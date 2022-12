Bunte und schrille Einrichtungshighlights scheinen immer mehr an Beliebtheit zu gewinnen. Wir erklären dir, was es mit dem ungewöhnlichen und kreativen Weirdcore Trend auf sich hat.

In vielen Designs setzt die Welt lieber auf schlichte Dekoration und recht einheitliche Farben, oft lieber gedeckt als zu auffällig – gerade dann, wenn es um die eigene Heimgestaltung geht. Doch jetzt wird es farbenfroh und ausgefallen. Laut dem sozialen Netzwerk Pinterest, in dem sich User:innen digitale Pinnwände nach eigenen Interessen zusammenstellen, ist der neu geschaffene "Weirdcore" bereits 2022 immer beliebter geworden. In den Suchbegriffen wurde unter anderem vermehrt nach "funky house decor", "fantasy mushroom art" und "freaky wallpaper" gesucht – also funky Hausdeko, Fantasy-Pilzkunst und verrückten oder ausgefallenen Tapeten. Wir zeigen dir, wie das aussehen kann und ob es vielleicht auch was für dich ist.

Vintage Pilzdeko

Pilze liegen scheinbar total im Trend, egal ob als kleine Glasvasen, Kissenmuster oder Lampen. Letztere können nur grob den Formen von Pilzen nachempfunden sein, beispielsweise als Lampenschirm-Oval. Sie können aber auch detailgetreu jeglichen Pilzarten ähneln wie beispielsweise einem Fliegenpilz oder Pfifferling.

Nicht alle Pilzdekorationen müssen dabei schrill und bunt sein. Bei den Lampen sind leichtere Pastellfarben oder angenehme Mood Lights ebenfalls erlaubt. Auf der Social Media Plattform finden sich haufenweise Bilder zur Inspiration. Mit alldem hört es bei den Pilzen aber immer noch nicht auf, denn auch Bilder von magisch anmutenden Fantasy-Welten, die Pilze abbilden, scheinen im Trend zu liegen.

Funky Deko – schrill und farbenfroh

Liebhaber:innen der "Funky Deko" haben keine Angst vor auffallenden Farben und wilden Kombinationen. Pop-Art und Neonfarben sowie andere starke Farbakzente sind gern gesehen. Der Raum wirkt durch den Einsatz vieler gestalterischer Elemente lebendig und für nicht so farbfreudige Menschen etwas schrill.

Einflüsse aus der Vergangenheit

Der Weirdcore Trend bedient sich aus vielen verschiedenen Stilrichtungen. Teilweise erinnern die Dekoelemente an die 50er oder 70er Jahre, teilweise passen sie zu den bunten Looks der 90er. Manchmal erinnert er aber auch an einen Fiebertraum oder ein farbenfrohes Videospiel.

Die Ästhetik lebt vor allem davon, etwas zu finden, das heraussticht und individuell ist. Für manche Augen mag das zu viel sein, für andere sorgt es für den Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden. Sollte Weirdcore dein Interesse geweckt haben, ist es sinnig, mit wenigen Änderungen anzufangen.

Denn wie bei allen Trends, reichen schon kleine Elemente für den Weirdcore-Start: Zum Beispiel ein Lämpchen hier, eine verzerrte Uhr da, ein buntes Bild oder ein auffälliges Tapetenmuster in einer Ecke.

Verwendete Quelle: Pinterest Predicts 2023, Pinterest