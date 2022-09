© Alex from the Rock / Adobe Stock

von Nil-Susann Yeger Es gibt einige Unternehmungen, die du in dieser Woche angehen kannst. Wer von euch das Energiebündel ist oder die Person, die sich lieber zurücklehnt, erfährst du hier.

Der abnehmende Mond rückt jetzt ins Sternzeichen Löwe. Bei dieser Konstellation gelingen uns Aufgaben im Haushalt mühelos. Eine gute Zeit, um Anstehendes abzuarbeiten. Die Tage bis zum Wochenende werden dem Element Feuer zugeordnet. Durch dessen Kraft empfinden wir diese als sehr angenehm und sind unternehmungslustiger als sonst. Wir steuern außerdem bereits auf den Neumond am Sonntag zu, eine Mondphase, in der ein Neuanfang quasi vor unserer Tür steht. Für alle, die Veränderung geplant haben, ist nun genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um neue Ziele zu setzen und sich für einen Wandel in jeglicher Art zu öffnen. Ein kleiner Tipp an alle Romantiker:innen unter euch: In der Neumondnacht besteht unabhängig von eurer eigenen erweckten Kraft, die Möglichkeit, Sternschnuppen besser am Himmel zu erspähen.

Steinbock

Du ziehst deine Kraft momentan aus entspannten Stunden. Die Tätigkeit, die du jetzt am meisten brauchst, ist daher relaxen – dich einfach mal zurücklehnen und tief durchatmen. Wenn im Alltag nicht viel Zeit für ruhige Auszeiten bleibt, gönne dir am Abend ein Bad oder eine wohltuende Dusche mit einem verwöhnenden Peeling. Steinböcke sind zwar voller Eifer und Pflichtbewusstsein, aber es ist jetzt vollkommen in Ordnung und auch an der Zeit, den Pause-Knopf zu drücken und diese Woche gemütlicher zu gestalten.

Wassermann

Wenn jemand energiegeladen ist, dann du! Den Stress regelst du ohne Probleme und du bist Weltmeister:in darin, deine Balance zu halten. Was dir noch mehr Motivation geben kann, ist ein spontaner Wochenendtrip. Schnapp dir deinen Lieblingsmensch und sei bereit für ein Abenteuer in einer anderen Stadt. Aber auch als solo Reisende:r schöpfst du neue Motivation und genießt die Atmosphäre deines Umfelds.

Fische

Ab ins Wellness-Ressort, oder verwandle dein Zuhause in eines. Du fühlst dich gerade eher ausgebremst und träge. Um wieder an mehr Power zu gelangen, solltest du dir deshalb Ruhe gönnen. Ein paar Masken oder pflegende Cremes helfen dir, dich zu regenerieren. Zünde dir dazu einfach ein paar Kerzen an, mit denen lässt es sich gut abschalten.

Widder

Du bist in den kommenden Tagen sehr ausdauernd. Fitness und Bewegung sind wie für dich geschaffen. Ein ausgedehnter Spaziergang oder ein Hiit-Workout im Studio tun deiner Seele gut. Du bist leistungsstark und bereit, über deine sportlichen Grenzen zu gehen.

Stier

Du spürst, was du jetzt brauchst, und das sind ruhige Aktivitäten. Zu viel Trubel ist jetzt nicht gut. Deinem Körper etwas zu gönnen, steht an erster Stelle, ob es dein Lieblingsgericht oder eine ausgiebige Pflegeroutine im Badezimmer ist. Achtsamkeitsübungen und einige Yogaübungen sind wie für dich geschaffen.

Zwilling

Du bist in dieser Woche ein:e Alltagsheld:in! Mental bist du sehr zuversichtlich, was du jetzt gut nutzen kannst, um dich auszuprobieren. Wie wäre es mit einer neuen Sportart? Vielleicht zieht es dich in den Boxring oder du hattest schon immer mal Lust, deine Pilates-Übungen im Wasser auszuprobieren? Dann liegt es jetzt an dir! Nutze deine Leistungsfähigkeit und deine optimistische Stimmung.

Krebs

Sport und Bewegung ziehen dich an wie ein Magnet. Du gehst gerade in fast allen Sportarten auf: Joggen mit Freund:innen oder Radfahren, im Eigenheim Zumba tanzen – ganz egal. Alles ist gerade möglich in deinem Sportuniversum und beflügelt dich gleichermaßen.

Löwe

Du verfügst momentan über jede Menge Gedankenpower. Schach und Spiele, bei denen du geistig gefordert bist, sind deshalb in den nächsten Tagen besonders gut geeignet. Lad dir ein paar Freund:innen zu einem Spielabend ein und zeig ihnen, wozu du fähig bist.

Jungfrau

Für deine Schönheitskur musst du diesmal nichts zahlen, die kommt gratis von den Sternen. Du bist im Reinen mit dir selbst und gehst mit einem Lächeln auf den Lippen durch den Tag. Diese Freude bringt dich im Teamsport weiter – über deine Anwesenheit bei Sportarten wie Handball oder Fußball freuen sich Mitspieler:innen auf jeden Fall. Teampower ist angesagt!

Waage

Ein Powerboost kommt vom Planeten Mars. Outdoor Sprints und Parkour-Routen sind genau das Richtige für dich. Wind und wetterfest stellst du dich jeder Herausforderung. Du erreichst neue Rekorde und kannst dir mehr zutrauen als du denkst.

Skorpion

Der Alltag verlangt wieder viel von dir. Doch du bleibst cool und meisterst die Aufgaben mühelos. Sei dir allerdings bewusst, dass Momente, in denen du auch mal abschalten kannst, wichtig sind. Ein Intervalltraining kann dir diese Woche dabei helfen, deine Ausgeglichenheit beizubehalten. Dafür sind Sportarten wie Schwimmen oder Walken gut geeignet.

Schütze

Keramik bemalen, ein Töpfer-Set für zu Hause, mit DIY Videos etwas basteln – du willst dich in der kommenden Zeit ausprobieren und hast Lust auf neue Erlebnisse. Sei selbstbewusst und folge deinen Interessen. Sport ist gerade nicht präsent in deinem Kopf, aber dafür viele kreative Ideen für die Freizeitplanung.

Verwendete Quellen: Brigitte.de, mondrausch.com