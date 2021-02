Der 6. Februar bringt den Sternzeichen viel Wochenend-Entspannung, Harmonie - und so manchen Geistesblitz.

Endlich Wochenende! Wer am Samstag nicht arbeiten muss, kann sich endlich genussvoll zurücklehnen - oder sich endlich um wichtige Dinge kümmern, die schon zu lange liegen bleiben mussten. Die Sternzeichen gehen am 6. Februar beide dieser Wege - und können sich auch auf so manche Überraschung gefasst machen.

Der 6. Februar im Tageshoroskop: Achterbahn der Emotionen

Doch auch in der Gefühlswelt bleibt alles in Bewegung: Einige von uns können sich auf eine intensive Berg- und Talfahrt der Emotionen gefasst machen, wenn alte Konflikte wieder aufkochen oder aber unerwartete Zärtlichkeiten in unser Leben treten. Das Tageshoroskop gibt euch den Überblick, was am Samstag auf euch zukommt.

Verwendete Quelle: Viversum