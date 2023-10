Am Samstag, den 14. Oktober, beginnt mit Neumond und Sonnenfinsternis ein neuer Mondzyklus. Welche Sternzeichen die kosmischen Energien in den kommenden Wochen besonders begünstigen, liest du hier.

Die Nächte ziehen sich länger und länger und werden dabei in dieser Woche immer dunkler: Am Samstag, 14. Oktober, endet der aktuelle Mondzyklus und ein neuer beginnt – es ist Neumond. Während der Neumondphase befindet sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Daher bekommen wir auf der Erde seine schattige Seite zu sehen, während seine leuchtende – weil Sonnenlicht reflektierende – Seite der Sonne zugekehrt ist.

Manchmal verdeckt der Mond in seiner Neumondphase die Sonne, selten ganz, häufiger teilweise, und es kommt zu einer Sonnenfinsternis. Am 14. Oktober ist das der Fall, da der Mond nun die Ebene der Erdumlaufbahn um die Sonne schneidet. Der Mond ist zurzeit zu weit von der Erde entfernt, um aus unserer Perspektive groß genug zu erscheinen, um die Sonne völlig zu verdecken, wir haben es diesmal also nicht mit einer totalen, sondern einer partiellen Sonnenfinsternis zu tun, und zwar mit einer ringförmigen: Die Mondscheibe schiebt sich zentral vor die Sonne, sodass von ihr nur ein leuchtender Ring um einen schwarzen Kreis zu sehen ist.

Beobachten lässt sich diese ringförmige Sonnenfinsternis in weiten Teilen Amerikas – nur der äußerste Süden Südamerikas sowie der Westen Alaskas liegen außerhalb der Zone, auf die der Mondschatten im Verlauf der Verdunkelung fällt. Die Finsternis beginnt um 18.10 Uhr unserer Zeit – also am Vormittag im amerikanischen Westen – und endet um 22.49 Uhr, also am späten Nachmittag im amerikanischen Osten. Der errechnete Peak der Neumondphase ist um 19.55 Uhr, der Mond befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Sternzeichen Waage.

Wenngleich wir die Sonnenfinsternis in Europa nicht zu sehen bekommen, können sich ihre energetischen Einflüsse durchaus auf uns auswirken. Folgenden Sternzeichen bietet der neue Mondzyklus laut Horoskop besonders erfreuliche Aussichten.

Neumond am 14. Oktober: 3 Sternzeichen bereitet der Kosmos ein unerwartetes Geschenk

Fische

Fische können im neuen Mondzyklus einiges ordnen und aufräumen – besonders in ihrem Innern. Jetzt kannst du dich in einer Weise sammeln und sortieren, die dir viel Klarheit und Erleichterung schenkt. Du siehst deinen Weg nun, anstatt orientierungslos auf ihm zu wandeln. Das wiederum kann zur Folge haben, dass du in dir neue Kräfte entdeckst und freisetzt, die du gerade für den nahenden Winter prima gebrauchen kannst.

Waage

Bei Waagen setzt die Sonnenfinsternis einen Prozess in Gang, der ihnen nachhaltige Freiheit schenkt und sie in ihrer Selbstentfaltung bestärkt. Du erkennst nun klarer, was du für Sympathie und Wertschätzung bereit bist, zu geben – und wer dir beides entgegenbringt, ohne dass du dafür deine Grenzen überschreiten müsstest. Diese Erkenntnis hilft dir zu entscheiden, welchen Menschen du in deinem Leben wie viel Energie widmen möchtest.

Schütze

Schützen können im neuen Mondzyklus durchatmen und die Welt aufmerksam und ohne allzu viel Ablenkung durch Druck, Erwartungen und Ansprüche erleben. Dein Blick ist nun weniger nach vorn gewandt und auf ein Ziel gerichtet als wach und offen umherschweifend – was natürlich ein ganz anderes Bild in dir entstehen lässt. Durch deine veränderte Wahrnehmung fühlst du dich in hohem Maße verbunden und empfindest dich als Teil eines erstaunlichen Wunders, das dich tief berührt.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, ardalpha.de, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop