Das Wohnzimmer ist das Herzstück des Zuhauses – in den meisten Fällen zumindest. Hier kommen wir nach einem langen Tag zur Ruhe. Legen die Jacke ab und die Füße hoch. Schauen Filme, lesen Bücher oder machen uns mit Freund:innen einen schönen Abend.

Und was braucht man, um sich buchstäblich so richtig fallen lassen zu können? Ein schönes Sofa! Wer sich neu einrichtet, sollte jedoch einen Fehler gleich von vornherein vermeiden: Nicht nur nach dem Auge kaufen. Denn wer sich schon einmal optisch in eine wunderbare, aber leider furchtbar unkomfortable Couch verliebt hat, wird wissen: Hier lassen wir unser Hinterteil das nächste Mal besser mitreden. Ein gutes Sofa muss definitiv nicht nur gut aussehen, sondern sich vor allem gut anfühlen.

Sofa-Trends mit Gemütlichkeitsgarantie

Schließlich hängt an einer schönen Couch-Ecke so viel mehr: Hier verbringen wir Abende mit uns und unseren Liebsten, an denen wir ganz wir selbst sein können. Hier gelten keine Regeln, keine Dresscodes, hier lassen wir die an uns zerrenden Ansprüche des Alltags ganz weit hinter uns. Mit einem guten Sofa ist es wie mit einer guten Jogginghose. Sie sitzt gut, zwickt nirgends, umschmeichelt uns und gibt uns genügend Raum.

Wer jetzt meint, dass wir es ein wenig mit der Sofa-Schwärmerei übertreiben – überleg doch mal, wann und wo die guten Gespräche mit Partner:innen und Freund:innen entstehen. Meistens an Abenden und Orten, an denen wir uns wohlfühlen. Umgeben von Kissen lassen wir schließlich nicht nur unsere Körper, sondern auch uns selbst gern fallen. Ach Gäst:innen bleiben bei dem einladenden Sofa doch gern noch ein Stündchen länger als auf dem harten Korbstuhl. Was wir damit sagen wollen: Gemütlich muss es sein. Deswegen zeigen wir dir hier die Sofa-Trends, die deinem Zuhause nicht nur Stil, sondern auch Komfort verleihen.