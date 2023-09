Wird es draußen kalt und ungemütlich, blühen diese Sternzeichen richtig auf. Während es draußen stürmt, kuscheln sich sich am liebsten zu Hause ein.

Zeit zu Hause nutzt jeder Mensch unterschiedlich: Deep Cleaning der Wohnung, sich um die Kinder kümmern, Serien schauen, Bananenbrot backen oder es sich einfach mal wieder mit dem:der Liesbten gemütlich machen.

Zu Hause ist es am schönsten? Das finden zumindest diese Sternzeichen

Besonders drei Sternzeichen lieben es nämlich, in den Armen ihres Schatzes zu liegen und so die Probleme in der Welt für einen kurzen Moment zu vergessen. Wer kann es ihnen verdenken? Welche Sternzeichen sich jetzt besonders gerne einkuscheln, erfährst du im Video.

