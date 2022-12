von Andrea Hacke Gerade kurz vor Weihnachten kommt oft eins zum anderen, wir sind nur noch ein Nervenbündel. Psychologin Diana Huth hat ein SOS-Programm gegen Stress entwickelt.

Studien der Techniker Krankenkasse belegen, dass knapp zwei Drittel der Menschen in unserer Gesellschaft regelmäßig gestresst sind. Klingt nach einer neuen Volkskrankheit.

Stress kann uns positiv beflügeln, doch sobald die Belastung überhandnimmt, schaden wir uns nur selbst. Zunächst geben wir den Druck an unser Umfeld weiter, dann werden durch Stress alle Krankheiten potenziert oder entstehen dadurch erst.

Wenn der Job drängt, das Kind ruft, die Anspannung steigt: Was empfehlen Sie als Soforthilfe?

Das ist typisch Mensch, erst zu handeln, wenn es zu spät ist. Sie sollten für solche Situationen mit einem Notfallköfferchen vorsorgen. Dazu testen Sie in einer ruhigen Stimmung, was Ihnen guttut: Entspannt Sie Musik? Finden Sie Brausebonbons im Mund angenehm? Mögen Sie es, ein Gummi am Handgelenk flitschen zu lassen? Dann packen Sie das in Ihre Tasche. Es wird Sie kurzfristig ablenken und aus der Belastung holen. Gleichzeitig hilft es, zu analysieren, wie sich diese Überforderung in Zukunft vermeiden lässt.

Sie haben mit Ihrem Start-up ACTitude dazu einen zehnwöchigen Onlinekurs zur Stressreduktion entwickelt, für den die gesetzlichen Krankenkassen sogar die Kosten übernehmen.

Ja, wir bieten darin einen Blumenstrauß an Strategien an. Ich erkläre in kurzen Videos, was langfristig hilft. Für einen ersten Eindruck kann jeder auf ACTitude.de/stresstest mal sein Stresslevel testen und erhält danach erste individuelle Tipps.

Verraten Sie uns etwas davon?

Zum Beispiel ist es hilfreich, sich seine eigenen Werte bewusst zu machen: Wenn bei mir die Karriere das oberste Ziel ist, kann ich auch mal mehr Stress im Job aushalten. Falls die Familie ganz oben steht, wird mich der Druck mehr belasten. Dann ist es ratsam, früher Nein zu sagen. Das lässt sich lernen.

Sie arbeiten unter anderem mit der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT). Was genau bedeutet das?

Es gibt gerade viel, das wir nicht ändern können, etwa die Inflation oder Unsicherheiten im Job. Wir möchten jedem beibringen, solche Dinge zu akzeptieren und den Fokus auf das zu richten, was veränderbar ist. Was könnte ich zum Beispiel an Aufgaben abgeben? Oder auch: Sollte ich mich mit einer Freundin treffen, die mich nur mit ihrem Generve im Leben zuschütten wird?

Oh je, das macht aber einsam.

Ein Treffen ist schon okay, doch dann wäre es gut, zu sagen: "Du hast gerade viel Gepäck, ich auch. Lass uns heute mal eine Auszeit davon nehmen." Alles andere frisst weitere Ressourcen auf. Manchmal brauchen wir die einfach für uns selbst.

Erste Hilfe bei Stress-Overload

1. Richte deinen Fokus bewusst aus: Achte auf fünf Dinge, die du siehst, vier, die du hörst, drei, die du erfühlen kannst, zwei, die du riechst, und eine Sache, die du schmeckst.

2. Oder: Stell dir einen Punkt in deiner Körpermitte vor und dreh deine Hüfte um ihn herum: mal langsam, mal schnell, mal nach links, mal nach rechts. Das holt dich zu dir selbst und beruhigt.

3. 60 Sekunden durchlächeln. Klingt total bekloppt, wird aber dein Grundgefühl sofort positiv verändern.

