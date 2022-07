von Charlotte Reppenhagen Manchmal brauchen wir einfach einen kleinen Stupser, um endlich aus uns herauszukommen. Für den können in dieser Woche Sonne und Merkur sorgen, die unsere Lebensfreude aufleuchten lassen. Im Video seht ihr, wer vom Horoskop besonders beglückt wird.

In der Monatsmitte tritt der Planet Venus ins Wasserzeichen Krebs über. Die Energien des Wasserzeichens lassen uns nicht los: Sie stärken nicht nur unsere Gefühlsebene, sondern bringen auch aufregende romantische Momente mit sich. Sternzeichen, die in einer Beziehung sind, fühlen sich jetzt in der Gegenwart ihres Partners oder ihrer Partnerin besonders wohl und ziehen gemeinsam an einem Strang. Singles punkten bei ihren Mitmenschen durch einen sympathischen Charme. Das merkt in der Woche ab dem 11. Juli besonders ein Sternzeichen, das mit viel romantischer Aufregung beschenkt werden kann.

Horoskop: Das bringen die Stern in der Woche vom 11.7.2022

Auch Neptun verstärkt seine Energien – und damit auch seinen Einfluss auf uns: Es kann uns leichter fallen, in uns hineinzuhorchen und bei Meditationen zur Ruhe zu kommen. Gleichzeitig wandern Merkur und Sonne in den Löwen über. Das hat zur Folge, dass die Lebensfreude in uns aufleuchtet und wir unbedingt anpacken wollen. Ein Sternzeichen kann diese kosmischen Strömungen besonders gut in seinem Job umsetzen und punktet durch eine bessere Argumentationsfähigkeit.

Am 13. Juli erleben wir wieder einen Vollmond. Dabei handelt es sich um einen Supermond – den größten Vollmond des Jahres. Er wird gegen 22 Uhr am Himmel aufgehen und sich dann deutlich näher am Planeten Erde befinden, als wir es sonst gewohnt sind. Dieser Supermond ist bereits der zweite, den wir im Jahr 2022 erleben. Er steht im Zeichen des Steinbocks und gibt uns den Mut, nicht so einfach aufzugeben, sondern unseren Weg zu gehen. Obwohl wir schon über die Jahresmitte hinaus sind, ist dieser Supermond ein guter Zeitpunkt für alle Sternzeichen, die letzten Monate zu reflektieren und die Ziele und Wünsche für die kommende Zeit erneut zu prüfen. In kosmischer Hinsicht ist weiterhin eine Menge los: Im Video zeigen wir dir, welche drei Sternzeichen davon besonders profitieren können.

Verwendete Quellen: BRIGITTE Wochenhoroskop, oshouta.de, yogaworld.de