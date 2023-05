Astrologie: 3 Sternzeichen, deren Leben diese Woche laut Horoskop wieder leichter wird

Derzeit wirbeln kosmische Ereignisse unsere Leben ganz schön durcheinander. Finsternisse und rückläufige Planeten haben uns vor einige Herausforderungen gestellt. Ab heute beruhigt es sich zum Glück langsam und für drei Sternzeichen geht es jetzt wieder bergauf.

Merkur läuft endlich wieder vorwärts, dementsprechend ruckelt sich nun auch einiges wieder zurecht, was uns vorher vielleicht ins Wanken gebracht hat. Misskommunikation, emotionales Chaos, Spannungen in Freundschaften und im Liebesleben – der rückläufige Merkur hat uns viel abverlangt. Glücklicherweise ist diese Phase nun geschafft, denn seit heute, dem 15. Mai ist Merkur wieder direktläufig und lässt uns endlich wieder klarer denken. Das führt auch dazu, dass sich die ein oder andere Sorge der letzten Tage verflüchtigt und Probleme sich auflösen. Vor allem diese Sternzeichen profitieren von der neugewonnen Ordnung im Universum und spüren im Laufe der kommenden Tage, dass das Leben, welches ganz schön durcheinander geraten war, wieder in seine Fugen fällt.

Waage

Werden Waagen derzeit noch von ihren Ängsten und Sorgen in Beschlag genommen, können sie langsam wieder aufatmen. Mars im Löwen wandelt ab Samstag alle Grübeleien in Gelassenheit. Du kannst also getrost schon jetzt an deinen Ängsten arbeiten und sie ziehen lassen, damit deine Lebensfreude wieder Raum hat. Jetzt ist die Zeit für neue Pläne, die du mit einer gehörigen Portion Optimismus angehen kannst. Vertrau auch hier auf dein Bauchgefühl und deine Intuition – darauf kannst du dich verlassen. Und auch darauf, dass das Universum ganz genau weiß, was richtig für dich ist.

Skorpion

Missverständnisse und Sorgen habe den Skorpion jetzt lange genug beschäftigt. Mit Mars im Krebs und Merkur im Stier, der wieder direktläufig ist, gelingt es jetzt Probleme zu klären und Dinge wieder ins Reine zu bringen, die dich schon länger in Schach halten. Versöhnung und gegenseitiges Verständnis bringen Skorpione wieder in Einklang mit sich selbst und rücken die soziale Schieflage wieder gerade.

Wassermann

Bitte nicht verzweifeln, es ist Licht am Ende des Tunnels. Die Woche startet für Wassermänner noch ziemlich stürmisch. Kommunikationsplanet Merkur läuft zwar wieder vorwärts, lässt sich aber sogleich im kritischen Quadrat zum Wassermann blicken. Die Finanzen könnten daher ein Thema sein, dass dir möglicherweise Kopfzerbrechen bereitet. Glücklicherweise vertreiben Mars und Sonne am Wochenende deine größten Sorgen und schenken dir Superpower, die dich nicht nur voran bringt, sondern dich auch risikobereiter macht. Und das wiederum eröffnet dem Wassermann vielleicht die ein oder andere Option, mit der er so nicht gerechnet hat.