Merkt ihr das auch? Morgens lässt sich die Sonne schon etwas länger Zeit, der Lichtschalter wird wiederbelebt und die Kuscheldecke bekommt wieder ihren festen Sofa-Platz. Mit all diesen kleinen, aber feinen Veränderungen zieht langsam aber sicher der Herbst bei uns ein – und ehe wir uns versehen, stecken wir mittendrin.

Das Spannende an Jahreszeiten ist ja, dass sie nicht nur an unseren Gewohnheiten, sondern klammheimlich auch an unserem Gemüt schrauben. Es werden Suppen gekocht, die Abende lieber auf der Couch verbracht. Und nachdem wir im Sommer froh waren, mal wieder die vier Wände verlassen zu dürfen, raus zu kommen, Neues zu erleben – können wir sie plötzlich nicht mehr sehen. Spätestens dann steht er vor der Tür, der berüchtigte Rappel.

5 neue Wohntrends zum Herbst

Bei uns zu Hause ist er ein alter Bekannter, vor allem wenn der Wechsel der Jahreszeiten ansteht, zieht er oftmals bei uns ein und stellt die Wohnung auf den Kopf. Im Duden wird der Rappel übrigens als vorübergehende Verfassung beschrieben, in der man unvermitteln absonderliche, ja gar verrückte Dinge tun möchte. Wir finden das Gefühl, sein Zuhause je nach Saison verändern zu wollen, ja gar nicht so abwegig. Und glücklicherweise spielen uns die neuen Interior-Trends da in die Karten, denn sie bieten so viel Inspiration, dass wir gar nicht anders können, als einmal einen Rappel zu bekommen – und die eigenen vier Wände mal ein wenig aufzuhübschen.

Diesen Herbst bringen die Trends frischen Wind und gleichzeitig die nötige Wärme dafür ins Zuhause. Nachdem wir bereits die letzte Kältesaison pandemiebedingt kaum aus dem Haus gekommen sind, wollen wir uns jetzt wappnen – und die vier Wände einfach gleich so schön, dass wir sie gar nicht mehr verlassen wollen. Inspiration nötig? Dann klick dich doch mal durch unsere fünf Wohntrends im Herbst 2021.