von Nil-Susann Yeger Nach dem tollen Vollmondwochenende starten wir mit neuen Intentionen und Zielen in die Woche. Für einige Sternzeichen ist es eine besonders kraftvolle Zeit.

Da wir uns mitten in der Jungfrauphase befinden, gilt für alle – der Fokus liegt auf der Gesundheit. Im Sternenkosmos ist der Planet Merkur rückläufig, weshalb es zu Verzögerungen in verschiedenen Lebensbereichen kommen kann. Aber das sollte euch nicht aufhalten! Der abnehmende Mond steht im Sternzeichen Widder, dies kann Motivation und Ehrgeiz bei jedem Tierkreiszeichen hervorrufen. Generell wirken abnehmende Monde auf unseren Organismus energiegeladener als zunehmende. Im weiteren Wochenverlauf wechselt der Mond dann ins Tierkreiszeichen Stier und bringt eine aufsteigende Kraft mit sich, die Wachstum fördert. Einige profitieren besonders davon. Wartest du auch noch auf einen energetischen Motivationsschub der dich in eine kraftvolle Woche katapultiert?

Stier: Selbstbewusstes Gemüt

Die rosarote Brille bleibt erstmal auf dem Nasenrücken. Es ist Zeit für ganz viel Liebe diese Woche, die Chancen, geliebte Menschen fester ins Herz zu schließen, stehen hoch. Auch bei Pärchen flattern die Schmetterlinge heftig und das gegenseitige Wertschätzen steht im Vordergrund. Du bist ein Magnet für Schnäppchen und die Venus Sonnen-Kombi unterstützt dich bei Verhandlungen, PR und kommunikativen Angelegenheiten. Auch in der digitalen Welt weißt du, wie du erfolgreich agieren kannst. Die schnelllebigen Social Media Plattformen nutzt du jetzt geschickt zu deinem Vorteil. Genuss ist das A und O in deiner Küche. Du gönnst dir, wonach dein Appetit schreit, wag dich ruhig an pikante Gewürze ran, diese haben eine vitalisierende Wirkung auf deinen Körper.

Zwilling: Multitasking Profi

In der Beziehung mit deinem Schatz liegt die Kraft in der Erotik, dies solltest du voll und ganz ausschöpfen, um eure Liebesbeziehung zu stärken. Die Singles unter den Zwillingen sind selbstbewusster als sonst, ob sie sich jetzt in ihren:ihre dating Partner:in verlieben, steht allerdings noch in den Sternen. Wenn es im Job eine neue Herausforderung gibt, dann bist du ganz vorne dabei. Dein Wille treibt dich an, Neues zu probieren und deine Konkurrenz blendest du aus. Du bist jobtechnisch auf der Überholspur. Das Duo aus Merkur und Mars steht dir zur Seite, wenn es darum geht, gute Gelegenheiten zu erlangen. Grünes Licht für dein Immunsystem, deine Work-Life-Balance ist vorbildlich und dein Bewusstsein für die Gesundheit zahlt sich aus.

Löwe: Erhabenes Wesen

Aufgepasst – alle single Löwen:Löwinnen sind mit neuen Bekanntschaften auf einer Wellenlänge. Du bist heiß begehrt und mit deinem Humor punktest du beim Gegenüber. Für das Glück, ist aber nicht unbedingt eine andere Hälfte nötig, du lässt es einfach auf dich zukommen. Bei Liierten Turteltäubchen prickelt es leidenschaftlich im Bett und experimentellere Seiten von dir kommen zum Vorschein. Was du im Berufsleben angehst, kann nur gut werden! Mit deiner Motivation startest du gigantisch durch, sodass sich Aufstiegschancen ergeben können. Aktion, Aktion, Aktion ist angesagt auf dem Fitnessplan. Mars und Jupiter bringen dich in Schwung und du solltest dem Bewegungsdrang nachgehen. Die Kraft liegt in der Disziplin, denn von süßem Essen kannst du dich gut fernhalten und bleibst deinen Vorsätzen treu.

Steinbock: Ausdauer Talent

Feste Beziehungen leben durch intensive Gefühle auf. Viele lustvolle Stunden erwarten dich und deine Liebste /deinen Liebsten in den kommenden Tagen im Schlafzimmer. Bei allen single Steinböcken geht es jetzt schneller als gewöhnlich mit Annäherungen und Intimität. Planen und organisieren im Berufsalltag gelingt dir federleicht, aber auch technische Aufgaben erledigst du mühelos. Planet Uranus inspiriert deine kreativen Ideen, wie man alte Probleme auflöst und befördert dich gedanklich in Richtung Zukunft. Die Lebenslust fließt durch deinen ganzen Körper. Jede sportliche Aktivität klingt spannend für dich. Damit du nicht dem Power Modus verfällst, zeigt dir die Venus ihre ruhige Seite. Pflege für Körper und Geist haben gerade eine sehr effektive Wirkung auf dich.

