Altes gehen, Neues kommen lassen

Die Rauhnächte Ende des Jahres sind 12 Nächte, in denen man sich im Loslassen üben kann – um ohne Ballast in 2023 zu starten. Mit dem Set von heymindful kann man sich dafür in die richtige Stimmung bringen, es enthält ein Räucherbündel, einen Palo Santo Holzstick und vier Kristalle mit unterschiedlichen Eigenschaften. Perfekt für die Zeit zwischen den Jahren, in denen man sich einmal ganz auf sich besinnen kann.

heymindful, 38 Euro

Mehr