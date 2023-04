von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg Auf Regen folgt Sonnenschein – und umgekehrt! Diese Sternzeichen sind unberechenbar und reagieren oft sehr überraschend auf ihr Umfeld.

Wir alle mögen als Kinder mit der Weisheit "April, April macht was er will" aufgewachsen sein - aber irgendwie sind wir dann doch jedes Jahr wieder etwas überrascht, wenn sonnigstes Spaziergangwetter sich innerhalb von fünf Minuten in einen dramatischen Schneesturm verwandelt. Ähnlich geht es vielen auch im Umgang mit diesen Sternzeichen, die ebenfalls in ihrer Stimmung schnell einen radikalen Kurswechsel vornehmen.

April-Horoskop: Temperamentvoll und unberechenbar

Natürlich passieren diese Emotionen nicht zufällig, sondern haben eine klare Ursache - nur ist die halt manchmal nicht für alle Menschen so klar zu erkennen. Oft sind diese Sternzeichen schlicht besonders aufmerksam und empathisch, was sich auch in ihrer Gefühlswelt widerspiegelt. Seht selbst!

