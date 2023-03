Endlich: Der Frühling beginnt! Und nicht nur das. Heute startet auch das neue astrologische Jahr mit dem Neumond im Zeichen Widder. Drei Sternzeichen erleben das besonders intensiv.

Während die Fische-Zeit die Zeit zum Heilen war, kommen wir jetzt mit dem Neumond im Widder in unsere Kraft. Wir spüren, wie die Energie zurückkommt und sprühen vor Vitalität. Jetzt ist die Zeit, sich wieder ganz mit uns selbst zu verbinden, herauszufinden, wofür wir brennen und danach zu leben. Mutig und voller Tatendrang gehen wir jetzt Herausforderungen entgegen und blühen unerschrocken im Frühling auf. Vor allem diese drei Sternzeichen legen heute bereits einen Raketenstart hin.

Steinbock

Das Universum versorgt den Steinbock nicht nur mit jeder Menge zündender Ideen, sondern auch mit dem nötigen diplomatischen Geschick andere dafür zu begeistern. Vom Neumond beflügelt strotzt das Sternzeichen heute vor Tatendrang. Mit engagierten Esprit reißt er andere mit und steckt seine Mitmenschen mit seiner Leichtigkeit an. Aber Vorsicht: Trotz der optimalen Voraussetzung sollten neue Projekte realistisch betrachtet und geprüft werden, dann steht den neuen Herausforderungen und Zielen aber nichts mehr im Wege und sie können voller Power und Tatkraft angegangen werden.

Widder

Der Neumond im eigenen Zeichen lässt es beim Widder gewaltig prickeln. Die Frühlingsgefühle sind am Start und können das Temperament der Widder-Geborenen ein wenig überschäumen lassen. Das zeigt sich sowohl in der Liebe, als auch in ihrem kreativen Handeln und kann sogar ungeahnte Abenteuer mit sich bringen. Voller Selbstvertrauen strahlt der Widder heute eine ganz besondere Anziehungskraft aus, die das ein oder andere erotische Geplänkel per Chat oder auch im Schlafzimmer nach sich ziehen kann. Aber Vorsicht vor Auseinandersetzungen – die Emotionen liegen heute besonders offen und könnten zum Überkochen gebracht werden. Davon abgesehen sollte die Kraft und kosmische Energie, die das Sternzeichen heute spürt vor allem genossen werden – vielleicht auch auf die sinnliche Art. Enjoy!

Schütze

Auch Schützen fühlen sich sich heute unbändig stark wie lange nicht mehr. Das Selbstvertrauen ist zurück und versorgt ihn mit der nötigen Prise Tatkraft, um Neues anzugehen und lang geplantes umzusetzen. Was er heute anfasst, gelingt durch Weitblick und positives Denken. Doch nicht nur das, auch das Glück hat sich zu ihm gesellt – mit den richtigen Entscheidungen könnte heute Unmögliches möglich werden. Doch wie immer gilt: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Heute fällt es ihm leicht, Altes endgültig loszulassen und Neues zu wagen. Aber Obacht: Auch wenn die Energie gerade nur so sprudelt, sollten Widder ein wenig auf sich Acht geben, damit sie nicht leer laufen, weil sie es übertreiben. Alles in allem aber der perfekte Start in den Frühling.

