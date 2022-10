von Natalja Fischer Du bist noch auf der Suche nach nachhaltigen Geschenken für deine Liebsten? Wir haben uns auf die Suche nach passenden Präsenten gemacht und haben hier ein paar Tipps für dich zusammengestellt.

Weihnachten rückt näher und du bist dabei, dir Gedanken über Geschenke für deine Liebsten zu machen? Du denkst an die Umwelt und möchtest am liebsten Dinge verschenken, die einen positiven Beitrag leisten? Dann haben wir ein paar schöne Ideen für dich! In unserer Liste findest du nachhaltige Geschenke für deine Liebsten – von Schmuck über Kosmetik bis hin zu Snacks und Selbstgemachtem. Da ist bestimmt ein passendes Präsent dabei!

10 nachhaltige Geschenke für die Liebsten

1. Faire Schokolade

Affiliate Link Amazon: TONY'S CHOCOLONELY - RAINBOWPACK CLASSIC - 6 X 180 GRAMM | Fairtrade-Schokolade Jetzt shoppen 19,99 €

Wer freut sich nicht über eine (oder mehrere) Tafel feinster Schokolade? Noch besser schmecken diese, wenn sie fair und nachhaltig produziert sind. Der Schokoladenhersteller Tony's Chocolonely setzt sich dafür ein, dass der Kakaohandel fair und frei von moderner Sklaverei und Kinderarbeit abläuft. Zur Auswahl stehen Klassiker wie Vollmilch- und Zartbitterschokolade oder leckere Specials mit Haselnüssen, Salzkaramell oder weißem Nougat.

2. Zertifizierter Wein

Affiliate Link Amazon: KARL PFAFFMANN 2021 RIESLING"SELECTION" TROCKEN Jetzt shoppen 9,90 €

Ein edler Wein ist ein schönes Geschenk für Genussmenschen. Nachhaltige Weingüter achten bei der Herstellung darauf, Ressourcen zu schonen und CO² einzusparen. Ob ein Wein nachhaltig ist, kannst du am FAIR'N GREEN-Logo auf der Flasche erkennen. Zertifiziert ist zum Beispiel das Pfälzer Weingut Karl Pfaffmann, welches vielfach ausgezeichnet wurde und besonders für seinen Riesling bekannt ist.

3. Vegetarisches Kochbuch

Affiliate Link Amazon: Jamie Oliver: VEGGIES | Vegetarisches Kochbuch Jetzt shoppen 26,95 €

Du möchtest jemanden beschenken, der gerne kocht? Dann empfehlen wir dir, ein vegetarisches Kochbuch auszuwählen. Veggie-Gerichte sind vielfältig, gesund und besser für die Umwelt. Außerdem sind Currys, Eintöpfe, Bowls und Co. auch wahnsinnig lecker! Mittlerweile gibt eine große Auswahl vegetarischer Kochbücher.

4. Thermobecher

Affiliate Link -33% Amazon: EMSA TRAVEL MUG | THERMO-/ISOLIERBECHER | 360 ML | HÄLT 4H HEISS/ 8H KALT | 100% DICHT | Jetzt shoppen 17,99 € 26,99 €

Wer etwas für die Umwelt tun möchte, sollte Einwegbecher vermeiden. Auf den Kaffee auf dem Weg zur Arbeit muss man dennoch nicht verzichten, denn zum Glück gibt es Thermobecher. Diese halten den Kaffee oder Tee lange warm und sind außerdem viel stylisher als Pappbecher. Den hochwertigen gibt es zum Beispiel in allen möglichen Farben.

5. Bepflanzter Blumentopf

Affiliate Link Amazon: DEHNER ÜBERTOPF ELSA, Ø CA. 23 CM, HÖHE CA. 23 CM, KERAMIK Jetzt shoppen 24,99 €

Viel persönlicher und nachhaltiger als Schnittblumen ist ein selbst bepflanzter Blumentopf. Und der oder die Beschenkte hat viel länger Freude daran. Suche einen hübschen Topf aus, zum Beispiel aus Keramik, und bepflanze diesen nach Belieben mit Blumen, Sukkulenten oder Kräutern. Wenn du eigene Pflanzen zu Hause hast, kannst du auch deren Setzling einpflanzen und verschenken.

6. Nachhaltiges Yoga-Zubehör

Affiliate Link Amazon: LOTUSCRAFTS YOGAMATTE | HAUTFREUNDLICH & SCHADSTOFFGEPRÜFT Jetzt shoppen 34,99 €

Wenn du jemanden Beschenken möchtest, der gerne Yoga macht oder damit beginnen möchte, bietet sich diverses Yoga-Zubehör als Geschenk an. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Yoga-Block aus nachhaltigem Kork? Oder einer CO2-neutralen Yogamatte von Lotuscrafts?

7. Naturkosmetik

Affiliate Link -20% Amazon: WELEDA BIO GESCHENK SET SANDDORN 2022 - NATURKOSMETIK GESCHENKBOX PFLEGESET BESTEHEND AUS VITALITY SANDDORN DUSCHGEL UND SANDDORN EXPRESS HANDCREME. Jetzt shoppen 9,59 € 11,95 €

Zertifizierte Naturkosmetik zum Beispiel von Lavera, Weleda oder Dr. Hauschka verzichtet auf umstrittene synthetische Inhaltsstoffe und setzt auf die Kraft der Pflanzen. Mit den hochwertigen Cremes, Seren und Lotion kann man übrigens nicht nur Frauen, sondern auch Männern eine Freude machen. Die Hersteller bieten schöne Sets und Geschenkboxen an.

8. Fair Fashion

Affiliate Link Amazon: ARMEDANGELS - DAMEN SCHAL REGULAR FIT AUS BIO-WOLL MIX Jetzt shoppen 79,90 €

Warme Handschuhe, Mützen oder Schals sind vor allem zur kalten Jahreszeit ein sinnvolles Geschenk. Leider ist die Herstellung von Kleidung oftmals weder nachhaltig noch fair. Sogenannte Slow-Fashion-Labels setzen sich dafür ein, dass sich dies ändert. GOTS- und Fairtrade-zertifizierte Labels sind zum Beispiel People Tree, Twothirds oder Armedangels.

9. Selbstgestricktes

Affiliate Link Amazon: LANA GROSSA COOL WOOL UNI/MÉLANGE Jetzt shoppen 5,17 €

Noch persönlicher als gekaufte Stücke sind selbst gestrickte Schals, Pullover und Co. So kannst du Wolle, Farbe und Form je nach Geschmack deiner Liebsten auswählen. Wenn du noch auf der Suche nach Inspiration bist, haben wir hier eine Anleitung zum Pullover stricken nach Guido Maria Kretschmer für dich. Guido hat außerdem eine einfache Anleitung zum Mütze stricken parat.

10. Stofftasche

Affiliate Link Amazon: STOFFTASCHE BEDRUCKT - BAUMWOLLTASCHE | verschiedene Motive Jetzt shoppen 13,95 €

Plastiktüten aus dem Supermarkt sind alles andere als nachhaltig. Ökologischer ist eine Tasche aus Baumwolle oder Jute. Stofftaschen sind außerdem robuster, besser zu tragen und viel hübscher als Einwegtüten. Und gebrauchen kann sie wirklich jede:r. Es gibt Modelle mit schönen Prints, personalisierte Taschen oder unifarbene Taschen zum Selbstbedrucken.

Tipp: Nichts Passendes dabei? Hier findest du noch mehr nachhaltige Geschenke für deine Liebsten.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.