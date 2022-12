Schon mal von Cocooning gehört? Wir klären auf, was hinter dem Trend steckt und wie du ihn selber umsetzen kannst.

Was steckt hinter Cocooning?

Grob gesagt versteht man unter Cocooning den Rückzug aus der (bedrohlich wirkenden oder komplexen) Umwelt in das eigene Zuhause. Doch das muss ja kein Rückzug in die Einsamkeit sein: "Einladen ist das neue Ausgehen", heißt es ja auch schon seit geraumer Zeit. Und so laden wir Nachbarn zum Spieleabend ein, die Familie zum Essen oder veranstalten Bingewatching-Abende mit Freunden. Beim Social Cocooning steht laut Studie "Die neue Achtsamkeit" der Wohlfühlort und ein Wir-Gefühl – statt Egozentrismus und Ausgehkultur – im Vordergrund. Und beides unterstützen wir mit dem Thema Cocooning natürlich zu gern!

Trend Cocooning – so geht Gemütlichkeit für dein Zuhause

Das dänische Hygge, das schottische Coorie und das schwedische Lagom – all diese Lifestyles lassen nicht nur auf ein glücklicheres Leben, durch z. B. gutes Essen und Geselligkeit schließen, sondern zeigen zudem, wie du dein Zuhause so gestalten kannst, dass du dich wohlfühlst. Gehörst du also auch zu denjenigen, die gerne Zeit zu Hause verbringen und/oder sich in Krisenzeiten lieber zurückziehen, findest du hier einige Tipps, wie du dort die passende Gemütlichkeit mithilfe von Cocooning schaffen kannst. Grundsätzlich helfen folgende Dinge, die richtige Atmosphäre zu schaffen:

Verschiedene Lichtquellen

Teppich

Textilien wie Kissen, Decken, Gardinen

Naturmaterialien

Das Projekt Cocooning als Wohntrend im Sommer

Veranstaltungen mit vielen Menschen, überfüllte Parkanlagen und laute Eisdielen sind nicht so dein Ding? Keine große Sache, auch zu Hause ist es ja gemütlich – vor allem mit den Lieblingsmenschen. Und auch zu Hause kannst du die Sonne genießen, auf dem Balkon oder im Garten. Lampions, gemütliche Sitzecken und eine schöne Pflanzenvielfalt machen deinen Außenbereich zum Wohlfühlort (und wenn du auf immergrüne Pflanzen setzt, hast du auch noch im Winter etwas davon). Kahle Wände sorgen meist nicht für Heimeligkeit, angesagte Wandteller oder ein Makramee-Wandbehang schaffen dem schnelle Abhilfe. Für weitere Trends schaue in unsere Wanddeko-Ideen.

Cooconing als Wohntrend im Winter

Draußen ist es kalt und ungemütlich, da genießen wir meist lieber die dank Cocooning entstehende kuschelige Wärme unserer Wohnung. Dazu gehören natürlich flauschige XXL-Decken, Kerzen, Lichterketten und eine groooße Tasse mit heißer Schokolade (oder Kaffee oder Tee). Und für den letzten Schliff im Zimmer reichen manchmal schon Kleinigkeiten, z. B. die Fensterbank als Kuschelecke einzurichten.