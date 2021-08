Das sanfte Licht. Die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut. Das Rauschen des Meeres im Hintergrund. Oder die leichte Brise, die sich in den Bäumen verfängt. Urlaub hat viele Gesichter. Vor allem überträgt er aber ein Gefühl des Wohlfühlens, Loslassens, Innehalten.

Kaum werfen wir die schweren Pullover über Deck, erfüllt uns der Sommer an seinen schönsten Tagen mit einer Leichtigkeit, die wir im Alltag längst vergessen haben. Wir lassen uns treiben, erkunden neue Orte und Gassen, schärfen unsere Sinne, die wir über Tage, Wochen, Monate zu Hause haben einschlafen lassen. Plötzlich fühlen wir uns wach, munter, lebendig. Dann kommt der Herbst. Und mit ihm holt uns wie von Zauberhand der Alltag wieder ein.

Wie schaffen wir es, uns ein wenig der warmig-wohlen Sommeratmosphäre zu bewahren? Indem wir sie in unser Zuhause einziehen lassen. Da spielt uns der neue Wohntrend des Herbstes in die Karten.

Terracotta wurde bereits Anfang des Jahres als einer der wichtigsten Trends 2021 angekündigt und tada – die Vorhersage hat sich bewahrheitet. In den neuen Kollektionen dürfen wir überall die naturnahen Materialien und Farbtöne bestaunen.

Wer den Terracotta-Trend bei sich integrieren möchte, kann das ganz einfach tun. Denn je nach Geschmack, Budget und Aufwandslust lässt sich das Wohngefühl entweder ganz dezent über Accessoires oder aber mit einem Rundumschlag von Fliesen bis Wandfarbe realisieren.

Der Wohntrend 2021 heißt: Wohlfühlen

Wer viel will, bekommt viel: Terracotta lässt sich als Wandfarbe in ganz verschiedene Wohnstile integrieren. Denn der Ton ist unglaublich variabel und lässt sich in seinen unterschiedlichen Nuancen (mehr ins Rosa? Oder doch ins kräftige Braun?) ganz wunderbar individualisieren.

Das Gleiche gilt übrigens für den Bodenbelag: Wer Terracotta-Fliesen nur noch aus der Landhausküche der 2000er kennt, kann diese Erinnerung schnell überstreichen. Heute kombinieren wir die mediterranen Fliesen mit modernen Möbeln und Materialien. Klare Linien, Pastelltöne und grafische Elemente sorgen für eine hippe Note.

Apropos Materialien: Wunderbar harmoniert der Terracotta-Stil übrigens mit dem Natural-Living-Trend. Denn die Quelle des Looks liegt schließlich immer noch in den klassischen Übertöpfen, in die sich grüne Pflanzen schmiegen, in ihnen wachsen und gedeihen. Natürliche Farben und Materialien wie Holz und Rattan schaffen dabei ein ausgeglichenes Wohnbild.

Ihr seht schon: Es gibt viele Möglichkeiten, den Terracotta-Wohntrend in eure vier Wände zu integrieren. Egal in welchem Raum – er strahlt Wärme aus und bietet unseren Augen eine Bandbreite an sanften Naturtönen, in denen wir innehalten, uns wohlfühlen, loslassen können. Eben wie im Urlaub.