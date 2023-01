von Anna-Carolina Kleinjohann Viele Menschen suchen sie jahrelang: Die große Liebe. Aber woher soll man das wissen, ob jemand der:die Richtige für dich ist? Hier sind einige Anzeichen, die dafür sprechen, dass du deine:n Parter:in fürs Leben bereits an deiner Seite hast.

Die Liebe kann eine:n manchmal wirklich verrückt machen. Ob in Filmen, auf Social Media oder im Freund:innenkreis: Um das Thema „Beziehung“ kommt man kaum herum und meistens wir dabei das perfekte Paar porträtiert, dass sich nie streitet. Da können schon einmal Zweifel aufkommen, ob in der eigenen Beziehung wirklich alles so gut läuft, wie man denkt.

Natürlich wissen wir, dass kein Paar wirklich "perfekt" ist, aber trotzdem wünscht man sich doch wenigstens einen kleinen Teil dieses ewigen Glücks. Vielleicht hast du auch grade schon ein:e Partner:in mit dem:der du schon sehr nah an diesem Glück dran bist und fragst dich dennoch: Ist dieser Mensch wirklich der:die Eine? Und auch wenn am Ende nur dein Herz dir die Antwort darauf geben kann, gibt es einige Zeichen, an denen du erkennen kannst, dass dein:e Partner:in dein perfektes Gegenstück ist.

1. Du kannst du selbst sein

Wenn du bei der Person bist, solltest du dich wohlfühlen können, ohne, dass du dich verstellst. In einer Beziehung entwickelt man sich weiter und im besten Fall unterstützt dich dein:e Partner:in in deinen Zielen. Wenn du dich in dieser Hinsicht sicher fühlst, ist das ein erstes Anzeichen, dass du deine große Liebe vielleicht schon gefunden hast. Dasselbe gilt natürlich für dein:e Partner:in.

2. Du vertraust ihm:ihr

Vertrauen ist die Basis einer gesunden Beziehung, aber manchmal ist das sehr leicht gesagt und ein paar Zweifel bleiben doch im Hinterkopf. Oft ist das Vertrauen belastet durch vorige Beziehungen oder negative Erfahrungen. Wenn du manchmal an eurer Vertrauensbasis zweifelst, kann es helfen zu hinterfragen, warum das so ist. Gibt es etwas, was dein Misstrauen rechtfertigt, oder sind es andere Gründe, die vielleicht gar nichts mit eurer Beziehung zu tun haben? Wenn ihr einander vertrauen könnt, steht euch kaum etwas im Weg!

3. Ihr seid bereit, aufeinander zuzugehen

Egal in welcher zwischenmenschlichen Beziehung: Respekt von beiden Seiten hilft dabei Konflikte zu lösen, ohne dass sich jemand verletzt oder unverstanden fühlt. Deshalb ist ein Indiz für eine gefestigte Beziehung, dass ihr aufeinander eingeht und über Probleme kommuniziert, ohne dabei die Wertschätzung für die Meinung des anderen zu verlieren oder gar beleidigend zu werden.

4. Du möchtest Erlebnisse mit ihm:ihr teilen

Bei der Arbeit passiert etwas Schönes, du hattest einen Streit mit einem:einer Freund:in oder eine kleine Begegnung auf der Straße ist dir besonders im Gedächtnis geblieben: Die kleinen und großen Dinge des Alltags miteinander zu teilen ist doch mit das Schönste in einer Beziehung. Das Bedürfnis, diese Momente mit deinem:deiner Partner:in zu teilen, weisen darauf hin, dass ihr euch sicher beieinander fühlt und eben diese Dinge auch für den Rest eures Lebens teilen wollt.

5. Ihr teilt die gleichen Werte und Interessen

Natürlich kann man nicht immer einer Meinung sein und es kann schön sein, andere Werte oder Hobbys durch den:die Partner:in kennenzulernen: Allerdings kann es eine Hürde sein, wenn eure grundsätzlichen Vorstellungen vom Leben oder Freizeitaktivitäten so weit auseinandergehen, dass ihr sie gar nicht miteinander teilen könnt. Wenn ihr aber viel unternehmen könnt und auch ähnliche Vorstellungen von der Zukunft habt, steht euch in dieser Hinsicht nichts im Wege.

Es kann in jeder Beziehung vorkommen, dass in dem ein oder anderen Punkt (noch) nicht alles zutrifft und viele Differenzen lassen sich durch Gespräche und Kompromisse lösen. Wenn alle Punkte zutreffen, habt ihr die beste Grundlage, um eine lange und glückliche Beziehung zu führen. Auch wenn eine Beziehung eine Menge und konstante Arbeit benötigt, zählt am Ende, dass ihr wisst, was ihr aneinander habt, um eventuelle Probleme zu lösen. Und wenn du dir wirklich sicher sein willst, wird am Ende dein Bauchgefühl die richtige Antwort geben können!

Verwendete Quellen: cosmopolitan.de, psychology-today.com, parship.de