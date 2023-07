Astrologie: 3 Sternzeichen fühlen sich schnell ungerecht behandelt

Niemand mag es, unfair behandelt zu werden. Doch einige Sternzeichen nehmen manches überdurchschnittlich schnell persönlich. Bei welchen du besonders behutsam sein solltest, erfährst du hier.

Grundsätzlich spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, wenn wir uns von anderen gekränkt fühlen, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint war. Wie wir in den Tag gestartet sind, wie unsere Laune gerade ist, ob wir uns fit fühlen oder einfach tierisch müde sind, hat großen Einfluss darauf, wie wir Gesagtes auffassen und wahrnehmen. Hinzu kommen aber auch noch ganz persönliche Eigenschaften. Oft spielt die eigene Unsicherheit eine große Rolle, manche fühlen sich schnell in ihrem Ego gekränkt, und andere sind einfach sehr sensibel und leicht verletzbar.

Einige Sternzeichen sind ganz besonders empfindlich oder impulsiv. Daher ist es gut zu wissen, bei wem man ein wenig bedachter und behutsamer sein sollte, damit unser Gegenüber nicht verletzt wird – oder an die Decke geht. Natürlich ist es aber auch an den Sternzeichen selbst, sich zu reflektieren und zu schauen, wo sie möglicherweise überreagiert haben.

Diese 3 Sternzeichen fühlen sich besonders schnell unfair behandelt

Krebs

Der Krebs ist das sensibelste aller Sternzeichen und legt Worte gern auf die Goldwaage. Ein falscher Satz kann die Stimmung ganz schnell zum Kippen bringen. Krebse nehmen vieles persönlich und denken stundenlang über Gesagtes oder Getanes nach, das andere schon längst vergessen haben. Das führt dazu, dass sie verunsichert und beleidigt sind. Was dann hilft: Humor, eine Entschuldigung oder das Gespräch miteinander. Dann merken sie auch, dass sie möglicherweise überreagiert haben. Manchmal hilft allerdings auch nur, eine Nacht drüber zu schlafen, damit sich die Gemüter wieder beruhigen. Fühlen sich Krebse allerdings dauerhaft falsch behandelt, sind sie durchaus auch bereit eine Freundschaft zu beenden.

Skorpion

Der Skorpion ist dominant, willensstark und impulsiv. Während manch andere Sternzeichen eher in Tränen ausbrechen, wenn sie verletzt sind oder sich ungerecht behandelt fühlen, wird der Skorpion laut und wütend. Dahinter verbirgt sich die verletzliche Seite des Sternzeichens, das aber auch sehr oft da Unrecht und Böses sieht, wo keines ist. So steht das Wasserzeichen sich zu gern auch mal selbst im Weg, weil es glaubt, nicht geschätzt oder geliebt zu werden. Skorpione sollten sich deshalb unbedingt bewusst machen, dass man ihnen nichts tun will und sich nicht in ihre eigenen Theorien hineinsteigern, sondern stattdessen das Gespräch suchen und Gefühle und Ängste kommunizieren, statt sich in Rachegedanken zu verlieren.

Fische

Der Fisch kann sich wunderbar in den Ungerechtigkeiten der Welt verlieren, selbst dann wenn es ihn gar nicht direkt betrifft, fühlt er sich gern unfair behandelt. Zugeben, dass ihn etwas verletzt hat, tut er hingegen nur ungern. Lieber überspielt er es und tut so, als wäre alles in bester Ordnung, auch wenn es das gar nicht ist. Doch statt Dinge anzusprechen, wird lieber das Thema gewechselt und innerlich geschmollt – und das kann das Wasserzeichen sehr ausdauernd. Hast du also einen Fehler gemacht, entschuldige dich lieber direkt, andernfalls kann es seeehr lange dauern. Es lohnt nicht, darauf zu warten, dass es sich von allein beruhigt. Mit Ehrlichkeit kommt man beim Fisch am weitesten, alles andere ist dann auch eher der Anfang vom Ende.

Verwendete Quelle: Brigitte-Horoskop