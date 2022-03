von Megan Kailuweit

Dir fehlt ein Blickfang im Raum? Mit ausgefallenen Teppichen kannst du in deinem Raum ein Statement setzen und ihn dazu noch besonders stilvoll gestalten. Wir stellen dir das perfekte Interior-Piece vor!

Für ein bisschen mehr Leben und Farbe in der Bude darf eines nicht fehlen: Ausgefallene Dekoration! Statement-Teppiche lassen dein zu Hause nicht nur stilvoll aussehen, sondern bringen auch einen richtigen Sommer-Vibe in die vier Wände. Unifarben scheinen momentan nicht mehr zu reichen. Hauptsache, die Teppiche sind bunt und haben die verschiedensten Muster und Formen. Sie sind wie Kunstwerke, die nicht an die Wand gehängt, sondern auf dem Boden platziert werden – ein echtes Statement-Piece eben.

Kunstwerke für den Boden

Der Begriff "Ruf Art" beschreibt genau das. Die Teppiche der Künstlerin Alexandra Kehayoglou wurden bereits in den verschiedensten Ausstellungen weltweit gezeigt. Sie kreiert Teppiche mit Landschaften und Naturbildern.

Teppiche wie die von Künstler:innen sind mittlerweile aber keine Seltenheit mehr. Bei den verschiedensten Deko-Händlern und Einrichtungshäusern kann man bunte Teppich-Werke finden. Ein Statement-Teppich kommt vor allem in einem eher minimalistisch eingerichteten Raum zur Geltung und wird zum wahren Blickfang des Raums.

Abstrakte Kunst findet sich zum Beispiel in den Teppichen der schwedischen Marke "Okej" wieder. Die Teppiche haben besondere Formen und Farben und sind ein absoluter Hingucker im Raum. Sie sind dort in verschiedenen Größen, Farben und Musterungen erhältlich.

Viele besondere Teppiche werden mit der "Tufting"-Technik hergestellt. Dabei erscheint der Teppich dann mit einer dreidimensionalen textilen Fläche. Damit können besondere Muster im Teppich hergestellt werden. Wie wäre es mit einem Teppich im Animal-Print-Stil oder bestickt mit asymmetrischen Formen oder Blumen? Egal für welche Form, Farbe und Muster du dich entscheidest, ein richtiger Statement-Teppich wird das Center des Raumes sein und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.