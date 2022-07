Du konntest so viel!

Du konntest so viel! 7 Talente unserer Omas, die wir selbst gerne hätten

Denkt ihr auch oft: Oma hätte das gewuppt? Denn sie hatte (im besten Fall hat sie sie natürlich immer noch) ja soooooo viele Talente! Wie diese hier zum Beispiel.

1. Positives Denken

Positiv bleiben, auch wenn die Zeiten schwierig sind? Konnte Oma! Denn was blieb ihr auch im hohen Alter übrig. Auf der Couch sitzen und in Selbstmitleid zerfließen? Nee, da hatte sie Besseres zu tun. Immerhin wollte sie, dass Kinder und Enkel gerne zu Besuch kommen. Und dazu gehörte stets ein positives Lächeln. Danke Oma für so viel Herzenswärme!

2. Ihre Küchenkünste

Klar, Oma konnte kochen und backen. Und wie! Jedes Rezept, das wir noch von ihr besitzen, ist schier unbezahlbar. Und wehe, es geht verloren. Denn damit geht ja auch ein gutes Stück Erinnerung flöten. Oma, deine Klöße, Apfelkuchen, Kartoffelsalate ... es wird nie was Besseres geben!

3. Ihr Gespür für Menschen

Oma konnte gefühlt in die Seele von Menschen blicken. Sie wusste sofort, wer nicht gut für uns war oder ein falsches Spiel gespielt hat. Umso mehr haben wir uns gefreut, wenn Oma etwa bei dem:der neue:n Partner:in ihr zustimmendes "Häkchen – hat ein gutes Herz" gesetzt hat. Dann konnte eigentlich nichts mehr schief gehen ...

4. Ihr Tröste-Talent

Wer konnte am besten in den Arm nehmen? Oma, Oma, Oma! Denn sie fand immer die richtigen Worte, wenn es uns schlecht ging. Kein Wunder, hat sie doch in ihrem Leben so einige Krisen meistern müssen. Und Respekt, wie du das geschafft hast, liebe Omi!

5. Ihre Weisheit

Wie viel einfacher das Leben wäre, wenn wir Omas Weisheit schon jetzt besäßen. Denn ob in der Liebe, im Alltag oder beim Kinderkriegen – unsere Großmutter wusste halt, wie der Hase des Lebens so läuft. Wie schade, dass sie kein Buch geschrieben hat mit all ihren guten Ratschlägen. Zumindest haben wir sie hier mal zusammengetragen:

6. Nähen und sich einkleiden

Ihr Gespür für Stil und Ästhetik haben uns schon als kleines Kind fasziniert. Von Kopf bis Fuß war sie noch im hohen Alter gut gekleidet. Wenn wir uns Bilder von ihr ansehen, sind wir immer noch jedes Mal beeindruckt von ihren Looks und was sie sich alles selbst genäht hat. Designerin und Fashion-Vorbild in einem!

7. Ihre Spartricks

Oma hatte nicht viel Geld und musste zusehen, wie sie clever wirtschaftet. Und das konnte sie tatsächlich richtig gut. Ob Schnäppchen jagen, sparsames Kochen oder Premien abfischen. Unsere Großmutter hatte so ihre Spar-Tricks auf Lager. Und dabei war sie niemals geizig, wusste das Leben zu genießen und hat uns ständig noch was zugesteckt. Wie hast du das nur gemacht, liebe Omi?