Der April ist der Monat der kraftvollen Tierkreiszeichen. Drei Sternzeichen profitieren jetzt besonders von neuen Umschwüngen und Ideen.

Im April bescheren uns die Sterne nicht nur einen Neumond, sondern zwei. Die Neumonde am 1.4. und 30.4.2022 sind – wie auch der Vollmond am 16.4. – besonders intensiv zu spüren. Die dunklen Neumondnächte sind oft ein Impuls, durch den Veränderungen in unserer Leben gebracht werden. In den kommenden Wochen können wir uns also auf viel Neues einstellen und uns guten Gewissens von der Vergangenheit verabschieden.

April-Horoskop: Überraschungen, Wendungen und Umschwünge

In diesen Wochen ist unser Leben in vielen Punkten schneller als sonst: Alle Sternzeichen profitieren von einem klaren Blick nach vorn. Jetzt ist die Gelegenheit, um sich von der Last vergangener Dinge zu befreien! Im Laufe des Aprils stehen Heilung und Transformation gleichermaßen im Fokus. Die kraftvollen Sterne verleihen allen Sternzeichen Rückenwind. Welche Zeichen davon besonders profitieren und wer sich über tolle Überraschungen freuen darf, verraten wir euch im Video.

Verwendete Quelle: witanddelight.com