Es ist wieder so weit! Am 8. März feiern wir den Weltfrauentag. Und zu diesem Anlass gibt Guido drei Ratschläge weiter, die er selbst von Frauen bekommen hat.

Seit 1911 feiern wir den "Internationalen Tag der Frauen". An diesem Tag wird weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Auch Designer Guido Maria Kretschmer feiert, fordert und unterstützt mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern – und erzählt, was er ganz persönlich den Frauen in seinem Leben zu verdanken hat.

Guido verrät: Diese Ratschläge von Frauen haben ihn sehr beeinflusst

Wir alle werden von den Frauen in unserem Leben geprägt und bereichert. Auch Guido erinnert sich daran, wie sehr sein Leben von Frauen beeinflusst wurde, die ihm im entscheidenden Moment einen wichtigen Denkanstoß gegeben haben. Welche drei bedeutungsvollen Ratschläge ihm besonders am Herzen liegen, erfahrt ihr im Video.