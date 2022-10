von Jasmin Rahimi Anray Jeder von uns hat mal schlechte Laune. Doch bei drei Tierkreiszeichen kann die Laune von einer Sekunde auf die Nächste sofort ins Negative umschlagen.

Frust und Ärger sollte man nicht in sich hineinfressen, andernfalls stauen sich die negativen Gedanken an und platzen zu einem ungünstigen Zeitpunkt heraus. Oder noch schlimmer: Wir lassen ihn an denjenigen aus, die gar nichts dafürkönnen.

Astrologie: Diese Sternzeichen neigen dazu, schnell wütend sauer zu werden

Die Sterne haben jedoch einige Tierkreiszeichen mit der Eigenschaft begünstigt, sich nicht unterkriegen zu lassen und andere zu konfrontieren, wenn ihnen etwas nicht passt. Leider neigen diese jedoch auch dazu, schnell gereizt zu sein. Um welche drei Sternzeichen es sich hierbei handelt, erfahrt ihr im Video.

Verwendete Quelle: freundin.de