Mit diesem Wohntrend 2021 holen wir uns den Sommer nach Hause – egal in welcher Jahreszeit. Guido Maria Kretschmer hat eine neue Kollektion, und die heißt "Natural Elegance."

Sandstrand, Wälder, Sonne und Meer, eine frische Brise, das warme Licht des Sommers – diese Faktoren verbinden viele Menschen mit Urlaub. Einfach mal raus- und runterkommen, den Alltag hinter sich und die Seele baumeln lassen. Die Natur hat noch immer eine ganz besondere Wirkung auf den Menschen. Nicht umsonst sehnen sich selbst Stadtkinder in den Ferien nach der Weite der Wälder und Felder. Nicht nur die anderen Düfte und Geräusche, auch die Farben in der Natur sorgen dafür, dass wir einen Gang zurückschalten.

© OTTO / PR

Wie schön wäre es, dieses Gefühl mit nach Hause zu nehmen? Diese Träumerei könnte jetzt Wirklichkeit werden. Denn Guido Maria Kretschmer hat sich für seine neue Otto-Kollektion von der Leichtigkeit des Sommers inspirieren lassen. Entstanden ist dabei ein Wohntrend, bei dem der Name Programm ist: Natural Elegance heißt die Home & Living-Linie.

Elegant? Aber natürlich!

Natur trifft Eleganz ist das Motto des frischen Wohntrends 2021, der ein ganz bestimmtes Sommergefühl transportieren will. Dafür hat der Designer nicht nur mit naturnahen Materialien, sondern auch entsprechenden Farben gearbeitet, die uns an einen Ausflug ins Grüne erinnern. Um der Naturnähe die nötige Portion Eleganz zu verschaffen, werden in der Kollektion klare Metall- und Glaselemente mit verspielten Design-Accessoires kombiniert.

© OTTO / PR

Was nach Stilbruch klingt, fügt sich harmonisch ineinander: Tische haben natürliche Holzoberflächen, werden dann aber von grafischen Metallbeinen getragen, die an den Industrial-Stil erinnern. Moderne Formen und Muster finden sich auf harten und weichen Oberflächen wieder. Elegante Hingucker bilden metallene Deko-Elemente, die diesen Sommer nicht fehlen dürfen.

© OTTO / PR

Abgerundet wird der "Natural Elegance"-Trend von Guido Maria Kretschmer aber vor allem durch die naturnahe Farbwelt: Zartes Himmelblau trifft sanftes Grau und Beige, natürliche Stoffe auf Sofa und Bett sorgen für Gemütlichkeit. Die dezenten Farben eignen sich wiederum gut, um die Natur buchstäblich nach Hause zu holen und die Möbel mit ein paar Pflanzenfreunden zu kombinieren.