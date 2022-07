Im Leben kann nicht immer alles nach Plan laufen – und laut Horoskop werden das drei Sternzeichen im August am eigenen Leib erfahren.

Wegweisende Lebensereignisse schicken nicht immer eine Ankündigung voraus. Manchmal ereilen sie uns völlig unerwartet und überrumpeln uns mitten in unserer Routine, die wir eben noch für unbezwingbar und unabänderlich hielten und die nun auf einmal ein Ablaufdatum bekommen hat. Ob eine berufliche Chance, mit der wir nicht gerechnet hatten, eine neue Freundschaft, die aus einem unglaublichen Zufall entstanden ist, oder die Liebe, an die wir schon gar nicht mehr geglaubt hatten – gelegentlich passieren solche Dinge, ohne dass wir sie hätten vorhersehen geschweige denn einplanen können. Und ohne dass wir es darauf angelegt hätten.

Mal sind es schöne Überraschungen, die uns das Leben beschert, mal sind es ganz fiese Stinkbomben, die es uns entgegenschleudert und die uns dann keine andere Wahl lassen, als aus unserer Bahn zu springen und nach Wegen zu suchen, die uns um den Gestank herumführen. Dabei wissen wir mit absoluter Sicherheit oft erst hinterher, mit welcher Sorte Überraschung wir es da gerade eigentlich zu tun hatten.

Im August können sich laut Horoskop folgende drei Sternzeichen darauf einstellen, dass sie von einem Ereignis überrascht werden, das ihrem Leben eine neue Wendung geben kann.

Horoskop: 3 Sternzeichen, deren Leben im August eine überraschende Wendung nimmt

Steinbock

Steinböcke werden in diesem August mit einem Mal aus ihrem gewohnten Alltagstrott herausgerissen und machen eine Erfahrung, die ihre bisherige Sicht auf die Welt erheblich ins Wanken bringt. Dabei kann eine unerwartete Begegnung eine große Rolle spielen, die dem Erdzeichen in gewisser Weise die Augen öffnet und seinen Horizont erweitert. Damit sich nachhaltig etwas verändert, ist jedoch Eigeninitiative erforderlich. Wer also auf den eingefahrenen Wegen bleiben möchte, muss sie nicht unbedingt verlassen.

Fische

Fische bekommen im August die Chance, sich selbst maßgeblich weiterzuentwickeln und eine neue Fähigkeit zu erwerben. Das kann sie sowohl persönlich als auch beruflich voranbringen und in letzter Konsequenz ihren Lebensstandard verbessern. Halte am besten Ausschau nach dieser Chance, damit sie nicht doch an dir vorüberzieht.

Waage

Bei Waage-Geborenen wird in diesem Monat die gewohnte Lebensordnung einmal gehörig auf den Kopf gestellt und durcheinandergebracht. Bislang nie in Zweifel gezogene Verbindungen – und Abhängigkeiten – lösen sich auf, als selbstverständlich angesehene Pflichten entfallen. So gewinnst du einerseits an Freiheit. Doch unter Umständen geht die Hand in Hand mit Chaos einher.

