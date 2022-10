"Jetzt reg dich mal ab.", "Das bildest du dir alles ein." – solche und ähnliche Sätze kommen dir bekannt vor? Sehr schnell werden uns Gefühle von anderen Menschen abgesprochen. Dann heißt es, dass wir zu "sensibel", zu "laut", zu "anstrengend" wären.

Das fühlt sich nicht schön an – und ist absolut nie gerechtfertigt! Deine Emotionen sind deine Emotionen, niemand hat das Recht, sie dir abzusprechen. Du empfindest, wie du empfindest – und das mag dein Gegenüber anders sehen, das macht jedoch ihre Wahrheit nicht zu der einzig möglichen Wahrheit.

Alles, was du fühlst, hat seinen Raum

Viele Menschen wollen nicht negativ auffallen, wollen nicht "anecken" oder "Ärger machen". Wenn sie ihre Empfindungen aussprechen – was so ungemein wichtig ist –, dann kann es passieren, dass andere Menschen meinen, sie zurechtweisen zu müssen. Ihnen das Gefühl geben, dass ihre Emotionen unangebracht und "falsch" sind. Das passiert unter Freund:innen, auf der Arbeit, der Schule, innerhalb der eigenen Familie. Manche von uns haben schon in Kindertagen gelernt, dass sie kein Recht auf ihre Gefühle haben.

Deswegen sei an dieser Stelle klar gesagt: Alles, was du fühlst, hat seinen Raum. Deine Emotionen sind es wert, empfunden und verbalisiert zu werden. Vielleicht bist du verunsichert, vielleicht hast du allzu oft gehört, dass du nicht "stimmst", dass du "anstrengend" bist und "schwierig". Vielleicht hörst du nicht nur von den Stimmen von außen, sondern inzwischen auch von deiner inneren Stimme, dass du dich zurückhalten sollst.

Wie du reagieren kannst, wenn dir jemand deine Gefühle abspricht

Doch das muss kein Dauerzustand sein. Du kannst lernen, deine Emotionen zu verteidigen. In unserer Galerie haben wir einige mögliche Reaktionen auf typische Aussagen gesammelt, in denen deine Emotionen von anderen Menschen abgesprochen werden. Vielleicht wird es dir am Anfang schwerfallen, doch mit der Zeit wird es immer einfacher. Du bist nicht allein.

Verwendete Quelle: instagram.com