Wahnsinnstapete mit floralen Mustern. Das gefällt selbst dem stolzen Vater, der seinen Schnappschuss mit den Worten: "So, du Zwerg! Question of the Day, wer pennt in Zukunft hier: Du, ich, das Schaf oder der Bär?!" kommentiert.

Mehr