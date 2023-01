Glück kann man sich nicht kaufen. Wissen wir. Es gibt aber immer mal wieder Dinge, die uns helfen, unserem persönlichen Glück ein wenig näher zu kommen – oder uns auch einfach nur einen kleinen Glücksmoment im Alltagstrott verschaffen.

Jeden Tag erscheinen unzählige neue Produkte auf der Welt. Auf dem Weg zum Supermarkt, im Regal, auf dem Handy und sogar auf dem Sofa vor dem Fernseher prasseln stetig Meldungen zu neuen Superteilen auf uns ein, die uns versprechen, unser Leben zu retten. Tun sie das wirklich? Vermutlich nicht, denn das können wir nur selbst. Trotzdem gibt es im Leben eben kleine Dinge, die uns den Alltag erleichtern und die wir dann doch nicht mehr missen wollen.

Im Dschungel der Neuerscheinungen sammeln wir in den Redaktionsschätzen genau diese Teile: die neu auf den Markt gekommen und zu unseren Favoriten geworden sind – oder die vielleicht schon lange existieren, wir aber erst jetzt für uns entdeckt haben. Das kann ein Menstruationspanty sein, der uns an schweren Tagen leichter fühlen lässt. Oder eine vegane Käse-Alternative, die uns den Weg zu einer nachhaltigen Ernährung erleichtert. Von Kerze über Schmuck bis hin zum Lieblingsschmöker kann hier alles dabei sein. Lass liegen, was du nicht brauchen kannst – und nimm mit, was dich inspiriert.

Nicht jedes Produkt muss die Welt verändern, manche tun es nebenbei, indem sie beispielsweise nachhaltig sind. Andere sorgen einfach nur dabei, dass wir es uns im Alltag etwas schöner machen können. Sie helfen uns, zu entspannen. Uns fortzubewegen. Produktiv zu sein. Uns ausgewogen zu ernähren. Uns zu organisieren. Uns schön zu fühlen. Unser Selbstbewusstsein zu stärken. Oder schlichtweg zu genießen.

Also: Vorhang auf für unsere Redaktionsschätze 2023 und viel Spaß mit den kleinen Hilfsmittelchen, die uns gerade glücklich machen – oder die etwas für uns tun, wie Guido sagen würde.