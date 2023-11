Noch ist Heiligabend mehrere Wochen entfernt – doch drei Sternzeichen arbeiten jetzt schon unter Hochdruck an den Weihnachtsvorbereitungen.

Eigentlich sollte Weihnachten ja niemanden von uns stressen – doch in der Realität ist es leider das Fest der Liebe, das viele von uns zum Jahresende noch einmal ganz besonders auf der Suche nach Geschenken, der Planung des Weihnachtsmenüs, der Liste von Karten, die noch geschrieben werden müssen und vielen weiteren Dingen ganz schön unter Druck setzt. Die Adventszeit mag noch nicht im vollen Gange sein, aber drei Sternzeichen sind jetzt schon voll im Weihnachtsstress.

Advents-Horoskop: 3 Sternzeichen stehen unter Druck

Dabei wollen sie alle eigentlich genau den Stress, unter dem sie jetzt stehen, mit frühzeitiger Planung vermeiden – und geraten nun erst recht in den Strudel von Plänen, die sich ständig ändern und verschiedensten Familien-Befindlichkeiten, die berücksichtigt werden sollen. Am Ende werden sie mit einem besonders schönen Weihnachtsfest belohnt - doch der Weg dahin ist nicht einfach für sie. Im Video seht ihr, welche Sternzeichen schon jetzt unter Hochdruck an den Weihnachtsvorbereitungen sind!