Astro-Statistik: Dieses Sternzeichen haben die meisten Bundestagsabgeordneten

Olaf Scholz ist im Zeichen der Zwillinge geboren, Annalena Baerbock ist Schütze. Doch welches Sternzeichen haben die meisten Bundestagsabgeordneten? Das Team einer Astro-Plattform hat die Frage geklärt.

Platon stellt in seinem Werk "Politeia" den Gedanken vor, dass es einen bestimmten Menschentyp gebe, der besonders geeignet sei, um ein Land zu regieren. Bei Platon ist dieser Menschentyp ein philosophischer Charakter beziehungsweise ein weiser. Regierende sollten idealerweise die Vernunft repräsentieren, nicht Leidenschaften oder Gier. Übrigens gibt Platon zu bedenken, dass das Gleiche für das Individuum gelte: Der Verstand sei unsere tauglichste Instanz, um unser Verhalten zu steuern und Entscheidungen zu treffen, wohingegen Leidenschaften und Begierden seinen Vorgaben folgen sollten.

In unserer Gesellschaft hat sich Platons Vorschlag offensichtlich nicht durchgesetzt: Nicht besonders weise muss eine Person sein, um in unser Parlament zu gelangen, sondern die meisten Stimmen bekommen. Unsere Bundestagsabgeordneten vertreten nicht die Vernunft, sondern die Wählenden, insbesondere ihre Mehrheit. So zumindest die Idee.

Welche Menschentypen tatsächlich in unserem Parlament Entscheidungen für uns treffen, darüber können wir uns unter anderem auf der Internetseite des Deutschen Bundestages, bundestag.de, einen Eindruck verschaffen, wo etwa die Sozial- und Altersstruktur der Gesamtheit der Abgeordneten veröffentlicht ist. Die Astro-Plattform tarotgratis.de hat basierend auf den öffentlich zugänglichen Daten eine ergänzende Übersicht erstellt – und zusammengetragen, welche Sternzeichenstruktur unseren Bundestag bestimmt.

Während der derzeitige Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinem Geburtstag am 14. Juni dem Luftzeichen Zwillinge zuzurechnen ist und Außenministerin Annalena Baerbock mit dem 15. Dezember das Feuerzeichen Schütze hat, besteht die Mehrheit des Bundestags laut Analyse der Astro-Plattform aus Stier-Geborenen: 75 Mitglieder unseres Parlaments feiern demnach ihren Geburtstag zwischen dem 21. April und 20. Mai. Das am zweitstärksten vertretene Sternzeichen gehört ebenfalls dem Element der Erde an: 71 Abgeordnete sind laut tarotgratis.de Jungfrau-Geborene. Sternzeichen Waage ist mit 67 Menschen vertreten und stellt somit die drittstärkste Kraft, auf den letzten drei Plätzen liegen Schütze (57), Fische (51) und Skorpion (46) – und die übrigen sechs Sternzeichen verteilen sich in einer Anzahl irgendwo dazwischen auf die verbleibenden Sitze.

Sind Stiere und Jungfrauen gute Abgeordnete?

Stiere gelten in der Astrologie als besonders wertbewusst, treu, bodenständig und pragmatisch. Von einem Stier wäre somit eher zu erwarten, dass er Veränderungen skeptisch gegenüber steht und versucht, den Status Quo zu verteidigen, als etwa von einem Schützen oder Wassermann. Jungfrauen sollen wiederum die perfektionistischsten Sternzeichen sein. Ordnungsliebe, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft zählen zu den typischen Eigenschaften, die Expert:innen ihnen gemeinhin zuschreiben.

Ob Platon auch in diesen Persönlichkeitsmerkmalen eine Tauglichkeit für den Sitz in einem Parlament gesehen hätte?

Fragen können wir es ihn nicht. Womöglich wäre er jedoch in folgenden Gedanken bei uns: Welchem Menschentyp wir eine Person anhand von bloßen Daten zurechnen, gibt keinen Aufschluss darüber, wie geeignet sie ist, um verantwortungsvolle, kluge Entscheidungen zu treffen. Ein Stier kann ein:e genauso gute Politiker:in, Führungskraft oder Präsident:in sein wie ein Skorpion. Ein 42-jähriger Mensch genauso wie ein 67-jähriger. Frauen können sich für Männer einsetzen und Männer sich für Frauen. Auch wenn wir es ständig tun – und manchmal sogar großen Spaß daran haben wie im Fall der Astrologie –, können wir Menschen nicht in Schubladen stecken, ohne ihnen damit Unrecht zu tun. Je mehr Vielfalt wir jedoch erleben, je mehr unterschiedliche Menschen wir individuell kennenlernen und aus diesen Schubladen herauslösen können, umso weicher und dynamischer werden unsere Kategorien und umso mehr von einer Person können wir wahrnehmen.

Und vielleicht ist auch das ein Merkmal, das eine:n geeignete:n Bundestagsabgeordnete:n ausmachen könnte: ein Bewusstsein für den Wert der Vielfalt. Um das zu schaffen und zu schärfen, brauchen wir natürlich alle Sternzeichen gleichermaßen und zusammen.

Verwendete Quellen: Pressematerial tarotgratis.de, bundestag.de