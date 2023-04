Manche Begegnungen sind einfach magisch, vor allem wenn sie unverhofft und ohne Erwartungen auftreten. Bei anderen wechseln wir lieber schnell die Straßenseite. Auf erstere darf sich diese Woche das ein oder andere Sternzeichen freuen.

Das Universum meint es grundsätzlich gut mit uns und will, dass wir wachsen und gedeihen. Und deswegen kommen wir immer wieder mit Menschen in Kontakt, an denen wir lernen und mit denen wir wachsen können. Vor allem diese drei Sternzeichen, sollten die Augen jetzt besonders offen halten. Die Sterne haben eine überraschende Begegnungen in Petto.

Krebs

Krebse hängen mit ihren Gefühlen oft stark an der Vergangenheit. Alte Freundschaften sind ihnen sehr wichtig und manchmal halten sie an Menschen länger fest, als es gut für sie wäre. Doch diese Logik funktioniert auch andersherum. Krebsen gelingt es, lange, stabile Beziehungen zu führen und sind Meister in der Pflege von Freundschaften. Umso mehr kannst du dich diese Woche freuen, wenn unerwartet jemand aus der Vergangenheit auftaucht. Genieß den Moment und sei offen für neue/ alte Begegnungen – sie könnten dich überraschen.

Waage

Die Waage kämpft gerade gegen viele Hindernisse. Doch gleichzeitig spornt sie das auch zu Höchstleistungen an. Vor allem im Job zeigt sich dein Talent für Teamwork. Interessante Begegnungen kreuzen diese Woche deinen Weg und du könntest dein Netzwerk vielversprechend ausbauen, um dich ganz neuen Challenges zu stellen und die wiederum ebnen vielleicht den Weg für neue Entwicklungen und Visionen. Also schau dir die Menschen, die dir diese Woche begegnen besser ganz genau an. Es wird sich auszahlen.

Zwilling

Mit Venus im eigenen Zeichen kann dies nur eine Liebeswoche sein! Das heißt: Mach dich bereit einem Menschen zu begegnen, der dein Herz im Sturm erobern könnte. Mit deiner Ausstrahlung, die dir Pluto im Trigon gerade schenkt, wird es vermutlich nicht nur bei der einen Begegnung bleiben. Öffne dich für neue Menschen, die dich auch in anderen Kontexten voranbringen könnten und die diese Woche deinen Weg kreuzen. Genieß es und freu dich auf inspirierende Bekanntschaften, die das Universum dir schickt.