Partnerhoroskop Die Astrologie verrät, wer zu dir passt

Passt die Waage-Frau zum Widder-Mann? Und die Löwin zum Stier? Dein ganz persönliches Partnerhoroskop mit ausführlichen Beziehungs-Tipps.

Springe direkt zu deinem Sternzeichen und erfahre, was die Sterne über deine Beziehung sagen:

Partnerhoroskop für die Stier-Frau

Partnerhoroskop für die Stier-Frau 1 von 12 1 von 12 Stier-Frau und Steinbock-Mann Solide Sache Wer Solidität, Konsolidierung und eine stetige Aufwärtsentwicklung favorisiert, ist in dieser Beziehung absolut richtig. Die Stier-Frau, die durchaus auch bei innigster Liebe ein gut gefülltes Bankkonto schätzt, fühlt sich beim arbeitswütigen, tüchtigen Steinbock gut aufgehoben. Beide sind treu, zuverlässig, konservativ und immer fest auf dem Boden der Tatsachen verankert. Überraschungen unliebsamer Art sind also kaum zu erwarten. Trotzdem wird es nicht öde! Dafür sorgt schon die Stier-Frau, die den ehrgeizigen, nimmermüden Steinbock-Mann vom Schreibtisch loseist, um mit ihm in die Oper, in die Philharmonie oder in ein Feinschmeckerlokal zu gehen. Auch die Verbindung zum Freundeskreis hält sie wach und aufrecht. Sie lädt ein, sorgt für Ambiente und lukullische Köstlichkeiten, für Gastlichkeit und frohe Stimmung. Das genau ist es, was den Steinbock-Mann munter und bei Kräften hält. Dafür darf er ihr dann einen schönen Bulgari-Ring - es darf alles etwas prächtiger ausfallen - schenken und eine luxuriöse Urlaubsreise spendieren. Karriere macht sie auch, fast so nebenbei. Stier-Frauen sind kraftvoll, vielseitig und einfallsreich, auch im Erotischen. Schön für den manchmal etwas drögen Steinbock-Mann. Mehr 2 von 12 Stier-Frau und Wassermann-Mann Zwei Welten, die zu einer werden können Nicht der Rosengarten, aber schön spannend. Sie leben in verschiedenen Welten und müssen deswegen einen dritten Weg finden, und zwar möglichst schnell. Sonst fliegen die Fetzen. Die Stier-Frau setzt auf absolute Treue, auf Einschätzbarkeit und pünktliches Einhalten von Zusagen. Der männliche Wassermann lässt sich weder bestimmen, noch einplanen und liebt es, kurzfristig völlig neue Situationen zu erschaffen. Er fühlt sich gut, wenn er hin- und hervibrieren kann, seinem geistigen, inspirativen Fluss folgt, bevor er den Computer ausstellt und nach Hause eilt. Da sitzt dann eventuell schon die Stier-Frau und wartet nicht nur mit einem fertigen Essen, sondern auch mit Wut im Bauch. Luftige Unverbindlichkeit - Wassermann - und erdhafte Verbindlichkeit - Stier-Frau - treffen hier aufeinander. Es gibt also viel zu lernen. Die Stier-Frau muss beweglicher werden, sich auch mal von festen Vorstellungen verabschieden, der männliche Wassermann erfahren, dass ohne gewisse Absprachen eine Liebe erlischt. Interessanterweise ist das eine Beziehungsvariante, die ziemlich oft vorkommt und haltbar ist! Wahrscheinlich, weil das Entwicklungspotenzial so hoch ist und die Erotik ein Festessen sein kann. Mehr 3 von 12 Stier-Frau und Fische-Mann Beglückende Beziehung Zwei, die das jeweils Beste im anderen zum Klingen bringen und sich gemeinsam zu Höchstleistungen, anspornen können. Das Rezept heißt hier: gegenseitige Förderung. Die Stier-Frau mit ihrer realitätsnahen, praktischen Qualität hilft dem fantasievollen Fische-Mann, sich zwischendurch immer mal wieder mit den irdischen Gegebenheiten anzufreunden. Falls er künstlerisch genial ist, hilft sie ihm, daraus nicht nur brotlose Kunst werden zu lassen. Zur Not managt sie ihn und handelt für ihn die materiellen Dinge knallhart und charmant zugleich aus. Psychologisch gesehen passiert hier das Wunder, dass der eine die Schwachstellen des anderen nahtlos und ohne sich wichtig zu machen, ausgleicht. Die Stier-Frau profitiert von der Einfühlung, der Fantasie, der Romantik des Fische-Mannes und von seiner Geduld und Ermunterung, wenn sie mal wieder von Existenzängsten getrieben wird. Besonders beglückend ist das erotische Miteinander. Das Liebesspiel als genussvolle Begegnung zu zelebrieren, immer wieder neu, anders, raffiniert, die beiden verstehen es. Mehr 4 von 12 Stier-Frau und Widder-Mann Keine leichte Sache Ein jubelndes Liebesglück wird hier nicht auf dem Silbertablett serviert. Die beiden schauen nun mal von völlig unterschiedlichen Warten auf die Kardinalpunkte des Lebens. Die Stier-Frau setzt auf gediegene Entwicklung, darauf, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Der Widder hat immer das Gebläse an, rast immer auf der Überholspur dahin und kann deswegen schon mal eine Ausfahrt verpassen. Und dreht dann eine Sonderrunde. Sich an diesen Punkten aufzureiben, den anderen umgestalten zu wollen, das eigene Tempo zu verordnen, das geht garantiert schief. Die Stier-Frau trifft dieser Zwist härter. So leicht kann sie weder aus ihrer Haut noch aus ihrer Treuehaltung raus. Vielleicht kämpft sie immer noch um das Beziehungsglück, während der Widder-Mann bereits in anderen Jagdgründen wildert. Letzteres ist dann auch ein Reizthema. Selbst treu wie Gold erwartet die Stier-Frau Entsprechendes vom Widder. Er aber kann am besten gehalten werden, wenn er sich nicht wirklich sicher fühlt, und um die Frau seines Herzens werben und kämpfen muss. Stier-Frauen aber sind klug und können strategisch und taktisch vorgehen. Kein Problem, den Widder-Mann immer am leicht gespannten Faden tanzen zu lassen. Und schon ist die Liebe ein Dauer-Honeymoon. Mehr 5 von 12 Stier-Frau und Stier-Mann Erotisches Feuerwerk Wenn zwei Stiere aufeinander treffen, kann die Erde beben. Von wegen Langeweile oder unerotische Geschwisterliebe, dafür sind Stiere viel zu facettenreich und mit Sinnlichkeit und erotischer Experimentierfreude bis zum Anschlag ausgestattet. Voraussetzung dafür, dass die Liebe - dauerhaft - Funken schlägt ist allerdings, dass die beiden möglichst beruflich ganz unterschiedliche Felder beackern und sich nur abends finden. Die Stier-Frau wird am Stier-Mann seine finanzielle Gewandtheit, seine Fähigkeit, sie durchaus auch zu verwöhnen, lieben. Seine Treue und Zuverlässigkeit sind Labsal für ihre Seele. Mit seinen rasenden Wutanfällen kann sie umgehen, sie tritt einfach einen Schritt zur Seite und lässt ihn sich austoben oder ins Leere laufen. Zwei Stiere in Kombination können sich auch gewisse Freiheit lassen, denn sie wissen, selbst wenn mal ein Blick rechts und links riskiert wird, wird deswegen an den Beziehungseckdaten nicht gerüttelt. Die Basis steht. Und erotisch geht bei den beiden so richtig die Post ab. Das schweißt zusammen, denn Sexualität ist die Magie, die verbindet. Mehr 6 von 12 Stier-Frau und Zwilling-Mann Keine ideale Beziehung Nicht so einfach, wenn die sinnliche, treue Stier-Frau sich in den humorvollen, aber die Schwerelosigkeit schätzenden Zwillinge-Mann verliebt. Die erste Anziehung kann überwältigend sein. So ganz im Geheimen übt der Zwillinge-Mann der schmetterlingsgleich über die Hindernisse des Lebens hinwegflattert, auf sie eine große Faszination aus. Auch die Raschheit, die Wortgewandtheit, die Fähigkeit, sich aus lästigen Verpflichtungen locker rauszuziehen, ohne dass ihm jemand böse sein kann, hat für verpflichtungstreue Stier-Frauen etwas. Im konkreten Zusammenleben aber ist genau das der häufigste Streitpunkt. Charme haben beide, die Stier-Frau einen tieferotischen, geheimnisvollen, der Zwillinge-Mann einen luftig-leichten, der aber auch reichlich und querbeet zum Einsatz kommt. Affären, Liebesabenteuer, Flirts, Amouren jeder Art, der Zwillinge-Mann ist kein Kostverächter. Auch in der Ehe wird aus dem Saulus nicht automatisch ein Paulus. Szenen einer Ehe aber sollte sich die Stier-Frau verkneifen, sonst schaut der Zwillinge-Mann mit unschuldigen Augen und sagt "leider muss ich jetzt einen Termin außer Haus wahrnehmen." Und ist dann mal weg. Mehr 7 von 12 Stier-Frau und Krebs-Mann Liebe mit langer Haltbarkeit Die Liebe auf den ersten Blick, das könnte genau zwischen diesen beiden Zeichen passieren - und eine Liebe mit langer Haltbarkeit daraus werden. Denn die elementaren Lebensthemen stimmen überein. Beide wollen wissen, wo sie hingehören und zu Hause sind und selbiges nicht auf Sand bauen. Beide finden es nicht strafbar, Besitz zu mehren, wertbewusst mit den eigenen Kräften umzugehen. Und beide lassen sich nicht so leicht über den Tisch ziehen. Beide sind eher konservativ und oft der Ursprungsfamilie sehr verpflichtet und zugetan. Treue ist ebenfalls kein leeres Wort für beide. Wenn er in einer Zweierbeziehung Wärme, Verständnis, prickelnde Erotik und ein sicheres Nest gibt, dann halten die beiden das innig fest. Der Krebs-Mann gibt ohnehin nicht so schnell wieder her, was er einmal in seinen Zangen hält. Die Stier-Frau ist ebenso ein sehr statisches Wesen. Statik heißt dann auch die Falle in dieser Verbindung. Die beiden könnten es sich zu gemütlich machen, so dass keine Entwicklung mehr stattfindet. Initiative, Mut, Wagnis, aus der Deckung kommen, das, was nötig ist, damit das Leben und die Liebe schillert und floriert, das darf nicht durch Gemütlichkeit erstickt werden. Mehr 8 von 12 Stier-Frau und Löwe-Mann Keine leichte Kombi Obwohl diese Kombination wahrlich nicht die einfachste ist, kommt sie im realen Leben doch ziemlich häufig vor. Die Stier-Frau ist eine Meisterin im Rechnen und Geldverwalten, der Löwe-Mann die Großzügigkeit in Person. Da bleibt im konkreten Geschehen schon mal kein Auge trocken, denn die Stier-Frau kann auch heftig austeilen. Das Selbstwertgefühl der Stier-Frau ist zwar dem des Löwen gewachsen, und sie liebt seinen Optimismus. Aber: sie ist Realistin und setzt auf maßgeschneiderte Umsetzung von Ideen. Der Löwe-Mann bleibt manchmal in genialer Planung stecken und hätte gerne jemanden, der dann die lästige Detailarbeit übernimmt. Dafür steht die abgrenzungsstarke Stier-Frau garantiert nicht zur Verfügung. Auch die Vollmundigkeit des Löwe-Mannes, bei Versprechen, Zusagen, Planungsentwicklung bringt die rationale Stier-Frau manchmal in Rage. Einig sind sich beide aber im Genießen des Erreichten, der Freude am Besitz, dem Schönen. Luxus ist nicht strafbar. Auch die schönen Künste lieben beide. Denn beide sind hochschöpferische, schönheitsliebende Naturen. Im Sexuellen müssen sie erst zusammenfinden. Die Stier-Frau kann hemmungslos die Erotik genießen, der Löwe-Mann aber möchte dabei auch gut aussehen. Mehr 9 von 12 Stier-Frau und Jungfrau-Mann Sinnliche Verbindung Wenn sich zwei handfeste, realitätsbezogene Erdzeichen treffen, muss das nicht automatisch eine dröge, nüchterne Angelegenheit werden. Im Gegenteil: Die Liebe hat hier Vorzeigequalität. Gemeinsame Interessen verbinden, durch die sensationelle erotische Ausstrahlung und sexuelle Strahlkraft wird die Liebe gehighlightet. Eine richtig sinnliche Verbindung. Aber bevor die Kür, die himmlische Liebe, genossen wird, erledigen die beiden erst mal die Pflicht. Und da ziehen sie am gleichen Strang. Sie bestellen ihr Haus, sorgen für materielle Sicherheit, setzen auf gediegene Finanzplanung und gedeihliches Wachstum. Streitpunkte gibt es natürlich auch. Der Jungfrau-Mann sollte seine Kritikneigung gut im Griff behalten. Die Stier-Frau weiß selber, was gut ist und kann aufbrausen, wenn der Partner mit erhobenem Zeigefinger spricht. Die Stier-Frau feiert gerne und überlegt nicht, ob das Huhn, das sie köstlichst zubereitet, nun tatsächlich handgestreichelt und garantiert nicht mit genverändertem Mais gefüttert wurde. Genau da aber hat der Jungfrau-Mann seinen neuralgischen Punkt. Endlose Debatten können dann nerven. Animalisch und keineswegs irgendeiner Norm entsprechend ist der Sex zwischen Stier-Frau und Jungfrau-Mann. Mehr 10 von 12 Stier-Frau und Waage-Mann Eine besondere Beziehung Venus, die Göttin der Liebe, führt die beiden zusammen und animiert sie, aus dem Leben ein Fest zu machen, satte Liebesfreuden inklusive. Eine andere gemeinsame Liebe verbindet auch: die zur Kunst. Die Stier-Frau schleppt ihren Waage-Mann zu Vernissagen, auf Events und Premieren. Er zieht begeistert mit, heißt sein Motto doch: Sehen und gesehen werden. Gemeinsam können die zwei aus jedem Tag ein Ereignis machen. Und sie können einen riesigen Freundeskreis um sich scharen. Die Liebe, die zusammenführte, wird allerdings von beiden durchaus unterschiedlich gelebt und bewertet. Die Stier-Frau ist viel deutlicher auf Treue fixiert, als der charmante, den Verführungskünsten anderer Frauen nicht immer selbstverständlich widerstehende Waage-Mann. Eifersüchtige Stier-Frauen kommen beim Waage-Mann ziemlich schnell an ihre Grenzen. Eine schöne Aufforderung, am Selbstwert zu arbeiten. Dem Waage-Mann entgeht nämlich nichts, er fängt jedes Signal auf, jedes Augenzwinkern, jeden noch so leisen Wink. Und er nimmt schöne Frauen auch wahr, wenn er eigentlich an die Stier-Frau Herz und Hand verpfändet hat. Das darf sie nicht bedrohlich finden. Es gibt genügend Magisches, was diese Liebe besonders macht. Mehr 11 von 12 Stier-Frau und Skorpion-Mann Ein dramatisches Duo Nichts für zarte Gemüter ist diese hochanimalische, hocherotische, manchmal auch dramatische Beziehung. Bei diesen Zeichen handelt es sich astrologisch um eine Opposition. Grundverschieden aber sind die beiden nicht, wohl aber können sie sich auch mal mit gesträubtem Gefieder wie zwei Kampfhähne gegenüberstehen. Temperament, Dominanzanspruch, Durchsetzung, besitzergreifende Anteile: Diesbezüglich sind beide gut ausgestattet. Selbstbewusst, Wertschätzung einfordernd, da nehmen sie sich auch nichts. In Finanzfragen gibt es auch keine Differenz, beide können schwer loslassen. Und beide verfügen über eine animalische Sinnlichkeit! Allerdings ist die Stier-Frau frischer, klarer, direkter und in Auseinandersetzungen zwar aufbrausend, Dafür geht sie aber auch schnell wieder zur Tagesordnung über. Der Skorpion-Mann aber vergisst nichts, schon gar keine Kränkung. Er neigt zu Rachefeldzügen, Liebesentzug und Wunschverweigerung, wenn er meint, attackiert worden zu sein. Wenn hier die Emotionen hochkochen, brennt die Luft, zumal beide nicht gerne nachgeben. Die kosmische Botschaft heißt: Die zwei müssen lernen, zu vergeben und auch mal einen Rückzieher zu machen, und sei es, des lieben Friedens willen. Mehr 12 von 12 Stier-Frau und Schütze-Mann Ein Abenteuer, diese Beziehung Einfach ist diese Beziehungsvariante nicht. Die Stier-Frau hat das Bedürfnis, ihre Wurzeln tief in die Erde zu geben, einen Platz zu haben - zu halten -, der total ihrer ist, Schutz und Geborgenheit darstellt. Der Schütze-Mann ist ein Globetrotter, je weiter er seine Kreise ziehen kann, desto besser fühlt er sich. Wenn die Stier-Frau im Garten sitzt, in der Erde gräbt, Blumen und Bäume pflanzt und ihr dabei das Herz aufgeht, fühlt sich der Schütze-Mann wie in einer Falle. Und er wird sicher nicht nur von den Weiten dieses blauen Planeten träumen und sich nicht darauf beschränken, sehnsüchtig zu singen: "Ich war noch niemals in New York." Er bricht aus! Kluge Stier-Frauen lassen ihn ziehen, schließlich kehren auch die Nomaden zu ihren Weideplätzen zurück. Noch besser: Sie fährt mit, nicht immer, aber doch öfter. Denn richtig besehen, können sich die beiden auch sehr gut tun. Die Stier-Frau hilft dem hochfliegenden Schützen, nicht dem Ikarusschicksal anheim zu fallen. Der euphorische Schütze animiert die Stier-Frau, das Beste vom Leben zu erwarten und sich immer auf neue spannende Ziele einzulassen. Im Erotischen kann es funkeln und prickeln, wenn die beiden sich auch hier gemeinsam auf Abenteuer einlassen. Mehr

Partnerhoroskop für die Krebs-Frau

Partnerhoroskop für die Krebs-Frau 1 von 12 1 von 12 Krebs-Frau und Steinbock-Mann Ziemlich aufwühlend Es wird aufregend und arbeitsintensiv, wie immer bei einer Oppositionsbeziehung. Eine echte schöne Herausforderung also, immer wieder neue Räume in sich selbst und der Liebe zu erschließen. Die hochgefühlige Krebs-Frau wird zunächst vom kühlen, manchmal etwas verschlossen wirkenden Steinbock hin- und hergerissen sein. Ein Mann wie eine Festung, erfolgreich, klar, entschieden, erotisch, aber keinesfalls unterkühlt. Die sexuelle Anziehung ist riesig, denn die intensive Krebs-Frau spürt, dass hier auf sie ganz viel von dem wartet, was sie für ihre Seelenentwicklung an Impulsen braucht. Außerdem hat sie durchaus Helferqualitäten. Wenn der spröde wirkende Steinbock ihr emotional bedürftig erscheint, lässt sie das zu ganz großer Form auflaufen. Seiner Kühle begegnet sie mit noch mehr Liebesglut. Und wenn die beiden sich näher kennen lernen, entdecken sie ganz viel Gemeinsamkeiten: Die Liebe zur Tradition, zu Althergebrachtem, zu Antiquitäten, zu Land und Erbe. Sexuell kann diese Partnerschaftskombination für eine zutiefst aufwühlende Liebesvereinigung stehen. Und generell: Die Krebs-Frau bewahrt den Steinbock davor, gefühlsmäßig zu erstarren. Er sie davor, in der eigenen Emotionalität zu versinken. Mehr 2 von 12 Krebs-Frau und Wassermann-Mann Ein Paar voller Gegensätze Inspiriertes Aufeinanderzugehen? Bei den beiden sicher nicht. Eher werden sie sich eine Weile innig umkreisen, aus der Distanz mit Herzklopfen beobachten, denn so ganz abhold sind sie sich nicht. Ganz real ist das sogar eine häufige Beziehungsvariante, weil sie eine Menge Reizthemen beinhaltet. Beide haben eine psychologische Ader, beide soziales Verantwortungsbewusstsein. Beide sind sexuell enorm ansprechbar. Aber die Krebs-Frau braucht Innigkeit, Intimität, dann ist sie auch für alle Raffinessen des Liebesspiels offen. Der männliche Wassermann ist jedem Experiment zugetan, auch sehr potent, aber er lässt nie wirklich an sich ran. Und sein Freiheitsbedürfnis steht im krassen Widerspruch zu den verschlingenden Anteilen der besitzergreifenden Krebs-Frau. Zärtliche Schmusestunden, verzückte Tage erotischer Innigkeit im Bett, für die Krebsfrau gibt es nichts Schöneres. Der Wassermann aber ist dafür viel zu sprunghaft. Er kann sich Sex auch ohne Liebe vorstellen, sie niemals. Noch ein strittiger Punkt: So ganz ohne Nest kann die Krebs-Frau nicht leben, der männliche Wassermann aber gehört zu den Nichtsesshaften. Mehr 3 von 12 Krebs-Frau und Fische-Mann Oft zu sanft und ruhig Das Nonplusultra, sollte man meinen, aber so geht die Rechnung nicht auf. Zwei sanft-erspürende Wesen, die interpretieren auch alles Mögliche in Geschehnisse, den anderen, nie Gesagtes hinein. Und leiden still, grübeln, käuen wieder. Denn beide wollen ja den anderen nicht verletzen, nicht brüskieren. So ist das Nichtausgesprochene irgendwann wie ein Wall, der echte Zweierbeziehung gar nicht mehr möglich macht. Und obwohl hier soviel Übereinstimmung vorhanden ist: Die Treue wird hier ganz unterschiedlich gehandelt. Die Krebs-Frau hält eisern fest, möchte Dreh- und Angelpunkt im Leben des anderen sein, das Zentralgestirn, um das alles kreist. Der Fische-Mann ist aber keineswegs so beständig. Er ist nicht unempfänglich gegen die Außenverlockungen. Und Bewunderung gegenüber schon gar nicht immun. Fische kann man nicht zwingen, sie lassen sich auch nicht festhalten, sondern schlüpfen immer wieder durch jede noch so enge Masche. Gut täte dieser Beziehung ein bisschen Feuer, Aufruhr, Streit, ruhig mal wie auf dem Fisch-Markt loslegen, dann wird's wieder lebendig. Mehr 4 von 12 Krebs-Frau und Widder-Mann Viele Konflikte, wenig Harmonie Herz, Schmerz und dies und das, für solche gefühlvollen Themen ist die Krebs-Frau zuständig, der Widder aber eher sofort auf der Flucht. Die sinnliche Krebs-Frau reizt natürlich erst mal den Jagdinstinkt des Widder-Mannes, gerade weil sie eine Seite präsentiert, die er bei sich verdrängt. Und weil er hinter ihrer Sanftheit und Sehnsucht eine wilde Kraft spürt, die seiner eigenen Power fast überlegen ist. So werden die beiden sich erst mal rasend schnell verlieben und dann um einen Modus vivendi ringen, der diese überschwängliche Liebe im Alltag überleben lässt, vielleicht sogar sie noch vertieft. Die Konfliktpunkte: Seine Abenteuerlust, seine klare, manchmal verletzende Argumentation kränken die sensible Krebs-Frau zutiefst. Auch die Ignoranz, die er ihren Empfindungen, ihren Interessen gegenüber zeigen kann, ist nicht beziehungsfördernd. Dafür ist sie wieder nicht sportbegeistert, schon gar nicht von Extremsportarten angetan. Auch vereinnahmen, mit Haut und Haar, lässt er sich nie. Allerdings: Wenn eine Krebs-Frau eine Beziehung halten will, wird sie siegen, auch beim widerstrebenden Widder. Mehr 5 von 12 Krebs-Frau und Stier-Mann Innig und sinnlich Eine schöne, innige, sinnesfrohe Kombination! Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Die Krebs-Frau findet beim Stier-Mann alles, was sie ersehnt. Eine Schulter zum Anlehnen, ein breites gefühlvolles Wesen, Treue, ein meist gut gepolstertes Geldkonto und verlässliche Bedingungen. Er wiederum wird umsorgt, verwöhnt, gestreichelt, gelockt, und, falls es zu langweilig werden sollte, von den Gefühlsausbrüchen seiner Krebs-Frau mächtig aufgeschreckt. Zur Ruhe, die Stier-Männer nur bedingt gut aushalten, kommt er bei der facettenreichen Krebs-Frau nicht. Sie weiß auch, wie man jemanden in Atem hält, damit er nicht auf Abwege gerät. Unter glatter, zufriedener Oberfläche aber kann es auch die eine oder andere Turbulenz geben. Die Krebs-Frau reagiert auf Don-Juan-Allüren des Stieres - und solche Anwandlungen gibt es - mit einem leichten Flirtseitwärtsgang. Sie ist nicht duldsam! Kein Lämmchen, sondern phasenweise ein bisschen rachsüchtig. Aber: Das alles facht die Liebesglut nur an, wenn sie nicht übertreibt und den Stier zum Äußersten treibt. Mehr 6 von 12 Krebs-Frau und Zwilling-Mann Inspirierend intim Keine wirklich leichte Aufgabe! Sie, die Krebs-Frau, will hellsichtig gespürt werden, will ohne Worte in jeder Seelenregung angenommen werden. Er, der Zwillinge-Mann, liebt nichts so sehr wie Worte, große und kleine, wahre und ausschweifende. Er möchte die Welt in Worte fassen. Das kann für Konfusionen sorgen, die beiden aber auch immer wieder mit ihren eigenen Schwächen und auch Stärken in Kontakt bringen. Sensible Krebs-Frauen verfügen übrigens über eine Beharrlichkeit, die Zwillinge-Männern oft abgeht. Sie kann warten, ihn macht das rasend. Sie hat den schönen Vorzug, Prozesse in Ruhe reifen zu lassen. Davon kann der Zwilling, der manchmal geniale Ideen hat, damit aber zu früh in die Welt prescht, profitieren, wenn er sich inspirieren lässt. Keine Krebs-Frau spricht übrigens gerne über Empfindungen, die ihr wirklich nahegehen. Da könnte der Zwilling helfen, das Bedrückende über das Thematisieren zu entschärfen. Ein gemeinsames Ordnungssystem zu finden, dafür ist mehr der Zwilling zuständig. Erotisch kann es brandheiß hergehen, dafür sorgen die fast magischen Liebeskräfte der Krebs-Frau. Mehr 7 von 12 Krebs-Frau und Krebs-Mann Zu ähnlich ist auch verkehrt Ganz klar, zuviel des Guten ist auch zuviel. Wenn nicht eines der beiden seelenvollen Wesen Planeten in Feuer- oder Erdzeichen hat, werden die zwei wohl kaum zueinander finden. Beide verschlossen, psychologisierend, aber gerne über den anderen, um selbst aus der Schusslinie zu kommen, beide hilfreich und gut. Die Krebs-Frau ist hier meist die kämpferische, denn mit der weiblichen Mond-Energie des Krebszeichens wird sie harmonischer umgehen können. So easy aber ist das für die Balance der Beziehung nicht, wenn sie dominiert. Er leidet, sie könnte launisch, zickig und unzufrieden werden. Denn sie möchte ja einen Mann zum Anlehnen, keinen, den sie führt, zumindest nicht offensichtlich. Nach meiner Erfahrung aber finden die beiden im realen Leben nur Gefallen aneinander, wenn der männliche Krebs einen energischen Aszendenten oder andere starkgestellte Planeten hat, die Balance und Reibungsfläche bieten. Dann kann die Seelenverwandtschaft als innige Verbindung, die Sexualität als fast obsessive, animalische Kraft empfunden werden, die alles überstrahlt und bei der es keine Tabus gibt. Mehr 8 von 12 Krebs-Frau und Löwe-Mann Die ideale Ergänzung Yin trifft Yang. Weiblichkeit pur den strahlenden Held. Eigentlich ist das die Winner-Variante. Die Krebs-Frau kann ihre ganze Verführungskunst, ihre Anschmiegsamkeit entfalten und sich beim selbstbewussten Löwen extrem aufgehoben fühlen. Die beiden können in dieser Beziehung wirklich das Allerbeste an mitgebrachtem Potenzial zum Blühen bringen. Beiden zu eigen ist die schöpferische Gestaltungskraft, wobei sie sich trotzdem nicht in die Quere kommen. Denn die Krebs-Frau bevorzugt die Arbeit mit fließenden Materialien (Seidenmalerei), der Löwe gehört von der Kunstrichtung her zu den Jungen Wilden oder den Expressionisten. Sich ergänzen und voneinander lernen, können die beiden beim Thema Einlassen, beim Umgang mit der Emotionalität. Die Krebs-Frau badet förmlich in Gefühlen, der Löwe-Mann lässt sich nicht so gerne von Emotionen überwältigen, kann aber diese sehr wirkungsvoll in Szene setzen. Die Krebs-Frau hilft ihm, einen tieferen Zugang zu den verborgenen Seelenschichten zu finden. Er ihr, klarer und präziser für sich selbst einzutreten. Ein Ereignis ist die Sexualität. Es knistert auf eine fast archaische Weise. Mehr 9 von 12 Krebs-Frau und Jungfrau-Mann Sexy trifft pragmatisch Die hocheinfühlsame Krebs-Frau ist für den verstandesorientierten, manchmal etwas sehr pragmatischen Jungfrau-Mann fast so etwas wie eine Oase der lustvollen Entspannung. Die gefühlsbetonte und den schönen Annehmlichkeiten des Lebens viel stärker zugewandte Krebs-Frau wird ihn aus seiner manchmal analytisch verengten Lebenssicht sanft aber unnachgiebig rauslösen. Leben ist Fülle, das ist die subtile, permanent rübergebrachte Botschaft der Krebs-Frau. Sein Pragmatismus und Ordnungssinn helfen ihr dafür, sich im Dschungel der Emotionen nicht zu verlaufen, und in Phasen wechselnder Gefühlszustände zwischendurch wieder Bodenhaftung zu finden. Sich über die Gefühle der Krebs-Frau wegzusetzen, oder ihre Empfindungen, Eingebungen abzuwerten, das sollte er allerdings unbedingt vermeiden. Auch Kritik muss sehr behutsam dosiert und gekonnt verpackt geäußert werden, sonst lernt er mal die etwas andere Seite seiner scheinbar so anschmiegsamen Krebsin kennen. Sexuell kann es ekstatisch-erdig zugehen. Beide sind verströmend sinnlich und von großem erotischen Einfallsreichtum. Mehr 10 von 12 Krebs-Frau und Waage-Mann Sie will mehr Nähe als er Die facettenreiche, alle Regeln der Flirtkunst beherrschende Krebs-Frau, wird den Waage-Mann, der erotische Schwingungen seismographisch im Unkreis von hundert Metern auffängt, verzaubern. Die Begegnung fühlt sich an wie eine hormonelle Frischzellenkur. Die beiden werden sich umtanzen, umflattern, voneinander nicht so schnell loskommen. Das heißt aber nicht, dass permanenter Honeymoon versprochen ist. Verbindend sind die schöngeistigen Interessen. Beide lieben ein geschmackvolles häusliches Ambiente. Schöner wohnen, mit Kunstwerken ausgefallener Art, die beiden perfektionieren es. Nur sitzt eventuell die Krebs-Frau ziemlich einsam in all ihrer Pracht, denn der Waage-Mann ist zwar anhänglich, gehört aber auch zu den aushäusigen Typen. Grundsätzlich braucht der Waage-Mann das Feedback von vielen Menschen, geizt auch nicht mit Komplimenten, netten Sprüchen, gerade in der Außenwelt. Die Krebs-Frau aber will Ausschließlichkeit, dieser Anspruch kann förmlich Fluchtreflexe bei der männlichen Waage auslösen. Und der Sex: Wilde Varianten schätzt die Krebs-Frau, der Waage-Mann eher wohltemperierte Ekstase. Mehr 11 von 12 Krebs-Frau und Skorpion-Mann Tiefe Verschmelzung Wenn zwei hochemotionale Wasserzeichen zusammenfinden, dann schlagen die Wellen der Erregung etwas höher. Aber: Sie werden sich zutiefst zueinander hingezogen fühlen und auch nichts schenken, keiner Lust, keinem Schmerz ausweichen. Weiterentwicklung ist hier garantiert, da sich die beiden emotional so tief berühren, dass alle Wesensfacetten zum Vorschein kommen, auch die Schattenseiten, auch die animalischen Anteile! In tiefen Gefühlsgewässern unterwegs sind beide. Analytische, fast detektivische Aufarbeitungen jeder emotionalen Störung, das betreiben auch beide inbrünstig. Der Skorpion-Mann ist allerdings offen dominant, eine Spur herrschsüchtig. Die Krebs-Frau aber keineswegs gefügig, das sieht nur so aus. Sie arbeitet mit subtilen Mitteln, und kommt wahrscheinlich besser damit ans Ziel. Sie entmachtet sogar den unbesiegbaren Skorpion, manchmal, ohne dass er es merkt. Die freiheitsliebenden Überlebensinstinkte der Krebs-Frau werden hier - in Gefahr - stark stimuliert. Sie wird sich nicht auf Gedeih und Verderb ausliefern. Und das ist gut so: Der Skorpion-Mann braucht manchmal ein bisschen die Peitsche, sonst wird ihm langweilig. Erotisch brennt das Verlangen und Begehren lichterloh. Gut wäre, es nie ganz zu stillen. Mehr 12 von 12 Krebs-Frau und Schütze-Mann Wenig Verständnis füreinander Die Begeisterung füreinander, hält sich sicher erst mal in Grenzen. Differenzen sind bei soviel unterschiedlicher Lebensbetrachtung unvermeidlich. Die Krebs-Frau gehört zu den introvertierten Wesen, ist mehr an Innenwelten und psychologischen Strukturen interessiert als am äußeren Glanz. Das ausgeprägte Selbstvertrauen des Schütze-Mannes, sein Enthusiasmus, sein unerschütterlicher Glaube an die eigene Magie, kann die Krebs-Frau stressen und verunsichern, nach einer gewissen Demaskierung des Wundermannes sogar ärgerlich machen. Denn irgendwann stellt sie naturgemäß fest, dass auch er nicht göttergleich gestaltet ist. Ein weiterer Reibungspunkt ist die Nachdenklichkeit der Krebs-Frau, die der Schütze-Mann schon mal als grüblerische Selbstdemontage empfinden kann. Auch das Geborgenheitsbedürfnis der Krebsin, trautes Heim, Glück zu zwein, ist für Weltenbummler wie Schütze-Männer fast wie ein Gefängnis. Also werden die beiden viel Liebe, Geduld, Verständnis brauchen, es sei denn, die Krebsin hat ihren Mond oder Mars in Schütze. Oder er seinen Aszendenten in Krebs. Dann funkelt das Liebesleben wie Sternenstaub. Mehr

Partnerhoroskop für die Zwillinge-Frau

Partnerhoroskop für die Zwillinge-Frau 1 von 12 1 von 12 Zwillinge-Frau und Steinbock-Mann Eine Herausforderung Magische Anziehung wird den beiden wahrscheinlich vom ersten Moment an die Sinne rauben. Das auch deswegen, weil sie so verschieden sind, die Zwillinge-Frau zwar locker Kontakt knüpfen kann, aber doch sehr intellektbeherrscht lebt. Einfach in Gefühlswelten eintauchen, das schafft und wünscht keiner der beiden. Trotzdem gibt es natürlich viele Faszinationen. Die glitzernde, ruhelose Zwillinge-Frau wird den statischen, immer beherrschten Steinbock schon gewaltig in Wallung bringen. Unbewusst spürt der Steinbock-Mann, dass die Denkanstöße und das unverkrampfte Sexualverständnis der Zwillinge-Frau seinem konservativen Liebesverständnis heilsame Impulse vermitteln können. Emotionale Wechselbäder aber sind nicht auf Dauer wirklich belebend, irgendwann schwächen sie die Vitalität und Liebesfestigkeit. Andererseits: Erfolg macht erotisch, findet die Zwillinge-Frau. Folglich wird sie sich durchaus vom leistungsfixierten, etwas spröden Steinbock angezogen oder besser herausgefordert fühlen. Auf Dauer aber müssen beide Federn lassen. Die Zwillinge-Frau sich etwas bremsen, der Steinbock beweglicher werden müssen. Die sexuellen Fantasien und Temperamente sind sehr verschieden. Die Zwillinge-Frau ist nicht unbedingt monogam und hingebungsvoll. Der Steinbock aber bringt sich ernsthaft in die Liebe ein. Mehr 2 von 12 Zwillinge-Frau und Wassermann-Mann Nur nicht zu fest binden Zweisamkeit, nicht Gemeinsamkeit, das ist die Differenzierung. Egal, wie verliebt sie ineinander sind, die beiden bleiben differenzierte Einzelwesen mit Eigenleben und viel Eigeninitiativen. Und einem unbegrenzten Entwicklungsradius. Wochenendbeziehung oder Liebe ohne feste Regeln oder amtliches Siegel, das würde die Liebe sogar befeuern. Die Zwillinge-Frau liebt am männlichen Wassermann seinen sprühenden Geist, seine Visionen, seine variantenreichen Liebeskünste, die, bei aller Leidenschaft, immer etwas diffus Distanziertes behalten. Das ist dann eine Art Schutz für die freiheitsliebende Zwillinge-Frau. Ihren Freundeskreis kann sie weiterpflegen, mit Freundinnen Kurzurlaube genießen, abends ohne Wassermann-Begleitung um die Häuser ziehen, ohne dass am nächsten Tag Fragen und Antworten-Spiele warten. Das Besondere der beiden: Sie können Freunde sein, wenn die Leidenschaft abklingt, sogar Komplizen, die gemeinsam das Leben zum waghalsigen Abenteuer gestalten. Die Visionen des männlichen Wassermanns aber bleiben der Zwillinge-Frau meist fremd und seine Andersartigkeit ein Geheimnis. Mehr 3 von 12 Zwillinge-Frau und Fische-Mann Gegensätze, die zueinander finden Ganz sicher nicht die einfachste Kombination, doch das reale Leben lehrt: Zwischen diesen so grundverschiedenen Zeichen sprüht, funkt, funkelt es. Manchmal fast zu sehr, deswegen sind Missstimmungen, Versuch und Irrtum, Kränkungen und Versöhnungen gar nicht auszuschließen. Die größte Hürde: Die Zwillinge-Frau ist nicht automatisch schmusig und schon gar nicht einschätzbar. Der Fische-Mann hat ein verwundbares Herz. Ein schiefer Blick, eine spitze Bemerkung und er leidet, manchmal ziemlich anschaulich, fast bühnenreif. Das aber bringt die Zwillinge-Frau fast in Wut und macht sie erst recht bockig. Sie ist unfassbar, er aber hat Verlassenheitsängste, bei gleichzeitiger Angst davor, dass zuviel Nähe die Beziehung entzaubert. Und genau hier können die beiden sich wieder treffen und gemeinsam eine erfolgreiche Liebesgeschichte gestalten. Profitieren kann die Zwillinge-Frau vom Einfallsreichtum des Fisches, seiner Fähigkeit zu träumen, an Projekte zu denken, die sie sich nie vorstellen könnte. Sie kann ihm helfen, den Visionen einen realen Unterbau zu geben. Starke Nerven haben beide nicht! Deswegen sollten sie versuchen, nicht zu viel Kampfplätze aufzumachen. Mehr 4 von 12 Zwillinge-Frau und Widder-Mann Seelen im Gleichklang Schon bei der ersten Begegnung fühlen die zwei eine absolute Seelengleichheit. Gleiche Initiative und Begeisterung, gleicher Schwung, Elan und Wagemut. Das Leben als verwegene Safari, so stellen sich das beide vor. Von außen betrachtet gibt es auch kaum Reibungspunkte. Die Zwillinge-Frau allerdings ist nervlich nicht so robust wie der Widder-Mann und kann mit seiner Basta-Haltung auch nicht gut umgehen. Denn sie kommuniziert ja gerne, seziert, zerpflückt gerne Situationen und möchte Entscheidungen ausdiskutieren, nicht einfach übergestülpt bekommen. Überhaupt die Qual der Wahl: Der Widder-Mann kennt solche Zustände nicht, die Zwillinge-Frau leidet häufiger darunter. Das Thema ist immer für Querelen gut. Die Zwillinge-Frau kennt auch extreme Stimmungsschwankungen, das kann den strikten Widder-Mann reizen. Bei der Treueerwartung gibt es keine Differenzen. Aber: Es ist immer gut, wenn in Beziehungen einer mehr einfordert, mehr Tiefe, Leidenschaft, Verbindlichkeit einbringt und anmahnt. Sonst bleibt die Liebe nur ein oberflächliches alltagstaugliches Arrangement, ohne Feuer, ohne inniges Verbundenheitsgefühl. Mehr 5 von 12 Zwillinge-Frau und Stier-Mann Quirligkeit trifft auf Beharrungsvermögen. Die Liebe muss schon etwas gewaltiger sein, um diese Unterschiede auszugleichen. Aber es sind tatsächlich die anstrengenden Beziehungen, die Bestand haben! Das Glücksrezept heißt hier: an den Gegensätzen wachsen. Die luftige Zwillinge-Frau wird dem Stier, der gerne etwas aussitzt, immer wieder auf die Sprünge helfen. Er kann weder behäbig, noch selbstzufrieden, noch bequem werden. Dann gefährdet er das Beziehungsglück. Und das belebt ihn, er besinnt sich auf seine kraftvollen, dominanten, umwerbenden Anteile. Die Zwillinge-Frau sorgt also für permanenten frischen Wind. Der Stier-Mann dafür, dass sie nicht zu sehr abhebt und ihre Lebenskerze nicht an zwei Enden anzündet. Neuralgischer Beziehungspunkt: Sie sollte ihre manchmal etwas spitze Zunge hüten, der Stier-Mann ist keineswegs dickfellig und kann gewaltig in Zorn geraten. Er sollte aus ihren Shoppingtouren, Lust- oder Frustkäufen und kleinen Eskapaden keine Staatsaffäre machen. Sicherheit ist nicht alles, die Lektion muss er lernen. Sexuell müssen die beiden spielerisch experimentieren, um zusammenzufinden. Mehr 6 von 12 Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann Jede Menge Highlights zu erwarten Hört sich toll an. Zu viel Schwerelosigkeit aber kann nicht nur im Alltag zum Absturz führen, sondern auch öde werden. Langeweile aber halten beide schon mal gar nicht aus. Turbulent könnte es aber erst mal beginnen. Endlich jemand, der auch versteht. Die Liebe, ein amüsantes Ereignis, mit täglichen Highlights. Auch erotisch, körperlich ist erst mal eine heftige Anziehung vorhanden. Für sexuelle Spiele und erotische Extravaganzen sind beide meist offen. Das kann dann irgendwann zu reiner Selbsterfahrung, reizvoll, aber ohne echte Tiefe werden. Und der Alltag? Beide sind rast- und ruhelos, beide extrovertiert, mit einer Schar Freunde gesegnet. Ein offenes Haus, wo viel geredet, philosophiert, debattiert wird. Künstlerisch sind beide hochbegabt und interessiert, deswegen auch manchmal in Konkurrenz miteinander. Wer ist der Schöpferischere, Erfolgreichere? Trotzdem kann es natürlich auch eine spannende Dauerbeziehung werden. Zum Beispiel, wenn einer der beiden den Aszendenten oder Mond in einem Erdzeichen hat und damit Stabilität, Dauer und wilde Lust reinbringt. Mehr 7 von 12 Zwillinge-Frau und Krebs-Mann Zauberhafte Paarung Der Zauber der Liebe kommt hier gerade durch die Andersartigkeit, die permanent die Neugier der Zwillinge-Frau entfacht, zustande. Denn obwohl die beiden grundverschieden sind, gibt es magische Bande, die selbst in Zeiten von heftigen Kontroversen - und die beiden können sich dramatische Szenen liefern - wieder zusammenführen. Der Zauber kann aber nur einen Langzeiteffekt entwickeln, wenn beide wirklich an sich arbeiten. Denn: Die Zwillinge-Frau mit ihrer Schlagfertigkeit kann den kränkbaren Krebs ruckzuck verschrecken. Der Krebs-Mann wiederum mit seiner Verschlossenheit die Zwillinge-Frau zur Weißglut bringen. Dann stichelt sie weiter oder legt ihm Antworten in den Mund, die sie eigentlich nicht haben möchte, nur um ihn aus der Reserve zu locken. Irgendwann reißt dem Krebs-Mann dann der Geduldsfaden, und er wird aggressiv. Launen kennen und pflegen beide. Das können dann trübe Tage werden, wenn beide ihren Blues pflegen. Sexuell wird die Zwillinge-Frau mit einer Liebesglut konfrontiert, die auch ihre sinnlichen Tiefen erschließt. Und das ist das Geheimnis des Beziehungsglücks. Mehr 8 von 12 Zwillinge-Frau und Löwe-Mann Besser geht es nicht Zwei mit Charme, Esprit und Entertainer-Qualitäten ausgestattete Menschen, die auch noch die Größe haben, dem anderen seinen Erfolg, seinen Ruhm uneingeschränkt zu gönnen. Vieles passt hier, wie es besser nicht sein könnte. Die Zwillinge-Frau bezaubert den Löwe-Mann; der lässt sie gerne in seinem Ruhm miterstahlen und erobert mit seiner Großherzigkeit, seiner verwöhnenden, warmen Zugewandtheit ihr sonst oft etwas wankelmütiges Herz. Sie bewundern sich gegenseitig, coachen sich, spielen sich die Bälle zu und sind auf der öffentlichen Lebensbühne das Vorzeigepaar. Auch die Begriffe Image, Luxus, Vergnügen, Job, Leistungshaltung werden ganz einheitlich definiert. Humor haben auch beide, allerdings ist der der Zwillinge-Frau oft bissiger. Selbstironie aber ist dem Löwe-Mann nicht wirklich mitgegeben. Da kann er auch schon mal einschnappen. Das aber ist nicht die Achillesferse der Partnerschaft. Die heißt: fehlende Reflexion und Selbstbesinnung. Beide sind extrovertiert und Show-Stars. Da könnte die Innigkeit und Selbstentwicklung auf der Strecke bleiben. Und die Sexualität darunter leiden. Mehr 9 von 12 Zwillinge-Frau und Jungfrau-Mann Gemeinsamkeiten gesucht! Merkur ist zwar der Herrscher beider Zeichen. Aber die Zwillinge-Frau hat ein luftiges, unbekümmertes Denken und Wesen, der Jungfrau-Mann ist vernunftorientiert und zweifelnd, kritisch und analytisch. Die Zwillinge-Frau kann die Dinge so nehmen, wie sie sind. Ihre große Qualität: daraus dann einfach das Beste zu machen. Der Jungfrau-Mann aber hat genau damit Probleme. Er muss hinterfragen, erkunden, analysieren, verstehen, zurechtrücken. Diese konträre Haltung kann im Alltag für Zündstoff sorgen. Mit Entscheidungen tun sich beide schwer. Die Zwillinge-Frau hat Sorge, sich zu früh festzulegen, den Jungfrau-Mann quälen Zweifel, das Ei des Kolumbus zu verpassen. Richtig brisant wird es dann beim Thema Zuverlässigkeit. Pünktlichkeit variabel zu handhaben, ist Zwillinge-Manier. Der Jungfrau-Mann aber neigt zur Pedanterie, zu minutiöser Genauigkeit. Das findet die spontane Zwillinge-Frau wahrscheinlich kleinkariert. Ein verbindendes Glied kann die Neugier auf Wissen sein, die Liebe zu Büchern und geistigen Welten. Und immer magisch wirkt die Erotik! Der glutvolle Jungfrau-Mann kann die Zwillinge-Frau zutiefst aufwühlen und erotisieren. Mehr 10 von 12 Zwillinge-Frau und Waage-Mann Glückliche Zeiten Das ist eine der glücklichsten Beziehungsvarianten überhaupt! Die Zwillinge-Frau wird vom charmanten, geistreichen, geschmackvoll gestylten, gut aussehenden Waage-Mann hingerissen sein. Er wird sie umgarnen, unaufdringlich, ein Feuerwerk der Aufmerksamkeiten in Gang halten, bis sie ihm endlich ihr Herz schenkt. Im Freundeskreis treten die beiden dann immer gemeinsam auf, und machen eine klasse Figur. Der Waage-Mann ist allerdings sehr viel anschmiegsamer und anhänglicher als die Zwillinge-Frau zumindest auf den ersten Blick, - neigt aber versteckt zu Alleingängen. Diese unterschiedlichen Erwartungen können dann schon mal für Reibereien sorgen. Auch dass der Waage-Mann mit zweierlei Maß misst, gefällt der Zwillinge-Frau garantiert nicht. Er neigt dazu, sich mehr Freiheiten einzuräumen als er ihr zugesteht. Und erotisch? Beide sind nicht die glutvollsten Naturen, wilde verzehrende Gefühle müssen nicht sein. Aber sie experimentieren gerne beim Sex und betrachten die Erotik mehr als Spiel, nicht als verbissene, hochernste Angelegenheit. Mehr 11 von 12 Zwillinge-Frau und Skorpion-Mann Spannung(en) garantiert Eine wirkliche Gradwanderung kann diese spannungsreiche Variante sein. Denn eigentlich ziehen beide in ganz unterschiedliche Richtungen. Die Zwillinge-Frau vermeidet Stellungnahme und tiefes Eintauchen in Emotionen, der Skorpion-Mann aber ist selbst quälender Leidenschaft zugetan. Er bringt alles in die Beziehung ein und verlangt auch alles. Die Zwillinge-Frau wird natürlich von seiner Inbrunst, seiner Ausschließlichkeit, seinem Charisma ganz entzückt sein. Auch sein beruflicher Biss, der natürlich auch Erfolg nach sich zieht, wird ihr gefallen. Schwierig wird es, wenn er sie zu sehr vereinnahmt. Dann wird sie erst recht genau das veranstalten, was seine Eifersucht, sein Misstrauen, seine Kontrollmechanismen stimuliert. Sie provoziert, bis er die Kontrolle verliert, und fühlt sich dann überlegen. Für eine Menge Spielchen und Machtkämpfe ist diese Beziehung immer gut. Aber auch für aufregende, Herzklopfen erzeugende, rauschhafte erotische Begegnungen miteinander. Und: bei eventuellen depressiven Verstimmungen des Skorpions ist die Zwillinge-Frau das allerbeste Heilmittel. Mehr 12 von 12 Zwillinge-Frau und Schütze-Mann Erotisch, aber anstrengend Glasklarer Intellekt trifft Idealismus und Enthusiasmus! Wenn die beiden zu schöner Ergänzung finden können, sind sie schlicht und einfach unschlagbar. So einfach aber wird das nicht klappen. Bewunderung für den Schütze-Mann, der sich noch dazu recht gut präsentieren kann, hegt die Zwillinge-Frau schon. Aber sie hinterfragt auch bald seine großartigen, weltüberspannenden Ideen. Sind das nur schillernde Seifenblasen oder beinhalten sie auch reale Umsetzbarkeit? Solche präzisen Fragen können einen in höheren Regionen schwebenden Schütze-Mann abtörnen und ärgerlich machen. Er lässt sich nicht gerne in Frage stellen. Andererseits ist der immer für eine Überraschung, für ein Abenteuer gute Schütze-Mann dann wieder genau das Aphrodisiakum, das die Zwillinge-Frau sich schon immer gewünscht hat. Und so geht es hin und her. Begeisterung, Ernüchterung, gemeinsame Welteroberung, häusliche Differenzen um niedere Pflichten, wie Müll runterbringen, die dem Schütze-Mann ein Graus sind. Ob diese bewegte Lovestory hält, liegt an der Bereitschaft, es auch zu wollen und an sich zu arbeiten. Erotisch jedenfalls kann es ein ultimatives Ereignis werden. Mehr

Partnerhoroskop für die Löwe-Frau

Partnerhoroskop für die Löwe-Frau 1 von 12 1 von 12 Löwe-Frau und Steinbock-Mann Achtung Hochspannung Liebe überwindet bekanntlich alles, das wird auch nötig sein. Denn: kein leichter Part, den sich die beiden rausgesucht haben. Das Lebensgefühl ist total unterschiedlich, insbesondere die Vorstellung von Glück, und wie man es gewinnt. Kosmisch bevorzugt fühlt sich die Löwe-Frau, sie muss nicht kämpfen, sie ist privilegiert, ihr fällt alles zu. Er - Steinbock - wählt die Extremarbeitsvariante, um sein Glück zu erwerben. Das Resultat: Spannungen! Möglicherweise beeindruckt die Löwe-Frau gerade auch die Macher-Qualität des Steinbocks, die eine Basis für ein recht moderates Leben sein kann. Er wiederum schmückt sich vielleicht, als Krönung seiner Anstrengung, mit dieser Klassefrau, die selbstbewusst, strahlend repräsentieren kann. Beziehungen aber, die nicht der reinen Liebe entspringen, sondern auch dezent eigensüchtige Anteile beinhalten, haben ein hohes Stresspotenzial. Noch ein Reibungsfaktor: Sie gibt mit beiden Händen Geld aus, er hält Geld mit beiden Händen fest. Auch erotisch: Die Löwe-Frau möchte sexuell experimentieren, sich spielerisch darüber ausdrücken, pure Lust genießen. Der Steinbock-Mann aber macht eine tiefernste Angelegenheit daraus, ist dafür aber von großer Ausdauer und verhaltener Feurigkeit. Mehr 2 von 12 Löwe-Frau und Wassermann-Männer Das kann anstrengend werden! Zwei gegensätzliche Pole prallen aufeinander. Vielleicht springt schon im ersten Moment der Funke der Verzückung über. Aber: Dass es hier nicht ohne Schrammen und ständige Selbstwahrnehmung geht, ist auch klar. Beide sind Individualisten. Die Löwe-Frau legt Wert auf ihre Sonderstellung, der Wassermann darauf, sich aus der Allgemeinheit herauszuheben. Beide haben ein Faible für Kunst, wollen gesellschaftlich etwas verändern. Die Löwe-Frau aber mit Anspruch auf greifbaren, persönlichen Erfolg, der Wassermann will Teil einer weltumspannenden Organisation sein. Aufreibend findet die Löwe-Frau, die mit Tatsachen gut fertig werden kann, seine Neigung, alles zu analysieren und gedanklich aufzuarbeiten. Es nagt auch am Selbstwertgefühl der Löwe-Frau, wenn er sie, wie auch sich selbst, in Frage stellt. Und der Sex? Die Experimentierfreude des Wassermanns und seine innere Distanziertheit sind zwar im ersten Moment für die Löwe-Frau prickelnd, aber irgendwann wird sie mehr Einschätzbarkeit fordern. Und klar formulieren, dass sie seine Königin sein will. Ohne zusätzliche Mätresse, versteht sich. Mehr 3 von 12 Löwe-Frau und Fische-Mann Gefahr: Sie ist oft stärker als er Das Leben soll perlen, wünscht die Löwin, die Liebe paradiesisch sein, der Fische-Mann. Diese abgehobenen Erwartungen können erstmal füreinander begeistern. Aber: Hoffentlich kennen sich beide auch wirklich, bevor sie sich Hand in Hand auf die gemeinsame Reise begeben. Denn der Fische-Mann ist alles Mögliche, aber nicht mit Ellenbogenqualität ausgestattet. Gut zu wissen, dass auch sein Selbstwertgefühl nicht permanent auf hohem Level angesiedelt ist. Tagesschwankungen, heute euphorisch, morgen verzagt, sollte die Löwe-Frau aushalten. Auch seine Tendenz, allzu gefährliche Riffe geschickt zu umschwimmen, sollte sie ihm nicht zum Vorwurf machen. Er kommt auch ans Ziel, nur mit einer anderen Taktik. Der Fische-Mann wiederum will an der angebeteten Löwin keinen Fehler sehen, ein Ideal anhimmeln, und sich fast aufopfern vor Liebe. Genau das aber nervt die Löwe-Frau unglaublich. Möglicherweise ist sie die Entschlossenere, Härtere, Schnellere. Die Stärkere auch? Das kommt auf die Sichtweise an. Möglicherweise denkt jeder von sich, das Spielfeld zu beherrschen. Und beiden geht es damit gut. Erotisch kann es zutiefst romantisch, rauschhaft, liebestrunken zugehen. Mehr 4 von 12 Löwe-Frau und Widder-Mann Motto: Liebe ist Kampf Zwei selbstbewusste Feuerzeichen, da kann sich schnell die Flamme der Leidenschaft entzünden, aber da können auch schon mal die Funken fliegen, wenn die zwei ihre verbalen Waffen kreuzen. Hier geht es nicht sanft zur Sache! Dazu haben beide einen viel zu starken Willen. Und die Löwe-Frau eine gewisse Tendenz, die Herrscherin zu spielen, der Widder-Mann aber beansprucht klar die Führung. Keiner wird nachgeben, auch nicht aus Liebe, wenn sie sich erst mal aufeinander eingeschossen haben. Immer gut von vornherein die Fronten abzustecken. Wer ist wofür zuständig, wer entscheidet in welchem Bereich. Beruflich muss ohnehin jeder seine eigenen Erfolge haben, sonst entsteht Ungleichgewicht und Frust, auch mit lustdämpfenden Auswirkungen im Erotischen. Denn da kann es eigentlich wirklich besonders beglückend zugehen. Die Löwe-Frau erliegt dem Eroberungscharme des Widders. Aber sie gibt kein Dauerabonnement aus. Er muss immer wieder bei Null anfangen, das stimuliert ihn aber sogar. Zum perfekten Glück aber müssen beide eines lernen: sich auch mal schwach zu zeigen. Mehr 5 von 12 Löwe-Frau und Stier-Mann Eine explosive Mischung Großartige Zuversicht meets realistische Risikominimierung. Das kann natürlich ein gesundes Regulativ sein, aber nur, wenn beide an ihrer Einsichtsfähigkeit arbeiten. Die Löwe-Frau lässt sich aber nie den Schneid abkaufen und nicht mit Bedenken bremsen, es sei denn, es handelt sich um richtig gute Argumente. Und nie sollte das Gefühl bei ihr aufkommen, dass das Lebensglück auf Sparflamme kocht. Im Finanzwesen sind beide oft Spitze, aber mit vollständig unterschiedlichen Strategien. Daran sollte auch nicht gerüttelt werden, sonst entstehen turbulente Kämpfe. Das Leben genießen, die Löwe-Frau will es prall und prächtig, der Stier auch, aber möglichst mit einem schmaleren Budget. Diese Diskrepanz ist immer für Stress gut. Explosiv kann es zugehen, wenn die beiden ihren Dickkopf ins Kraut schießen lassen und um jeden Zentimeter Boden kämpfen. Explosiv aber kann auch die Erotik ausfallen. Das ist die Magie, die diese Beziehung haltbar macht, wenn der handfeste Stier sich wieder mal darüber ärgert, dass die Löwe-Frau ihm die Show stiehlt, mit ihrer grandiosen Selbstdarstellung. Mehr 6 von 12 Löwe-Frau und Zwilling-Mann Keine Sekunde langweilig Die anfängliche Faszination ist enorm, die Löwe-Frau wird den Witz, Esprit, die Schlagfertigkeit und Wendigkeit des Zwillinge-Mannes lieben. Er hält sie allerdings mit seinen wechselnden Ambitionen, seinen Kapriolen ganz schön auf Trab. Zwillinge-Männer sind keine statischen Wesen, die lange auf einen Punkt konzentriert bei guter Laune bleiben können. Also ist die Bereitschaft, sich immer wieder neuen Situationen, Menschen, Bedingungen zu stellen, von der Löwe-Frau erfordert. Auf Dauer kann das ermüden. Und sie hat ja selbst großartige berufliche Präferenzen. Erfolg ist ihr Markenzeichen. Sie ist nicht die Frau an seiner Seite, die zurücksteckt. Deswegen dürfen die beiden nicht so fest verbunden sein, dass die Entfaltung gebremst wird. Völlig abstruse Vorstellung: Dass er mit anderen flirtet und sie beziehungstechnisch die Stellung hält. Dann ade, Zwilling. Bei aller Toleranz: Die Löwin lässt sich nicht belügen und nicht betrügen. Und auch nicht die Selbstachtung nehmen. Der Zwilling muss dafür seine Vorstellung von Emanzipation erweitern. Meist aber ist die Löwin ohnehin die Stärkere, und diktiert die Regeln. Der Zwillinge-Mann ist clever genug, das zu akzeptieren, scheinbar. Mehr 7 von 12 Löwe-Frau und Krebs-Mann Wenn es klappt, ist es toll! Eine hochbrisante Beziehungsvariante, die permanente Achtsamkeit erfordert. Vor allem von der Löwe-Frau, damit sie nicht zu großartig, zu erfolgreich, zu eindeutig im Rampenlicht des Erfolgs steht. Nicht, dass der Krebs-Mann ein Looser ist, aber er ist ein verinnerlichter, eher im Hintergrund wirkender Akteur, der die Löwe-Frau vielleicht manchmal zu plakativ, zu selbstverliebt oder zu selbstgerecht findet. Psychologisch gesehen könnte sie genau das verkörpern, was er gerne hätte, aber sich zu leben nicht traut. Das kann Hintergrund der anfänglichen Faszination sein. Beide spüren, hier begegnet ihnen ein nicht gelebter eigener Seelenanteil. Wenn es dann bei dieser Achtung und Wertschätzung bleibt, wäre es toll. Aber: Häufig ist das, was die Löwin zunächst völlig begeistert, seine Fürsorge, sein Hintergrundwissen, seine warme Einfühlung, bald das, was sie aggressiv macht. Sie wirft ihm vielleicht Nachgiebigkeit und Schwäche vor. Das trifft es aber ganz und gar nicht. Das merkt sie spätestens, wenn sie mit ihren Wünschen bei ihm mal auf Granit beißt. Und er sie mit Schweigen schachmatt setzt. Wenn alle Klippen umschifft werden und die Liebe Regie führt, kann das ein tolles Geben und Nehmen, auch erotisch, werden. Mehr 8 von 12 Löwe-Frau und Löwe-Mann Lässiges Leben und Leben lassen Hört sich fast unmöglich an, dass zwei selbstliebende, egostarke Menschen zusammen eine Lovestory hinbekommen. Geht aber, sogar ganz prächtig! Letzteres ist dann der Beziehungsüberbegriff. Hier ist nichts klein, bescheiden, unauffällig. Königin und König herrschen über ihr Reich. Und da beide großmütig dem anderen Gutes gönnen, auch Glanz, auch Erfolg, herrscht hier auch Interessengleichheit. Die Löwe-Frau schätzt ihren männlichen Löwen als Mäzen, der permanent coacht, ermuntert, motiviert! Leben und leben lassen, ist die gemeinsame Devise. Hier gibt es kein Geziehe und Gezerre wegen des schnöden Mammons, keine Sorgen um den morgigen Tag. Das Beste erwartend, bekommen sie auch meist die Schokoladenseite vom Kuchen. Seelenstriptease wird hier nicht gepflegt, auch Besitzanspruch ist beiden viel zu bieder und spießig. Und zu nervtötend. Über Kleinbürger, die sich vielleicht an ihrem Lebensstil stoßen, können beide nur lächeln. Sexuell verstehen sie sich blendend, fühlen sich auch nicht in Frage gestellt, wenn sich einer von ihnen mal etwas Außenbestätigung holt. Ganz tiefe Innigkeit aber könnte anders aussehen. Mehr 9 von 12 Gegensätze ziehen sich an Nicht die Traumliebe, jedenfalls nicht auf Anhieb. Denn die beiden haben ganz konträre Eigenschaften und Präferenzen. Die Löwe-Frau lebt gerne unbekümmert, aus der Fülle des Daseins und geht auch gefühlsmäßig gern unreflektiert auf andere zu. Sie redet auch, wie ihr ums Herz ist, ohne wie ein Schachspieler zu überlegen, ob das nun klug, politisch korrekt, taktisch durchkalkuliert rüberkommt. Die Löwe-Frau liebt es eben etwas großartiger, auch emotional, statt karge Bedingungen zu akzeptieren. Man ist auch nicht arm! Höchstens mal zwischendurch klamm oder ein bisschen pleite, dann beginnt das Spinnen der Glückssträhne eben wieder von vorn. Diese Haltung der Löwe-Frau ist für den Jungfrau-Mann prickelnder Champagner und Angst vor möglichem Ruin zugleich. Denn er ist penibel, durchorganisiert, ein Pragmatiker, der gerne auf der sicheren Seite bleibt. Auch die Großartigkeit, mit der die Löwin über kleine Schlappen hinweggeht, ist ihm nicht mitgegeben. Folglich können die beiden das Leben des anderen erfrischend aufmischen! Das Wagnis lohnt sich, zumal die erotische Glut eine betörende Kraft darstellen kann. Eins sollten beide auslassen: den Versuch, den anderen umzumodeln oder kleinzukriegen. Mehr 10 von 12 Löwe-Frau und Waage-Mann Beide bewundern einander Eine Liebe wie ein Gesamtkunstwerk. Richtig verliebt vom ersten Moment, werden die zwei die Sonnenseite des Lebens für sich beanspruchen. Viele Lebensvorstellungen passen nahtlos zusammen. Beide kreativ, künstlerisch versiert oder zumindest schwer interessiert, beide nicht geizend, weder im Job, noch mit Reizen, noch den realen Werten. Und beide ausdauernde Partygänger, auch der Prominenz sehr zugetan! Allerdings ist die Löwe-Frau klarer und willensstärker und auch nicht willens, sich anzupassen. An der Mauer des unerschöpflichen Charmes des Waage-Mannes aber kann sie sich aufreiben oder auch löwenmäßig heiser brüllen. Was er nicht will, macht er nicht. Ansprüche pariert er mit elegantem Ausfallschritt, da ist er immer schneller und sieht auch noch gut dabei aus. Ihre Waffe ist dann die Arroganz und ihre Neigung, ihre Gunst dann anderweitig zu verschenken, zumindest scheinbar. Sexuell ist die Löwin viel heißblütiger als der Waage-Mann. Ihr Temperament kann ihn völlig umwerfen. Und fesseln. Das ist auch gut so, denn ein Waage-Mann muss wissen, in welches Bett er gehört. Gegenseitige Bewunderung macht dieses Glück komplett. Mehr 11 von 12 Löwe-Frau und Skorpion-Mann Heiß, heißer, am heißesten… Diese Liebesbeziehung hat es wahrlich in sich. Die selbstbestimmte, auf Erfolg gepolte Löwin und der gefühlvolle, aber auch emotional gerne überlagernde Skorpion, das kann heftige Macht- und Revierkämpfe geben. Die Löwin findet natürlich dieses Mannsbild, das durchweg mit etwas schnellerem Galopp ins Ziel kommt, höchst aufregend und erotisch. Und das erotische Feuer ist dann auch Magie, Kitt, Reibungsfläche und explosiver Dauerschwelbrand zugleich. Denn der kein Tabu scheuende, rauschhaft liebende Skorpion bringt in der Löwin Facetten zum Vorschein, von deren Vorhandensein sie nie wusste. Wild, zügellos, animalisch - in der Liebe und im Streit sind bekanntlich alle Waffen erlaubt. Seelische Verstrickungen, sich suchen, finden, auseinander streben, all das ist vorhanden. Der Skorpion-Mann lernt, dass Frauen gewaltig auftrumpfen können und auch schon mal die Oberhand haben. Sie erteilt ihm eine Lektion in Sachen Emanzipation. Die Löwe-Frau lernt, wenn es gut geht, Hingabe, in dem Wissen, dass sie Unterwerfung, stark wie sie ist, niemals fürchten muss. Von gegenseitigen Zähmungsversuchen aber ist innigst abzuraten. Mehr 12 von 12 Löwe-Frau und Schütze-Mann Da ist viel Energie im Spiel Zwei hoch und schnell lodernde Feuerzeichen, ganz klar, zunächst scheint diese Kombination wie die Erfüllung aller Träume. Beide sind voller Elan, Ideen, immer euphorisch. Beide sind Sympathieträger, werden vom Leben beschenkt, weil sie genau das auch als Selbstverständlichkeit voraussetzen. Beide schwelgen gefühlsmäßig gerne in ekstatischen Höhen, möchten mit dem Partner glänzen, das Leben querbeet zum Erfolg stylen. Wobei auch immer, es darf etwas galaktischer ausfallen. Aber: Die Löwin hat mehr zielgerichteten Willen, mehr Kontinuität und Beharrlichkeit. Das kann die perfekte Ergänzung für den Schütze-Mann darstellen, der entwickelt nämlich jeden Tag eine andere Vision, leidet aber auch unter etwas sprunghafter Energie. Energieanfälle und -einbrüche, alles vorhanden. Wie gut, dass dann die Löwin hilft, wieder zur ursprünglichen Form zurückzufinden. Erotisch ist hochlodernde Leidenschaft da, aber allein auf Dauer nicht ausreichend. Beide müssen lernen, auch da ein Wir-Gefühl zu entwickeln und nicht nur auf sich selbst konzentriert zu sein. Auch die philosophischen, weltanschaulichen Endlosdiskussionen des Schützen: nichts für Löwinnen. Der Schütze predigt gerne, für sie ein Graus. Mehr

Partnerhoroskop für die Jungfrau-Frau

Partnerhoroskop für die Jungfrau-Frau 1 von 12 1 von 12 Jungfrau-Frau und Steinbock-Mann Bodenständig mit kleinen Highs Zwischen zwei rationalen Erdzeichen kann es auch knallen. Wenn zwei Erdplatten aufeinanderstoßen, bebt bekanntlich die Erde! Zunächst aber knistert es nur verhalten, beide meinen, einen sicheren Hafen gefunden zu haben. Das stimmt auch zum Teil. In praktischen Alltagsfragen gibt es ein wortloses Miteinander. Auch beruflich: Jeder hat seine Passion, seinen Erfolg, seine Termine. Sollte aber der ehrgeizige Steinbock-Mann denken, die weibliche Jungfrau würde seine Ambitionen stärker unterstützen, dann irrt er! Sie signalisiert auch nicht, im Haushalt mehr Pflichten zu übernehmen. Organisation ist zwar ihre Stärke, aber er wird zu gleichen Teilen mit eingeplant. Es sei denn, er spendiert eine Haushälterin. Nichts dagegen, denn es ist ein Ammenmärchen, dass weibliche Jungfrauen ein Faible für Hausarbeit haben. Sie kann rechnen, planen, einteilen, manchmal sehr viel schneller und präziser als der Steinbock. Und sie kann sich durchsetzen! Streitkultur, sie beherrscht sie! Finanziell haben die beiden ihr Schäfchen im Trockenen. Und im Schlafzimmer? Da sind Hochspannung, Hingabe, sexuelle Wildheit die schönen Zutaten. Mehr 2 von 12 Jungfrau-Frau und Wassermann-Mann Besser nicht zu nahe kommen Ein verbindliches Erdzeichen und ein unverbindliches Luftzeichen, geht das überhaupt? Ja, wenn auch nicht ohne Toleranz. Bei der ersten Begegnung könnten die gemeinsamen Interessengebiete sofort für intensiven Erfahrungsaustausch sorgen. Ob Medizin, Kultur, New Age, Kosmisches und Irdisches, die zwei haben sich viel zu erzählen, auch wenn sie manches ganz anders beurteilen. In einem Punkt sind sie sich einig: Diese Welt muss besser werden. Liebe und Bewunderung für dieses so gänzlich fremde und doch so seelenverwandte Gegenüber lässt die Liebe dann erblühen. Und es folgen die Probleme, die der ganz normale Alltagswahnsinn so mit sich bringt. Sie ist systematisch, er lieber unorganisiert. Sie pünktlich auf die Minute, er gönnt sich viel lieber das akademische Viertel oder ein bisschen mehr. Sie erwartet, dass er Zusagen einhält, er wird ihr Pedanterie und Verbissenheit unterstellen. Um Reibungspunkte zu minimieren: Am besten wird die Wohnung aufgeteilt, in gemeinsame Räume und eigenes Reich. Das entspannt und sorgt in Sachen Erotik für knisternde Spannung. Gemeinsame Schlafzimmer sind nicht Pflicht, für diese freiheitsliebenden, starken Persönlichkeiten schon mal gar nicht. Mehr 3 von 12 Jungfrau-Frau und Fische-Mann Vernunft trifft Intuition Bei aller oppositionellen Spannung, das kann eine heilsame Ergänzung werden. Aber: Wertschätzung der Gegensätzlichkeit heißt das Zauberwort. Die Jungfrau strahlt etwas in sich Ruhendes aus, der sensitive Fische-Mann kann etwas Umsicht und Realismus gut gebrauchen. Und die Jungfrau vermittelt auch, dass sie keineswegs einen Retter sucht. Das ist beruhigend für den Fisch, denn oft genug hat er die Erfahrung gemacht, der helfende Gutmensch sein zu müssen, für allerlei Seelenqual zur Verfügung zu stehen und ausgenutzt zu werden. Das wird ihm hier garantiert nicht passieren. Eher profitiert er von der klaren, vielseitigen Jungfrau. Von ihrer Lebensklugheit und ihren erfrischenden Kommentaren. Ihrer gesunden Skepsis, insbesondere auch, wenn der Fische-Mann mal wieder irgendwelchen Goldgräbern auf den Leim zu gehen droht. Die Jungfrau schätzt dafür seine Intuition, das Gespür für Menschen und Situationen. Ratio (Jungfrau) und Ahnungsvermögen (Fische) finden zusammen. Kritik aber darf er nur homöopathisch verabreicht bekommen. Besser wäre es, dem Fische-Mann das Gefühl zu geben, dass er ein sensationeller Fang ist, einfach großartig. Das beschwingt und befeuert auch die Sexualität. Mehr 4 von 12 Jungfrau-Frau und Widder-Mann Gemeinsam bis an die Grenze Es wird wohl nicht die Liebe als Sekundenphänomen sein, die die beiden sofort elektrisiert. Dafür sind die Differenzen zu offensichtlich. Die weibliche Jungfrau taktiert, wagt nichts ohne Netz und doppelten Boden. Der Widder ist oft schneller als der Schall und scheut sich weder davor, Fehler zu machen noch fürchtet er Gesichtsverlust. Die weibliche Jungfrau ist zwar freiheitsliebend, aber ihr geht es um innere Unabhängigkeit, nicht darum, sich auszutoben. Ihre Grenze ausprobieren, das wollen aber beide. Die weibliche Jungfrau die Leistungsgrenzen, die des Machbaren. Er die Gefahrengrenzen. Das kann ein ewiger Streitpunkt werden. Riskiere nicht zu viel, sei umsichtig, das sind ihre Ratschläge, die Widder-Männer eher widerborstig werden lassen. Trotzdem: Seine waghalsige Kühnheit, seine Offenheit, seine fast naive Ehrlichkeit, spricht das Herz der Jungfrau an. Er wird von ihrer scheinbaren Kühle, sie von seiner Hitze fasziniert sein. Das schöne Ergebnis: die Chance, mit alten Mustern zu brechen, sich Ausnahmeerfahrungen zu stellen. Auch im Erotischen: Die weibliche Jungfrau ist eigentlich keineswegs verklemmt und für den schnell entflammbaren Widder eine inspirierende Partnerin. Mehr 5 von 12 Jungfrau-Frau und Stier-Mann Auf jeden Fall abwechslungsreich Ein hocherotisches Liebesglück, das auch noch für einen dauerhaften Erfolg gut ist. Herz, was begehrst du mehr! Wie gewinnt der leidenschaftlich insistierende Stier nun die anspruchsvolle Jungfrau auf Dauer? Indem er sich mächtig ins Zeug legt und nicht nachlässt, immer wieder neue Highlights zu suchen. Denn zwar stimmt hier im Materiellen, auf der irdisch-äußeren Ebene alles. Aber: der Mensch lebt nicht von Brot allein. Auch wenn es etwas üppiger belegt ist, was hier sehr wahrscheinlich der Fall ist. Beide wollen mehr! Die weibliche Jungfrau zum Beispiel etwas variantenreicheren Sex als der Stier, wenn er träge wird, zu bieten bereit ist. Sie ist zu intensiver Liebesglut fähig, auch zuverlässig. Alle eifersüchtigen Anwandlungen, Besitzanspruch und Kontrolle aber wird sich der Stier abschminken müssen. Die Jungfrau ist niemandes Eigentum, auch nicht, wenn mit goldigen Versprechen gelockt wird. Hinzu kommt die bekannte Raserei des Stieres: Sie lässt sich nichts bieten, aber auch nichts vorflunkern. Stiere sind bekanntlich unglaublich Verpflichtungstreu, aber preschen schon mal auf der Weide kurz aus der Spur. Das lässt sich die weibliche Jungfrau ganz sicher nicht bieten. Mehr 6 von 12 Jungfrau-Frau und Zwillinge-Mann Sie ist zuverlässig, er eher lässig Eine ziemlich erregende Angelegenheit, bei der es ein paar seelische Kratzspuren geben wird. Zwar sind beide Zeichen Merkur-regiert, aber die Jungfrau kann gnadenlos vernünftig argumentieren, während der Zwillinge-Mann mit luftiger Leichtigkeit doziert. Und - wie die Jungfrau-Frau sarkastisch sagt - viel redet, aber nicht wirklich etwas mitteilt. So ganz haltlos ist diese Bemerkung nicht. Denn Zwillinge wollen nicht ihr Herz, ihre Seele entblößen, sondern sich mental austoben und produzieren. Auch die Sachbezogenheit, die Genauigkeit, die die Jungfrau abfordert, kann den mentalen Höhenflug des Zwillings abbremsen. Im Alltag nerven die üblichen Themen: Zuverlässigkeit versus Lässigkeit. Die Jungfrau nimmt Ausflüchte und Fluchten nicht kommentarlos hin. Sie erwartet konkrete Tatsachen, keine blumigen Versprechen. Trotzdem geht natürlich von dem Charmebolzen Zwilling, der nichts so richtig ernst zu nehmen scheint, eine Wahnsinnsfaszination aus. Einmal so die Alltagsschwere abschütteln können, denkt die Jungfrau! Bei Debatten - unvermeidlich bei den kontroversen Sichtweisen - kann der Zwilling die Jungfrau oft fast schwindlig reden. Sie ihn dafür schwindlig lieben und erotisch-wild völlig aus dem Konzept bringen. Mehr 7 von 12 Jungfrau-Frau und Krebs-Mann Eine Liebe voller Streicheleinheiten Eine tolle Kombination, die Herzenswünsche erfüllt und eine tiefe innige Liebe verspricht, sogar mit langer Haltbarkeitsdauer. Die schönen Gemeinsamkeiten: Beide wissen Stabilität, häuslichen Komfort, seelische Streicheleinheiten zu schätzen. Beide haben einen Bezug zu den höheren und tieferen Fragen des Lebens, lieben Literatur, Kultur und Psychologie. Beide sind auch anlehnungsbedürftig, aber immer nur zur passenden Zeit. Beide sind zurückhaltend, vorsichtig, manchmal eher verschlossen. Bloß sich nicht dem Falschen gegenüber zu offen zeigen! Die Magie entsteht, weil die Fantasie und die Warmherzigkeit, die verwöhnenden Anteile des Krebs-Mannes die tüchtige, rationale Jungfrau wie in eine Kaschmirdecke einhüllen. Zwei, die sich aufeinander verlassen können. Sie sind nach außen eine Einheit, die sich allerdings auch manchmal stark nach außen abschirmt, weil sie sich phasenweise selbst genug sind. Die weibliche Jungfrau ist allerdings seelisch robuster oder austarierter als der Krebs-Mann. Seine emotionalen Berg- und Talfahrten, die er von Zeit zu Zeit veranstaltet, kann sie ziemlich kurz und knapp kommentieren. Das kommt nicht immer so gut an. Mehr 8 von 12 Jungfrau-Frau und Löwe-Mann Er will gefallen, sie will Respekt Die zwei haben zwar ein Faible für einander, es aber nicht leicht, eine Beziehungsbalance aufzubauen, geschweige denn, sie zu wahren. Die weibliche Jungfrau ist kühn und sehr viel unabhängiger, als der Löwe zunächst glaubt. Er stößt mit seinen zum Teil abgehobenen Plänen und seiner Idee, sie möge ihm doch bitte die Detailarbeit dabei abnehmen, nur bedingt auf Gegenliebe. Funktionieren würde das zwar schon. Die Jungfrau kann punktgenau umsetzen, was er in genialer Großartigkeit entwirft. Vielleicht arrangieren die beiden sich auch eine Weile auf dieser Ebene. Nach einer gewissen Zeit aber, wenn die ersten Liebesflammen etwas mehr zur Dauerglut runtergebrannt sind, wird die weibliche Jungfrau wütend und will am Ruhm in gleicher Weise beteiligt werden. Dann wird es interessant, denn jetzt beginnt die eigentliche Beziehungsarbeit. Im Bett ist die Jungfrau übrigens durchaus überschwänglicher bei der Sache als der leichten Liebesspielen mehr zugetane Löwe. Und sollte die nüchterne Jungfrau am Glanz des Löwe-Images kratzen, dann kann es passieren, dass sexuelle Windstille aufkommt. Ein Löwe braucht immer Beifall, sie ist aber kein Groupie! Mehr 9 von 12 Jungfrau-Frau und Jungfrau-Mann Das passt einfach! Was Jungfrauen machen, machen sie bekanntlich richtig. Deswegen werden die zwei sich trotz Liebe, Gleichklang, Seelenharmonie und wirtschaftlicher Kompatibilität erst mal auf Herz und Nieren prüfen, bevor sie zum Traualtar schreiten. Wie sehen die Wurzeln, die Herkunftsfamilien aus? Was bringt der andere an genetischen oder finanziellen Voraussetzungen mit? Jungfrauen wollen's nun mal genau wissen und haben auch nichts gegen einen Ehevertrag einzuwenden, schenkt er ja nur Klarheit! Unter diesem scheinbar so vernünftigen Beziehungsarrangement aber verbirgt sich oft ein Vulkan an Leidenschaften. Die Bereitschaft, erotisch auch mal gemeinsam abenteuerliche Pfade zu beschreiten, zu experimentieren, sich lustvollen Grenzerfahrungen zu stellen, das geht eben, weil auf allen anderen Ebenen sicheres Geborgensein vorhanden ist. Und die sexuelle Kraft und erotische Fantasie bewahrt dann hier auch vor Langeweile, die die Beziehung blockieren könnte. Außerdem sind beide beruflich immer mit dem Herzen dabei. Auch diese Passion liefert Stoff für viel geistigen Austausch. Auch der Freundeskreis ist hier eine spannende Bereicherung. Mehr 10 von 12 Jungfrau-Frau und Waage-Mann Sie ist gründlich, er sorglos Liebe und Erfüllung heißt hier die magische Formel. Und Gesprächsbereitschaft, um Missverständnisse beizeiten auszuräumen. Gründlichkeit trifft hier auf Sorglosigkeit. Aber die weibliche Jungfrau sollte den zur Verdrängung neigenden Waage-Mann nicht unterschätzen und nicht mit Fragen in die Ecke drängen. Das bringt ihn allerhöchstens dazu, kreative Ausflüchte zu ersinnen und nach lustvolleren Momenten Ausschau zu halten. Er wird Arbeit, aushäusige Verpflichtungen vorschützen, um zu fliehen. Und irgendwo das Leben wieder zum amüsanten Ereignis machen. Wenn sich aber die Jungfrau mit den Vorzügen des Waage-Mannes anfreundet, lernt sie, das Leben als lustvolle Bereicherung zu genießen, statt nur zu funktionieren. Er aber bekommt Methodik, Struktur, Sinn und Ordnung in seine manchmal etwas verwilderte Lebenslandschaft. Sie können sich also gut tun! Dafür aber muss die Jungfrau auch mal ihre etwas spitze Zunge hüten und seine positiven Seiten loben, statt die nicht so schönen in epischer Breite auszuwälzen. Nicht abgewöhnen wird sie ihm seinen permanent schweifenden Panoramablick. Sie sollte selbstbewusst genug sein, sich als nicht austauschbar zu empfinden. Mehr 11 von 12 Jungfrau-Frau und Skorpion-Mann Tiefe Liebe, heftiger Streit Zwei, die keine laue, nette Liebeslebensgemeinschaft suchen, sondern Beziehung als echte Entwicklungschance begreifen. Deswegen geht es hier auch manchmal etwas heftiger zu. Die weibliche Jungfrau fordert den Skorpion-Mann heraus, keine selbstherrlichen, einsamen Entschlüsse zu fassen und als fertiges Ergebnis hinzuknallen, sondern Gemeinsamkeit zu leben. Sie ist nicht kompromissbereit, wenn sie etwas für richtig erkannt hat und nicht nur bequeme Lebensbegleiterin. Ihr Selbstverständnis, ihre klare Ansage, auch gut allein leben zu können, kann ihn seelisch verunsichern. Denn der Skorpion-Mann kann, was er einmal besitzt, nicht wieder hergeben. Also muss er sich etwas nachdrücklich um das Beziehungsglück bemühen. Das ist für die Liebe eine immerwährende Verjüngungskur. Seine Wutanfälle pariert sie mit kühler Sachlichkeit, das bringt ihn schnell wieder zur Räson. Beide sind zu tiefer Liebesglut fähig und dazu, sich ganz auf den anderen einzulassen. Nicht so gut sind sie darin, dem anderen mal etwas nachzusehen. Das kann dann ein erhitztes Aufrechnen werden, wenn nicht einer die Notbremse zieht. Mehr 12 von 12 Jungfrau-Frau und Schütze-Mann Ein ewiger Balance-Akt Ganz klar, es gibt einfachere Beziehungsvarianten, denn hier trifft Ratio auf Enthusiasmus. Das Mantra des Schütze-Mannes heißt: Es muss doch mehr als alles geben! Das bringt die handfeste Jungfrau, die sich an dem orientiert, was im Doppelblindversuch getestet und für gut empfunden wurde, in wilde Wut. Auch die Abgehobenheit des Schütze-Mannes, seine Luftschlösser, seine Tendenz, auch mal zum Traumtänzer zu mutieren, fordert ihre ganze Liebeskraft ab, um nicht forsch dazwischen zu funken. Das aber wäre das Ende des Liebesglücks, denn Schützen lassen sich nicht aus kosmischen Höhen in die Niederungen des Alltags runterbeamen. Schön wäre es, sich ein bisschen anzugleichen. Aber geschenkt wird diese Balance nicht. Auch sexuell: Die Jungfrau ist einer erdigen Erotik zugetan, der Schütze exaltierter. Auch die Verlässlichkeit: Die Jungfrau steht zu ihrem Wort, der Schütze sagt "was interessiert mich mein Geschwätz von gestern". Verbindend ist die Suche nach der Berufung in diesem Leben. Und die Liebe zu Tieren. Mehr

Partnerhoroskop für die Waage-Frau

Partnerhoroskop für die Waage-Frau 1 von 11 1 von 11 Waage-Frau und Steinbock-Mann So gegensätzlich, dass sie sich gut ergänzen Nichts ist so reizvoll, wie das gegensätzliche Prinzip. Deswegen sind die beiden eine echte Glücksvariante. Sie sind so grundverschieden, dass sie aber für ein langandauerndes Beziehungsglück extrem an sich arbeiten müssen. Die Waage-Frau, die selbst bei steilster beruflicher Karriere die Lustbarkeiten des Lebens nicht vernachlässigt, wird den hart arbeitenden Steinbock-Mann faszinieren. Auch die erotische Anziehung ist hoch. Die schillernde Waage-Frau lockert die innere Strenge des Steinbocks auf. Andererseits wird der Geschäftssinn des Steinbocks, seine Begabung für stabile materielle Verhältnisse zu sorgen, der dem Luxus nicht abholden Waage-Frau imponieren. Sie ist ja keine Träumerin, die glaubt, von Luft und Liebe leben zu können. Das aber, was erst mal die Magie in der Liebe ausmacht, die luftige Lebensfreude und Genussfähigkeit der Waage-Frau, kann irgendwann dem Steinbock-Mann das Gefühl geben, der Galeerensklave zu sein, der das Geld ranschaffen muss, damit sie ihren vielfältigen Neigungen huldigen kann. Mehr 2 von 11 Waage-Frau und Fische-Mann Beide beflügeln einander Hier gibt es viel mehr Ähnlichkeiten, als man bei dieser spannungsreichen astrologischen Konstellation vermuten würde. Beide sind musisch, diplomatisch, haben Sehnsucht nach Beziehung, die erfüllt, berührt, aber nicht wehtut. Das alles führt die beiden innigst zusammen. Und die Waage-Frau spürt: Hier ist endlich ein Exemplar, das unvoreingenommen dazu einlädt, sich ganz und gar, ohne Schminke und Vorsichtsmaßnahme so zu zeigen, wie sie ist. Der Fische-Mann ermöglicht es, schlicht und ergreifend authentisch zu sein, vielleicht auch mal unwirsch, launisch statt charmant. Jeder hat das Recht auf schlechte Laune, postuliert der Fische-Mann. Er dafür kann seine künstlerischen Ambitionen, seine Feinsinnigkeit, Sensibilität leben, ohne als schwach oder unmännlich abgewertet zu werden. Auch erotisch: ein Hochgenuss. Beide allerdings müssen lernen, sich zusammen auch die härtere, unschöne Seite des Lebens anzuschauen. Sonst gehen sie in Schönheit unter, denn das Leben ist nicht nur ein Rosengarten, wie sie es gerne hätten. Mehr 3 von 11 Waage-Frau und Widder-Mann Das Programm: Erst Streit, dann Sex Die klassische Oppositionsverbindung, die zu Auseinandersetzungen und wieder Zusammenfinden als Dauerprogramm einlädt. Hier kann die Waage-Frau nicht verdrängen, nicht die Augen vor Konflikten oder Dissonanzen verschließen. Der Widder-Mann gibt keine Ruhe und thematisiert Probleme auch ohne Umschweife, ohne sensible Einleitung oder sanfte Umschreibungen. Das greift das ästhetische Empfinden der Waage-Frau erst mal an. Bis sie gelernt hat, zu parieren, den Fehdehandschuh aufzugreifen, und mit intelligenten Satzwendungen ihr Gegenüber entmachtet. Was den eroberungsfreudigen Widder-Mann stimuliert, ist die innere Unabhängigkeit der Waage, die zwar Begegnung braucht, aber nicht zerbricht, wenn eine Beziehung nicht für alle Ewigkeit geschmiedet ist. Und die Waage-Frau zieht andere Verehrer schwarmweise hinter sich her. Da muss sich der Widder schon mal etwas ins Zeug legen, um sein Jagdrevier von Wilderern freizuhalten. Das facht die Wogen der Liebe, der Erotik gewaltig an. Und da stimmt's dann wieder. Mehr 4 von 11 Waage-Frau und Stier-Mann Beide haben Spaß an schönen Dingen Zwei Venus-Zeichen, die eigentlich der Göttin der Liebe huldigen, aber unter Liebe etwas ganz anderes verstehen. Die Waage-Frau ist feinsinnig, erotisch, Funken sprühend, aber zu allzu animalischer Hingabe nicht bereit. Pralle sexuelle Lust, das Faible des frischen, ungestümen Stier-Mannes, könnte ihr zu derb sein und die Ästhetik der Liebe stören. Auch die Treue und Unbedingtheit, die der Stier-Mann einfordert, möglicherweise auch mit wilden Drohgebärden und heftigen Eifersuchtsdramen, ist nichts für eine luftig-dahinschwebende Waage-Frau. Sie sucht auch bei Konflikten lieber eine einvernehmliche Lösung. Zur Not startet sie elegante Ausweichmanöver, die den Stier rot sehen lassen. Da gibt es also Klärungsbedarf. Schön Hand in Hand gehen die beiden dann zu künstlerischen Veranstaltungen, gerne auch auf Reisen, ob Rom, Venedig, Nizza. Savoir-vivre, dafür haben beide ein Faible. Ihre Leidenschaft für Mode, Schmuck, Accessoires, Schuhe, sollte die Waage allerdings nicht exzessiv ausleben, der Stier ist nicht verschwenderisch, auch nicht, wenn er total verliebt ist. Mehr 5 von 11 Waage-Frau und Zwillinge-Mann Wie füreinander geschaffen Ganz innig fühlen die beiden, dass der Kosmos sie irgendwie füreinander geschaffen hat. Da ist was dran, auch wenn dieses exemplarisch schöne Liebesglück nichts für schlechte Nerven und eine zarte Konstitution ist. Dafür ist das gemeinsame Lebenstempo zu hoch, die Erlebniswelt zu bunt, die emotionale Drehzahl zu extrem. Beide sind kompromissfähig, anpassungsbereit, natürlich nicht bis zum Exzess, flexibel, gut gelaunt. Neugierig auf alles, was das Leben so zu bieten hat. Beide lieben spannende Freunde, inspirierende Bekannte, neue Kontakte, ungewöhnliche Menschen, die sie alle gern großzügig in ihr Leben einladen. Beide wollen immer mitten im Geschehen sein. Bloß nichts verpassen, nicht am Rand des Geschehens versauern. Beide sind nicht wirklich eifersüchtig. Sie werden aus einem Geplänkel, das der andere sich mal leistet, keine Beziehungskrise machen. Leidenschaft muss in der Liebe auch nicht das beherrschende Thema sein. Ein beschwingtes Lebensgefühl ist ihnen wichtiger. Die Waage-Frau ist allerdings dem luxuriösen Überfluss sehr viel stärker zugetan, als der Zwilling, der sein Geld lieber für Zeitschriften und Bücher ausgibt. Mehr 6 von 11 Waage-Frau und Krebs-Mann Mit etwas Rücksicht läuft´s Liebe geht oft seltsame und auch anstrengende Wege. Denn trotz überwältigender Faszination passen die beiden nur zusammen, wenn sie einen dritten Weg kreieren. Oder schon die reine höhere Form der Liebeskunst beherrschen, die da heißt, den anderen zu lieben, ohne etwas zu erwarten. Denn: Die Waage ist auf Außenglanz, auf Präsentation ihrer Vorzüge, auf Begegnung im Sinne der Spiegelung im anderen gepolt. Der Krebs ist ein Nesthocker, ein introvertierter, tiefschürfender Erdenbürger, der sein komplexes Innenleben innigst schützt. Die Waage-Frau muss schon mit Menschen- und mit Engelszungen reden, bis sie ihm mal eine echte Äußerung entlockt, wie es denn in seiner Seelenlandschaft aussieht. Krebs-Männer können auch sehr kritisch reagieren, das aber ist der großzügigen Waage-Frau ein schwelender Dorn im Fleisch. Beide aber sind auch sehr bemüht, dem anderen Liebe zu schenken, Gutes zu tun, damit ihm wohl ums Herz ist. Sie werden alles tun, um Verletzungen zu vermeiden und die Beziehung zum Erfolg machen. Das auch deswegen, weil beide harmonische, liebevolle Wesen sind, die sich erotisch zusammen ungeahnte Welten erschießen. Mehr 7 von 11 Waage-Frau und Löwe-Mann Fast zu schön, um wahr zu sein Eine wunderbare Liebesbeziehung, die eigentlich alle Bedürfnisse befriedigt, auch weil die zwei in vielen Bereichen fast identisch sind. Beide sind leicht narzisstisch. Die Waage braucht ebenso Bewunderung, wie der eigentlich doch so selbstbewusste Löwe-Mann. Beide sind auch bereit, dem anderen jeden Beifall zu zollen, den er braucht und jede seelische, geistige, finanzielle Hilfe zu gehen, die seinen Aufstieg befördert. Denn beide wollen auch nach oben, nicht ein Leben in scheinbarer Bedeutungslosigkeit verstreichen lassen. Wunderbare Kontakte knüpfen sie auch mit links. Glück, ohne das selbst die glorioseste Leistung nicht wirklich zum Erfolg führt, ist ihnen reichlich beschieden. Ein glanzvolles, prächtiges Dasein also? Vielleicht fällt der Sonnenschein etwas zu blendend aus und die Schattenseiten, die dunklen Ecken, die es in jedem Leben gibt, werden nicht rechtzeitig gesehen und bearbeitet. Schattenarbeit würde dann auch der Erotik mehr Tiefe und Feuer geben, die sonst vor lauter Bühnenpräsenz etwas zu kurz kommen könnte. Mehr 8 von 11 Waage-Frau und Jungfrau-Mann Gleiche Interessen verbinden Das hat es in sich! Die glamouröse Waage ist dem peniblen Jungfrau-Mann Lust und Weh zugleich. Aber richtig erfolgreich über längere Distanz sind ganz klar die etwas unebenen Beziehungen! Künstlerisch-kreativ sind beide Zeichen übrigens in gleicher Weise. Die Waage-Frau vielleicht als Fotografin, der Jungfrau-Mann in Kunsthandwerk, Kalligraphie oder Zen-Tuschemalen. Auch die Begeisterung für fernöstliche Kulturen ist ihnen beiden zueigen. Auch die Küche, ob Sushi oder indonesische Reisgerichte, beide lieben es, aus Essen einen - möglichst gesunden - Kult zu machen. Die genussbetonte, lockere Waage-Frau animiert dann noch den Jungfrau-Mann dazu, mal öfter die Seele baumeln zu lassen. Eine gemeinsame Reise, in andere Welten und eine größere innere Entspanntheit, das ist das aufredend-schöne Ergebnis. Voraussetzung: Der Jungfrau-Mann muss seinen scheinbar schützenden Raum der Regeln und Normen verlassen, die Waage-Frau sich verbindlicher einlassen. Und sexuell: ein zärtliches Abenteuer. Mehr 9 von 11 Waage-Frau und Waage-Mann Du bist wie ich - und ich wie Du! Viel Übereinstimmung und doch aufregendes Miteinander - oder besser Gegenüber? Das geht, weil beide so vielschichtig sind. Die Waage braucht astrologisch die Spiegelung im anderen, um sich selbst zu spüren und einzuschätzen. Die zwei erkennen im Gegenüber Facetten, die sie bei sich vielleicht nie vermutet hätten und lernen auch Anteile zu lieben, die sie möglicherweise bei sich selbst nicht so geschätzt haben. Genau das aber könnte magisch zusammenbinden, aber auch immer wieder zu Kontroversen führen: Denn in keiner anderen Partnerschaft steht man sich so unmittelbar selbst gegenüber. Eine Selbsterfahrung, die übrigens auch Spaß machen kann, denn die künstlerisch-kreative Waage kann alles zum lustvoll-schönen Spiel gestalten. Die wild-erotischen Seiten in der Beziehung müssen allerdings erst gestaltet werden. Die Leidenschaft kann mit der Zeit und Tiefe des Kennenlernens stärker werden. Über das Thema Treue sollte vielleicht mal "locker" gesprochen und ein Modus vivendi gefunden werden. Mehr 10 von 11 Waage-Frau und Skorpion-Mann Herzlich und heftig Ja, es gibt sie, die Zweierbeziehung mit Langzeit-Glamour und emotionalen Turbulenzen. Die locker-luftige, unbekümmerte Waage-Frau, die noch dazu eine stark sinnliche Ausstrahlung hat, wird den männlichen Skorpion sofort in lustvolle Alarmbereitschaft versetzen und seine Eroberungsinstinkte stimulieren. Das fühlt sich natürlich höchst lebendig an, die Waage liebt es auch, wenn sich jemand ein bisschen an ihre Fersen heftet, zumindest, wenn sie den Vorsprung dabei immer gut im Auge hat. Irgendwann finden sie zusammen, der Skorpion schlägt Rad und fährt alles auf, um dieses attraktive Zauberwesen zu gewinnen. Irgendwann merken sie dann, dass der dominante, scheint's so lebenstüchtige Skorpion, von der leichtfüßigen Waage in Sachen realer Lebensbetrachtung noch sehr viel lernen kann. Denn sie ist weder schutzbedürftig noch oberflächlich und schon gar nicht hilflos den Härten des Lebens ausgeliefert. Sie könnte ihn schneller entmachten, als er merkt und um den Finger wickeln sowieso. Nur bei der sexuellen Treue versteht er keinen Spaß und lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Mehr 11 von 11 Waage-Frau und Schütze-Mann Hier wird´s nie langweilig Ein bewegtes Leben ist diesen beiden zusammen sicher versprochen. Aber so abenteuerlustig wie der Schütze-Mann ist die Waage-Frau nicht unbedingt. Auch ihre Erwartungen an das Leben, an Komfort, Sinn, Zweck, das Woher und Wohin sehen sehr unterschiedlich aus. Beide zum Beispiel reisen gerne: die Waage-Frau nach Florenz, der Kunst und italienischen Lebensart wegen, der Schütze-Mann plant eine Extremtrecking-Tour durch die Wüste Gobi. Komfort ist für die Waage-Frau lebensnotwendig, der Schütze-Mann schläft auf Reisen auch mal im Camp auf Feldbetten, isst Heuschrecken und Schlangenragout. Das sind Punkte, bei denen ein goldener Mittelweg gefunden werden muss. Im bei ihnen nicht grauen Alltag aber sind sie ein Herz und einer Meinung. Image, Ansehen, Bestätigung und Aufmerksamkeit in der Außenwelt, das ist ihnen beiden wichtig. Beruflicher Erfolg auch. Und die Reiselust des Schütze-Mannes, auch gefühlsmäßig, lässt der Waage-Frau Luft zum Atmen und Raum zum Flirten. Mehr

Partnerhoroskop für die Skorpion-Frau

Partnerhoroskop für die Skorpion-Frau 1 von 12 1 von 12 Skorpion-Frau und Steinbock-Mann Tolle Kombi für starke Nerven Hier geht es unbeirrt aufwärts auf der Karriereleiter, aber auch in Punkto Beziehungsweiterentwicklung. Der Anspruch bei beiden ist extrem hoch, und der Ehrgeiz ebenso. Das ist in einer Liebesbeziehung nicht immer eine einfache Konstellation. Die Skorpion-Frau wird kompromisslos ihre hoch angesetzten Ziele verfolgen. Der Steinbock-Mann ist auch nicht so gestrickt, dass er sich bescheidet oder anpasst. Auch die hohe Emotionalität der Skorpion-Frau sorgt für Turbulenzen, die aber für den manchmal etwas spröden Steinbock-Mann das wahre Aphrodisiakum darstellen. Er muss sich den Beziehungsproblemen stellen, dem Liebeswerben, der animalisch-verschlingenden, sexuell sehr aktiven Skorpion-Frau gewachsen sein. Wahrscheinlich merkt er überhaupt erst dann, dass er zu großer Ekstase fähig ist und der Appetit tatsächlich oft erst beim Essen kommt. Eine innige Beziehung, die das pralle Leben nicht ausklammert, den anderen aber in seinen Ambitionen keineswegs einschränkt. Tolle Kombination, aber eher für starke Nerven. Mehr 2 von 12 Skorpion-Frau und Wassermann-Mann Eine Liebe ohne Kompromisse Obwohl hier zwei extreme Facetten der Beziehungsfähigkeit zusammenfinden, ist das doch im Realen eine häufig gewählte Liebesbeziehung. Die beiden bringen sich immer wieder an ihre Grenzen, beharken sich, lieben sich, verzeihen sich und finden wieder in Innigkeit zusammen. Ein etwas heftigeres Programm! Verbindend ist das Interesse für Psychologie, Metaphysik und für Grenzwissenschaften. Aber schon bei der irdischen Inneneinrichtung des Heims kann es krachen. Der Wassermann-Mann bevorzugt es futuristisch, viel Glas und Chrom, die Skorpion-Frau liebt exotische Kunstgegenstände, wie z.B. afrikanische Masken. Ein Kompromiss ist da nicht so leicht zu finden. Und die Liebe: Hier kann die feine, aber erotisch-feurige Distanz des Wassermann-Mannes für eine Art Permanentinspiration und Dauerbegehren der Skorpion-Frau sorgen. Immer im Eroberungsfieber mit einer Sehnsucht, die sich nie ganz erfüllt. Und dadurch immer frisch und lebendig bleibt. Mehr 3 von 12 Skorpion-Frau und Fische-Mann Tiefe Gefühle garantiert Die Liebeserfolgsstory, wie sie im Buche steht, das ist sie. Die Skorpion-Frau mit ihrer Gefühlsintensität, ihrem erotischen Glimmen, ist für romantisch-sehnsuchtsvolle Fische-Männer erst mal wie die Erfüllung aller Träume. Die phasenweise deutliche Herrschsucht der Skorpion-Frau wird er sogar eine Weile spannend finden, denn der Fische-Mann ist zwar kein offener Fighter, aber beileibe auch kein Schwächling. Die Gefühligkeit des Fische-Mannes mit seinem Bedürfnis nach tiefen Gesprächen, nach Seelenberührung, wird der Skorpion-Frau, die in eine Beziehung absolut eintauchen will, tiefste Gedanken und Gefühle austauschen möchte, vollkommen entsprechen. Sie bewundert den Fisch wegen seiner unbegrenzten Seelenlandschaft, er sie wegen ihrer Absolutheit, erotischen Vielfalt bei gleichzeitiger Lebenstüchtigkeit. Was darf nicht passieren? Ein Ungleichgewicht muss verhindert werden. Ganz klar: Sie ist die Toughere, aber nicht Härtere im Nehmen, wenn es um emotionale Kränkungen geht. Dafür aber oft knallhart im Attackieren. Das könnte Fische-Männer animieren, sich in andere Gewässer zu verziehen. Mehr 4 von 12 Skorpion-Frau und Widder-Mann Sie schenken sich beide nichts Zwei extrem kämpferische Naturen, die so ganz ohne härtere Bandagen wohl kaum eine Koexistenz gründen werden. Aber schwierig heißt nicht unmöglich. Denn der Nervenkitzel, der hier versprochen ist, hat natürlich auch einen hohen Reiz. Aber: Die hochemotionale Skorpion-Frau sieht in der Liebe meist andere Inhalte und eine mystische Dimension, die Widder-Männern oft eher bedrohlich erscheint. Zumindest aber wird sie von der dynamischen Eroberungswucht des Widders hingerissen sein. Der Widder ist sexuell zwar kein Langweiler, den dunklen Seiten, die Sex auch haben kann, aber eher abhold. Durch das Temperament, die rasch aufstiebenden Liebesflammen, sein ziemlich direktes aufs Ziel zusteuern, kann die Skorpion-Frau, die etwas ausgefallenere, geheimnisvollere Liebesvarianten bevorzugt, eher verschrecken. Auch seine scheinbar unbekümmerte Art, das Leben als Abenteuer zu genießen, ist nichts für die inbrünstige Skorpion-Frau. Sie werden beide ein paar Blessuren davontragen. Er muss mit der verzehrenden Eifersucht der Skorpion-Frau fertig werden, sie mit seinen Extratouren. Mehr 5 von 12 Skorpion-Frau und Stier-Mann Sex spielt hier die erste Geige Obwohl es sich hier um ein klassisches Oppositionszeichen handelt, funkt es nicht nur, sondern funktioniert auch auf der irdischen Ebene. Beide sind hochsinnliche Naturen, die auch der Liebe ihren Tribut zu zollen bereit sind. Die Spannung zwischen den beiden kann magnetisch-erotisch sein. Die Skorpion-Frau mit ihrem Anspruch, in einer Beziehung sowohl eine emotionale, wie auch hochsexuelle Ebene zu leben, wird von dem sehr körperlichen Stier, der auch alle Facetten des Liebesspiels beherrscht, vollständig bezaubert sein. Im Bett ist das ein Naturereignis. Dämonen der Leidenschaft? Kein Problem. Aber: Die zwei sind auch extrem kontrollierend und eifersüchtig. Die Skorpion-Frau noch unnachgiebiger mit leicht rachsüchtigen Einlagen, wenn sie spürt, dass der Stier zwar kaum je an Trennung denkt, trotzdem sich aber auch gerne mal anderweitig etwas produziert. Wehe, die beiden geraten aneinander, da kann es schon mal Kleinholz geben. Bei der Verwaltung der Ressourcen gibt es keine Differenzen. Beide lieben Werte und halten sie auch fest. Beruflich lassen sie sich jeden gewünschten Raum. Beide tun gut daran, ihre starken Energien nicht nur auf die Beziehung zu konzentrieren. Mehr 6 von 12 Skorpion-Frau und Zwillinge-Mann Es funkt und sprüht! Obwohl diese Beziehungskombination wahrlich kein Honigschlecken ist, kommt sie im realen Leben doch häufig vor. Die sexuelle Faszination ist erst mal verwirrend, denn die Skorpion-Frau umgibt eine Aura von mystischer Sinnlichkeit, die sofort die Neugier und Experimentierfreude des Zwillinge-Mannes anregt. Mit seiner witzigen, geistreichen Eloquenz umgarnt er dann die Skorpionin, die wahrscheinlich von seinen Kapriolen, seiner Flexibilität einfach hin und weg ist. Vielleicht kreuzen sie auch die Klingen, sie mit ihrer präzisen, treffsicheren Formulierungsgabe, er mit seinem Fabulieren und seiner luftigen Kreativität. Sexuell werden es erst mal richtig Funken sprühen, dann aber könnte ihre glutvolle Leidenschaft dem leichtlebigen Zwillinge-Mann einfach zu heiß und brenzlig werden. Auch ihr detektivischer Forschungstrieb (was denkt er? was will er? was hat er vor?) enerviert ihn ganz schnell. Er wird ihr vielleicht brütende Seelenschwere vorwerfen, sie ihm, dass er ein Luftikus ist und vor Vergnügungssucht den Sinn des Lebens nicht erkennt. Aber: Was wäre die Liebe ohne Konzessionen? Mehr 7 von 12 Skorpion-Frau und Krebs-Mann Zwei echte Dickköpfe - durch dick und dünn Zwei Wasserzeichen, die aber nicht nur in seichten, warmen Gewässern schwimmen. Schließlich treffen sich hier zwei hochkomplizierte und emotionale Wesen mit Anspruch auf Gefühlsintensität. Die ist versprochen. Erotisch ist das Sinnlichkeit pur, auch wenn das Tempo, die physische und emotionale Biokurve nicht immer übereinstimmen. Aber die Gefühlstiefen auszuloten, bei sich und beim anderen, lieben beide. Die Skorpion-Frau kann auch mit der Verschwiegenheit des Krebs-Mannes gut umgehen, sie liest gerne zwischen den Zeilen. Und sie weiß auch, dass hinter der scheinbaren Nachgiebigkeit des Krebs-Mannes ein eisenharter Wille, ja eine Dickköpfigkeit steckt, die der ihren in nichts nachsteht. Deswegen geht es hier auch nicht nur sanft-harmonisch zu. Wenn die beiden aneinander geraten, dann gibt es Wunden. Die Skorpion-Frau kann alle Stacheln aufstellen und - immer unbewusst gesteuert - die empfindlichsten Stellen des anderen treffen. Der Krebs-Mann kann gewaltig zwicken und die Waffe des vernichtenden Schweigens einsetzen und wie eine Gummiwand jeden Angriff abprallen lassen. Mehr 8 von 12 Skorpion-Frau und Löwe-Mann Frage hier: Wer darf oben liegen? Feuer und Wasser, hier treffen sie buchstäblich aufeinander. Skorpion-Frauen sind eher in Wildwassern zu Hause und deswegen stolzen, willensstarken Löwe-Männern in jeder Weise gewachsen. Allerdings: Die beiden werden sich nichts schenken. Da beide aber nicht zu den zaghaften, nervenschwachen Wesen gehören, halten sie diese Konfrontation auch aus. Sexuell ist natürlich die etwas schwerblütige, hochsinnliche Skorpion-Frau von den lustvollen Varianten des Liebeslebens, die der Löwe-Mann favorisiert, fasziniert. Er dafür von ihrer ungezügelten Wildheit, der er aber gewachsen sein sollte. Das aber ist eine echte Prüfung der Liebe und des inneren Gleichgewichts. Die Skorpion-Frau hat den längeren Atem. Kollidieren könnte die Geltungssucht des Löwe-Mannes mit der Tiefgründigkeit der Skorpion-Frau. Mit einer Rolle im Hintergrund aber ist sie auch nicht zufrieden. Der Besitzerstolz des Löwe-Mannes kann, wenn es ideal läuft, mit dem Besitzanspruch der Skorpion-Frau eine freundliche Koexistenz eingehen. Ein simples Glück zum Nulltarif aber ist bei soviel Lebenskraft nicht möglich. Mehr 9 von 12 Skorpion-Frau und Jungfrau-Mann Die Erotik schweißt zusammen Auch wenn die beiden nicht auf den ersten Blick in Liebe füreinander entbrennen: Sobald sie sich ein bisschen näher kennen lernen, spüren sie: Sexuell kann das ein Naturereignis werden. Die Skorpion-Frau, die sofort hinter die manchmal etwas nüchterne Maske des Jungfrau-Mannes schaut, merkt sehr schnell, dass hier eine ganz tiefe Verbindung möglich ist. Und zwar basierend auf Interessengleichheit und erotischem Spieleifer. Die Skorpion-Frau mit ihrer verhaltenen Glut und ihrer kühnen Bereitschaft sich Ausnahmesituationen zu stellen, fasziniert den immer eiskalt kalkulierenden Jungfrau-Mann besonders. Sie wagt etwas, was für ihn allein fast undenkbar wäre. Zusammen sind sie ein siegreiches Paar, auch weil sie Wege zu Ende gehen. Er sollte seine kritischen Anmerkungen allerdings zurückhalten und nicht immer wissen wollen, wie der Hase läuft. Erotisch sind beide für Finessen offen. Besonders spannend findet die Skorpion-Frau, dass sie an ihm die Seite kennt, die sonst so schnell keiner vermuten würde, sie ein Exklusivrecht auf seine tief-verborgenen Seelenfacetten hat. Mehr 10 von 12 Skorpion-Frau und Waage-Mann Gut: die gegenseitige Faszination Nichts ist inspirierender, als einen Menschen zu erobern, der unter Leben etwas ganz anderes versteht. Der etwas an Handwerkszeug und Talenten mitbringt, das man immer schon neidvoll bewundernd betrachtet hat. Die Skorpion-Frau wird vom ungezwungenen und doch bezwingenden Charme des Waage-Mannes hingerissen sein. Er von ihrer Unbedingtheit, erotischen Schwingung, psychischen Präsenz angezogen und erschreckt zugleich, sofort auf ihren Kurs einschwenken. Wer erobert hier wen? Der Waage-Mann die starke Skorpionin, denn er ist nicht so leicht aus der Spur zu bringen, wenn er etwas wirklich will. Und diese Frau mit Sonderformat, die möchte er gewinnen. Was ihn so am Bändchen hält, auch auf Dauer, ist ihre schwer zu durchschauende Gemütslage und ihre Fähigkeit, das Spiel von Locken und Blocken zur Perfektion hochzustilisieren. Ein erotisches Festessen ist möglich, wenn er auf seine kleinen Fluchten verzichtet. Die vergibt sie nämlich nicht. Palisadenzäune aber sollte sie nicht errichten, da setzt er erst recht drüber. Für Kunst, Kultur, gesellschaftliches Engagement begeistern sich beide. Mehr 11 von 12 Skorpion-Frau und Skorpion-Mann Eine erotische Entdeckungsreise Skorpione sind wahrscheinlich die komplexesten Wesen, jeweils ein Mixtum compositum unterschiedlichster Begierden, Triebe, Talente, Begabungen und innerer Muster. Das Leben als ein breiter, ruhiger Fluss ist nichts für die beiden, deswegen haben sie sich gefunden oder in den erotischen Fallstricken des anderen verfangen. Eine Entdeckungsreise zu sich selbst ist auch noch dabei. Denn was auch immer gewünscht, passiert, initiiert wird, der andere kontert in gleicher Wucht und Effektivität. Beruflich sollten die Felder vollständig voneinander getrennt sein, damit kein Interessenskonflikt, kein Machtkampf entsteht. Beide mit hoch angesetzten Ambitionen, da sollte es keine Vorschriften oder Vorträge geben, jeder schaltet und waltet nach Gutdünken. Respekt heißt die magische Formel. Zum mystischen Erleben könnte die Erotik werden. Ob Tantra oder Kamasutra, Skorpione sind dafür offen. Sexualität als Obsession ist ihnen lieber, als ein nettes flüchtiges Strohfeuer. Der dominanten Skorpion-Frau wird es wahrscheinlich auch gefallen, dass es mal jemand wagt, sie ein bisschen zu dominieren, oder es zumindest versucht. Mehr 12 von 12 Skorpion-Frau und Schütze-Mann Faszination allein reicht nicht! Zwei starke Persönlichkeiten, die aber möglicherweise mit aller Kraft in die entgegensetzte Richtung ziehen. Die Skorpion-Frau findet den verwegenen Schütze-Mann, der faszinierende Geschichten erzählen kann, in andere Welten und Höhen führt, natürlich grandios. Seine Reiselust, seine philosophisch-spirituellen Interessen, seine Offenheit für ausgefallene Sichtweisen, das findet sie geradezu atemberaubend. Er wiederum spürt in ihr eine Power und eine Beständigkeit, die Fähigkeit, sich immer wieder vollständig neu zu erschaffen, die ihn nahtlos ergänzen würde. Aber: Der Schütze-Mann ist auch unbeständig, immer bereit, einer neuen Faszination wegen eine Verpflichtung aufzukündigen. Er ist nicht einschätzbar, schon gar nicht einplanbar. Der idealistische, manchmal überschießend reagierende Schütze ist nicht zu halten, manchmal fast nicht zu begreifen. Sollte die Skorpion-Frau dann noch die Eifersuchtskarte ziehen, dann knallt es. Bloß: Sie könnte immer noch streiten, dann ist er schon über alle Berge. Was hilft: Liebe, Toleranz, Kompromisse. Er sollte das Trophäensammeln reduzieren! Mehr

Partnerhoroskop für die Schütze-Frau

Partnerhoroskop für die Schütze-Frau 1 von 12 1 von 12 Schütze-Frau und Steinbock-Mann Er sorgt für Ruhe, sie für Power Die Kardinalpunkte des Lebens sind zwar hier nicht automatisch übereinstimmend, und sollten auch nicht verbissen angeglichen werden, das funktioniert nicht. Es ist aber sogar möglich, eine wunderbare Liebesseilschaft zu bilden, wenn jeder die Besonderheiten des anderen als Vorzug, auch für die Beziehung, begreift. Die Schütze-Frau ist mit Recht vom hochkonzentrierten, wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreichen Steinbock begeistert. Das ist ein Partner, mit dem zusammen man dem Leben ein paar neue Maßstäbe hinzufügen kann. Und der auch den finanziellen Hintergrund schafft, sich selbst zu verwirklichen. Die Schütze-Frau ist kein Heimchen am Herd, sie flirrt durch die Welt, auch die etwas gehobenere, der Steinbock-Mann ermöglicht es ihr. Und das vorsichtige Taktieren des Steinbock-Mannes kann ein wohltuendes Regulativ für ihre Impulsivität sein, wenn sie es zulässt! Knirschen kann es, wenn sie ihr Geld fast panisch unter die Leute bringt, er aber seinen "Notgroschen", der durchaus üppig aussieht, festhält. Und sexuell: Da mischt die unkonventionelle Schütze-Frau die Moralvorstellungen des Steinbock-Mannes kräftig auf. Mehr 2 von 12 Schütze-Frau und Wassermann-Mann Viel Wirbel, wenig Nähe Eine Beziehung wie ein Wirbelsturm, nur dass beide deswegen sich nicht selbst verlieren, dazu ist das Ego der beiden zu ausgeprägt. Beide können gut für sich sorgen, beide stecken ihre Grenzen charmant, aber klar ab, beide lassen den anderen nur so weit an sich ran, wie es als inspirierend empfunden wird. Sie findet seine unorthodoxe, unangepasste Art einfach bewundernswert. Seine Tendenz, gegen den Strom zu schwimmen, ist ganz nach ihrer Fasson. Er liebt die Amazone, die nicht auf Haus, Hof, Lebensversicherung und Ewigkeitsgelübde steht. Auch das Partnerschaftsarrangement, das eher luftig-erfrischend ausfällt, entspringt den tiefen Seelenbedürfnissen von beiden. Gemeinsame Interessen: Weltreisen oder Weltverbessern. Sendungsbewusstsein treibt beide um. Sexualität ist mentaler und emotionaler Genuss zugleich, Langeweile, ein Fremdwort. Beide aber werden ihr Herz wohl kaum ganz und gar öffnen. Bei aller Leidenschaft gibt es immer etwas, was sie definitiv nicht teilen. Mehr 3 von 12 Schütze-Frau und Fische-Mann Ein Leben im Luftschloss Für das Bauen von bildschönen Luftschlössern sind im Kosmos diese zwei zuständig. Fantasie, Großartigkeitsgefühle, der unbedingte Glaube an die Magie ihrer Träume, das zeichnet sie aus, begeistert füreinander und schenkt auch oft einen geradezu beneidenswerten Erfolg bei ihren Projekten. Spannenderweise hilft der Kosmos gerade oft den Wesen, die fast naiv den Griff nach den Sternen wagen, wie die zwei es immer wieder vormachen. Ihnen in gleicher Weise am Herzen liegen die Themen: Esoterik, Spirituelle Psychologie, Kunst, der Anspruch, das Leben und die Liebe immer wieder in eine andere Umlaufbahn zu heben. Alles klasse also? Nicht so ganz. Der sensitive Fische-Mann kann neben dem plakativen Selbstwertgefühl der Schütze-Frau leicht Minderwertigkeitsanwandlungen spüren. Oder er muss immer wieder bewusst darauf achten, hier nicht im Windschatten der Schütze-Frau zu verblassen. Und: Er sollte kein Friedfisch sein. Die Schütze-Frau braucht auch mal einen Gegenpart. Sklavisch verlässlich sind alle beide nicht! Sexuell ist er romantischer, fantasievoller, sie wild und ungezügelt. Mehr 4 von 12 Schütze-Frau und Widder-Mann Aufregendes Kräftemessen Zwei, die sich magisch aufeinander zu bewegen, dann aber bald spüren, dass fast explosive Kräfte aufeinanderprallen. Die Schütze-Frau findet den kühnen Widder, der Pionier und Führer zugleich ist, natürlich absolut sexy. Er liebt unabhängige Frauen, die sich nie ganz vereinnahmen, ja nicht mal ganz gewinnen lassen. Nichts stimuliert seinen erotischen Appetit mehr. Allerdings: Wenn zwei feurige Menschen sich treffen, fliegen auch mal die Funken. Es wird nicht immer harmonisch zugehen. Dafür sind beide zu stark und zu egozentrisch. Sport, Reisen, Freizeitaktivitäten mit Survival-Charakter, das lieben sie beide. Und wenn sie gemeinsam eine Wildwasserfahrt, eine Fotosafari machen oder mit einer Expeditionsgruppe die Andenstraße erkunden, sie werden sich selbst dann nicht auf die Nerven gehen durch zuviel Anhänglichkeit. Aufregend, auch in langer Beziehung, ist die Erotik, weil sich beide immer wieder neu dabei entdecken und der Sex nicht nach Schema F abläuft. Mehr 5 von 12 Schütze-Frau und Stier-Mann Faszination ja, aber bitte keine Fesseln! Die Gemeinsamkeiten sind ziemlich schnell aufgezählt: Beide sind absolut unnachgiebig, wenn es darum geht, das eigene Ding durchzuziehen. Die Faszination füreinander, die ist allerdings außerordentlich hoch, weil gerade die Andersartigkeit einen hohen Reiz hat. Das Lustprinzip, das durch den Stier-Mann so selbstverständlich und erdig-prall gelebt wird, das rührt die tiefste Sehnsucht der Schütze-Frau an. Auch seine erotische kraftvoll-leidenschaftliche Sexualität hat Magie. Aber sein Beharrungsvermögen, auch sein Bedürfnis nach Sicherheit und festen Wurzeln, das passt so ganz und gar nicht zur Weltenbummlerin Schütze. Er braucht sein fest abgestecktes Revier, sie bekommt aber wie alle Nomaden Depressionen, wenn man versucht, sie sesshaft zu machen. Weder mit Haus, Geld, Schmuck, noch damit, ihr das Herz zu Füßen zu legen, wird er sie glücklich machen können. Aber mit spontanen Überraschungen, wie Karten fürs Musical, einer Reise nach New York, um bei Macy's zu shoppen, bis die Kreditkarte glüht, und das Museum of Modern Art zu besuchen. Mehr 6 von 12 Schütze-Frau und Zwillinge-Mann Liebe mit hoher Taktung Das ist die Erlebnispartnerschaft, wie sie im Buche steht. Wirklich zur Ruhe kommen die beiden nie, das kann für die Konstitution, nervlich, physisch, emotional, schon ein echter Härtetest werden. Aber: Die beiden lieben ja die etwas höhere Drehzahl im Leben. Astrologisch handelt es sich hier um eine Opposition, bei der aber die Übereinstimmungen überwiegen, die Spannungen dafür aber mehr durch die gesteigerte Rede- und Abenteuerlust entstehen. Was kostet die Welt, ist das Motto von beiden. Ständig neue Begeisterungen und Interessen ziehen machtvoll durchs Dasein, machen das Leben bunt und schillernd. Gut, dass der Zwillinge-Mann auch mit einem scharfen Intellekt gesegnet ist, auch mal kritisch hinsieht und zur Not die Bremse zieht. Beide legen Wert auf einen gut gestylten Body, für Sport haben sie beide ein Faible. Beide lassen sich nicht an die Kette legen, und gönnen sich die eine oder andere kleine Extratour und Extravaganz. Humor und Witz entschärfen eventuelle Dissonanzen. Sexuell ist es eine erfrischend-lockere, mit spielerischen Raffinessen gewürzte Angelegenheit - wenn sie mal zusammen an einem Ort weilen. Mehr 7 von 12 Schütze-Frau und Krebs-Mann Leicht wird es nicht, aber spannend Unterschiedlicher in Bedürfnissen, Ansprüchen und im Temperament können zwei Menschen kaum sein. Trotzdem: Der Kosmos liebt überraschende Beziehungskonstellationen und garantiert jeder Liebesbeziehung eine echte Chance. Aber: Hier ist das trotz magnetischer Anziehung ein emotionaler Kraftakt. Die Schütze-Frau ist ein ruheloses, quirliges Wesen, immer auf dem Sprung, auch emotional. Der Krebs-Mann braucht emotionale Sicherheit, er muss wissen, wo er hingehört. Er braucht absolutes Vertrauen, um sich wie gewünscht tief einzulassen. Ein paar Gemeinsamkeiten finden wir aber doch: Beide sind ziemlich launisch, und ihre Stimmungen drehen sich wie der Wind in Minutenschnelle. Verletzen können die oft unverblümten Meinungsäußerungen, fast Attacken, der Schütze-Frau. Und der Krebs zeigt aus Prinzip nie, wie sehr sie ihn getroffen hat. Das kann einen Riss im Beziehungsgefüge verursachen. Die Gefühlsintensität, die subtil überlagernden Erwartungen des Krebses lösen dafür bei der Schütze-Frau Ausbruchstendenzen aus. Und erotisch: Sie ist wild und abenteuerlich, er von dunkler-mystischer Liebesglut: ein echtes Abenteuer. Mehr 8 von 12 Schütze-Frau und Löwe-Mann Frage: Wer gibt hier den Ton an? Zwei mit mächtig gut gefülltem Selbstwertkonto finden sich, bewundern sich, unterstützen die Vorhaben des andern - wenn die nicht den eigenen Glanz eventuell schmälern. Denn beide lassen sich nicht zur Nummer zwei degradieren, jeder nimmt für sich in Anspruch, zu den Bevorzugten des Monopolyspiels Leben zu gehören. Denn beide sind Spielernaturen, in jeder Weise. Das kann auch erfrischend sein, das Leben nicht immer nur als hochernste Angelegenheit zu betrachten, sondern als sportliche Herausforderung. Leichtfüßig das Optimale aus sich, der Beziehung, dem Dasein zu machen, das ist die Gnade, der beide teilhaftig sind. Aber: Es kann auch krachen, dann etwas nachhaltiger: Sollte der Löwe die Schütze-Frau nicht ernst genug nehmen, ihr Respekt und gleichberechtigtes Miteinander versagen, ist sie ganz schnell weg. Das Thema Loyalität ist auch etwas unterschiedlich gewichtet. Der Löwe ist treuer in einer Beziehung als die Schütze-Frau, die sich immer ein oder zwei Optionen offen hält und sei es nur gedanklich. Die Sexualität zelebrieren beide zum Gesamtkunstwerk. Mehr 9 von 12 Schütze-Frau und Jungfrau-Mann Funktioniert, wenn jeder den anderen lässt, wie er ist Im Alltag werden die beiden oft ihre liebe Mühe miteinander haben. Sie, frei, stark, unbekümmert, handelt und redet, bevor sie lange nachdenkt. Er ist Stratege durch und durch, plant jede Handlung generalstabsmäßig und versucht, das Risiko zu minimieren. Das könnte die Schütze-Frau, die sich gerne optimistisch dem Fluss des Kosmischen und Irdischen anvertraut, rasend machen. Auch sollte er bitte nicht versuchen, ihren Lebens- oder modischen Stil zu kritisieren. Auch ihr Freundeskreis, kein Wort darüber. Und vor allem: Wie sie ihr selbstverdientes Geld ausgibt, ist ein Tabuthema! Sie sollte sich dafür nicht über seine Genauigkeit, Präzision, Zuverlässigkeit mokieren und auch mal einsehen, dass Zusammenleben ohne Regeln ein Desaster werden muss. Was funktioniert, was hält sie zusammen? Die gemeinsame Suche nach höherem Wissen, nach Antworten, die weit über läppische Erklärungsmodelle hinausführen. Und die Erotik: Die kann zum sexuellen Genuss werden, weil die Schütze-Frau selbst etwas zurückhaltende Jungfrau-Männer zu erotischer Extraklasse animiert. Mehr 10 von 12 Schütze-Frau und Waage-Mann Die zwei geben sich viel Die zwei werden sich lieben und können sogar lustvoll in besonderer Weise voneinander profitieren. Beide suchen in diesem Leben die Balance - bloß nicht zuviel Rumerziehen - zwischen glücklicher Zweisamkeit und geistig-emotionaler Freiheit. Liebe ja, aber nicht um jeden Preis! Die Schütze-Frau signalisiert immer wieder, dass sie ein freies Wesen ist, das man locken, verwöhnen, betören kann, aber nicht festbinden. Das hat was für flirtlustige Waage-Männer, die Besitzanspruch sowieso charmant abschmettern. Beide lieben permanent neue Eindrücke, Kunst in jeder Form, gerne auch als eigene Passion. Sie in Tanz, Musik, Theater. Er in Architektur und künstlerisch-handwerklicher Arbeit. Beide lieben es, Ausgrabungsstätten und archäologische Kultstätten zu bereisen. Allzu abgehoben esoterisch sollte die Schütze-Frau aber dann doch nicht daherkommen. Der Waage-Mann lebt im Hier und Jetzt und das intensiv und gerne. Hocherotisch und sinnlich geht es dann im Intimleben zu. Er ist fasziniert von der kapriziösen, erotisch unkonventionellen Schütze-Frau, sie von der sinnlich-spielerisch-genussfreudigen Waage. Mehr 11 von 12 Schütze-Frau und Skorpion-Mann Das Fremde fasziniert Auch wenn die beiden sich umkreisen und belauern, angezogen und verschreckt zugleich reagieren: Die Zweierbeziehung hat Entwicklungspotenzial in größerer Dimension. Die wilde, sinnliche Lebensfreude der Schütze-Frau ist für den Skorpion-Mann mit seiner dunklen, charismatischen Erotik von ganz hohem Reiz. Und auch sie: Vielleicht findet sie manchmal, dass er wie aus einer anderen Welt daherkommt, so unglaublich tief, animalisch, wollüstig-fremd im Fühlen und Lieben. Aber: Schütze-Frauen lieben das Fremde, das Andersgepolte, das Exotische. Er - der Mister Wonderful - darf gern aus einem fernen Land, einem anderen Kulturkreis stammen, das befeuert ihre Liebe. Nicht greifen werden hier die Taktiken des Skorpions, die da heißen: mit Liebe überschütten, dafür aber Wohlverhalten und Bleiben zu erwarten. Oder mit Drohgebärden einschüchtern. Gegen beides ist die selbstbewusste Schütze-Frau total immun. Sie bleibt solange sie will, ohne faule Kompromisse. Sexuell kann er sie faszinieren, mit seinen ausgefeilten Sextechniken ziemlich aus dem inneren Rhythmus bringen. Mehr 12 von 12 Schütze-Frau und Schütze-Mann Vorsichtig, die Bodenhaftung nicht verlieren! Zwei luftig-feurige Seelen schweben hier umeinander, fliegen vielleicht sogar aneinander vorbei, im rauschhaften Versuch, so viel Leben wie möglich ins Dasein reinzupacken. Ihr Schütze-Optimismus ist legendär, ihre Experimentierfreude gigantisch, ihr Expansionswunsch exemplarisch. Alles in Übergröße, auch die Wünsche und Ziele. Gut wäre es, dem anderen nicht irgendwie in seine Visionen oder beruflichen Ambitionen reinzureden, sondern sich auf sich selbst zu konzentrieren, auch wenn man es noch so gut meint. Da beide nach den Sternen streben, treffen sie sich vielleicht im galaktischen Raum. Schwierig wird hier nur die Regelung von irdischen Anforderungen. Dafür bräuchten sie dann schon einen hilfreichen Geist, der die Stolpersteine aus dem Weg räumt und vielleicht auch mal die Finanzen checkt. Verantwortung zu übernehmen, wer wann wofür zuständig ist, das muss sachlich geregelt werden. Toleranz ist zwar ein Schütze-Begriff, aber nicht automatisch auch schon im real-gelebten Leben verankert. Deswegen: Vollmundig dem anderen die Freiheit zuzugestehen, die man sich selbst einräumt, reicht nicht, es muss auch praktiziert werden. Richtig abgehoben kann auch die Sexualität ausfallen, ein Karneval der Extravaganzen! Mehr

Partnerhoroskop für die Steinbock-Frau

Partnerhoroskop für die Steinbock-Frau 1 von 12 1 von 12 Steinbock-Frau und Steinbock-Mann Gleich und gleich geht nicht gleich gut Zwei Erdzeichen, Harmonie unvermeidlich? So einfach geht die Gleichung nicht auf. Zwar schätzen beide stabile Verhältnisse, hüten Traditionen und Werte, mehren Besitz. Aber: Beide sind auch ehrgeizig und keineswegs geneigt, diesbezüglich zurückzustecken. Steinböcke weichen bekanntlich nie zurück, höchstens um noch mal nachzusetzen. Auch das exzellente Gedächtnis, eigentlich Vorzug, kann zur Krux werden. Nichts ist in Beziehungen so abtörnend, wie immer die Altlasten und Sünden vergangener Tage serviert zu bekommen. Die Lösung heißt: demokratische Beziehungsdynamik! Sich am Erfolg des anderen freuen, statt zu konkurrieren. Echte Liebe macht das möglich! Sexuell kann es sehr erregend und beglückend zugehen. Ausdauernde Leidenschaft ist das Markenzeichen der Steinböcke. In Treue fest, das ist das Versprechen, selbst wenn mal einer der beiden außerhalb etwas Feuer fängt. Die Erotik bleibt ungestüm, wenn der Falle der festen Regeln ausgewichen wird. Bestimmte Tage müssen bedingungslos arbeitsfrei gehalten werden! Mehr 2 von 12 Steinbock-Frau und Wassermann-Mann Einfach mal ausprobieren Hier kann sofort der Funke überspringen! Die Steinbock-Frau wird vom unkonventionellen Wassermann zunächst erst mal fasziniert sein, dann aber doch etwas um ihr geordnetes Dasein fürchten. Trotzdem: Für Menschen, die an Beziehungen wachsen wollen, ist das das perfekte Übungsfeld! In dieser Beziehung gibt es keinen Stillstand, dafür Reibungspunkte, die aufwühlend und heilend zugleich sind. Ein konstruktiver Konflikt könnte das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis der Steinbock-Frau sein, ihre schnell aufflackernde Angst vor Mangel. Ganz im Gegensatz zum in Gelddingen eher generös handelnden Wassermann. Und erotisch? Bei Tempo, Temperament, Lustbereitschaft gibt es Unterschiede. Behutsames Vorspiel, das, was die Steinbock-Frau liebt, ist nichts für den spontanen, experimentierfreudigen Wassermann. Die Steinbock-Frau braucht einen geschützten Raum für Intimitäten, der Wassermann liebt den Reiz des Ungewöhnlichen z.B. Liebe im Fahrstuhl.

Die Synthese wäre: Verrücktes ausprobieren für eine tolle Beziehung! Mehr 3 von 12 Steinbock-Frau und Fische-Mann Hier knistert es Zwei, die sich lieben. Die extrem tüchtige, manchmal leicht rational-kühle Steinbock-Frau wird von der sanften, romantischen Seite des männlichen Fisches hingerissen sein und sich verstanden fühlen - nicht unbedingt geborgen. Das aber hat eher mit dem Grundgefühl der Steinbock-Frau zu tun, die sich ohnehin am liebsten auf sich selbst verlässt und alles gerne unter Kontrolle hat. Da hat der Fische-Mann genau den richtigen Zauber: Er rührt die Fantasie an, lädt zum Träumen ein, animiert zu Kerzenschein-Dinner und romantischen Reisen. Das sind die heilsamen Anregungen, mal die Arbeit beiseite zu packen. Ein Problem könnte der Ehrgeiz, die Erfolgsorientierung der Steinbock-Frau darstellen. Fische-Männer sind meist keine coolen Macher, die mit Killerinstinkt ausgestattet die Erfolgsriege anführen. Die Steinbock-Frau darf ihren Erfolg also nicht wie eine Fahne schwenken, sonst entmachtet und entmutigt sie den Fisch. Er wiederum sollte sich nicht auf der Tüchtigkeit seiner Partnerin ausruhen. Wertschätzung heißt das Zauberwort. Erotisch knistert es! Der Fisch weicht mit seinen romantischen Verführungskünsten, seinem einfallsreichen Vor- und Nachspiel, jede noch so kontrollierte Steinbock-Frau auf. Paradiesisch schön! Mehr 4 von 12 Steinbock-Frau und Widder-Mann Hier sind viel Liebe und Geduld gefragt Sicher keine federleichte Lovestory, dafür sind die beiden zu verschieden. Die Steinbock-Frau braucht für Entscheidungsprozesse deutlich mehr Zeit, hat dafür aber den längeren Atem, als der schnellentschlossene, spontane Widder-Mann, der dafür schneller schwächelt. Auch die Risikobereitschaft ist ein ganz heikler Punkt. Ein kalkuliertes Risiko maßgeschneidert einzugehen ist typisch Steinbock. Selten lässt die Steinbock-Frau bei Strategien und Etatplanungen ihr Instinkt im Stich. Umso mehr treibt es den Blutdruck in schwindelnde Höhe, wenn der Widder-Mann kurzentschlossen gewagte Investitionen startet. Das Temperament in Beziehung und Erotik kann ebenfalls stark divergieren. Die Steinbock-Frau braucht eine gewisse Anlaufzeit, um sich einzubringen, eine Anwärmphase, bis sie sich seelisch öffnen kann. Der Widder-Mann liebt aus dem Stand raus und könnte sich durch das anfängliche Zögern der Steinbock-Frau sogar angetörnt fühlen. Ohne gegenseitige Einsicht und Rücksichtnahme sind auf Dauer Spannungen unvermeidlich. Einen gemeinsamen Lebensrhythmus zu finden, ist eine echte, aber lohnende Aufgabe. Denn beide profitieren von dieser Gestaltungsarbeit. Das Zauberwort aber heißt hinspüren. Ein neuralgischer Punkt ist auch mal die Kommunikation: Die Steinbock-Frau möchte nicht im Gespräch überfahren werden, der Widder-Mann nicht belehrt. Mit Liebe und Geduld aber lässt sich ein gemeinsamer Nenner finden. Mehr 5 von 12 Steinbock-Frau und Stier-Mann Ein Erfolgsmodell Wunderbar, zwei, die sich bedingungslos verstehen und doch inspirierend ergänzen! Beide sind geerdet und wissen, dass Liebe zwar himmlisch beginnt, aber irdischen Stürmen gewachsen sein muss. Beide schätzen das, was Sie erworben haben, und werden ihr Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Beide lieben harte Arbeit, der Stier-Mann allerdings auch frohe Feste. Und damit kommen die anregenden Beziehungsvarianten ins Spiel, die diese Beziehung zum Erfolgsmodell machen. Denn Stier ist ein Venus-Zeichen, und Bacchus, Eros, Amor allen Genussseiten des Lebens von Herzen zugetan. Das tut der Steinbock-Frau, die schnell irgendwo Völlerei und Maßlosigkeit wittert, richtig gut. Aber: Der Flirt und Bewunderung zugetane Stier, kann auch stärkere Kontrollmechanismen bei der Steinbock-Frau auslösen. Der Stier ist zwar loyal wie Gold, so wie die Steinbock-Frau auch. Aber das heißt für ihn nicht, dass er mit Scheuklappen durchs Leben geht und jeder Versuchung pauschal ausweicht. Eifersucht allerdings ist auch ihm nicht fremd. Ein absolutes Winnerteam sind die beiden in Sachen Finanzen! Ein erotisch glückliches Liebespaar dann, wenn die Steinbock-Frau sich dem heißblütigen Temperament des Stieres hingibt. Mehr 6 von 12 Steinbock-Frau und Zwillinge-Mann Kein stressfreies Glück Anziehung, die gibt es sofort und magnetisch. Natürlich ist die Steinbock-Frau von der scheinbaren Sorglosigkeit des Zwillinge-Mannes hingerissen. Der Zwillinge-Mann wiederum, der gerne umwirbt und mit witzigen, geistreichen Bonmots umgarnt, könnte sich fast sportlich herausgefordert fühlen, die coole Steinbock-Frau zu erobern. Aber dann? Was erst Faszination ist, kann Ärger werden. Er lebt und liebt, ganz der Gunst des Augenblicks hingegeben. Die Steinbock-Frau wählt aber die Ochsentour und ist die Zuverlässigkeit in Person. Ohne aus- und angleichen geht es nicht! Auch die klaren Aussagen der Steinbock-Frau, die im Widerspruch zur Eloquenz, den kreativen Ausreden des Zwillinge-Mannes stehen, sind ein Streitfaktor. Er wünscht weder Stress noch lange Beziehungsanalysen. Sie liebt es, den Dingen thematisch auf den Grund zu gehen. Was darf nicht passieren? Die Steinbock-Frau darf nicht die Erziehungsberechtigte spielen, der Zwillinge-Mann nicht den Sunnyboy. Und die Treue? Die ist für die Steinbock-Frau Pflicht. Der Zwillinge-Mann aber bietet eine soziale Treue, nicht mehr und nicht weniger ist im Flirten Weltmeister. Mehr 7 von 12 Steinbock-Frau und Krebs-Mann Mit Beziehungsarbeit zum Ideal Steinbock und Krebs sind astrologisch Oppositionszeichen. Eigentlich die ideale Ergänzung also, allerdings nicht ohne Beziehungsarbeit. Die Steinbock-Frau verkörpert hier das zupackende Prinzip, der Krebs-Mann die weiche, erspürende Seite. Sie denkt logisch, er gefühlsmäßig! Auf diese etwas anders gepolte Beziehungsdynamik müssen sich beide wertfrei einlassen können und sich von alten Rollenklischees und -mustern verabschieden, dann ist diese Liebe eine echte Erfüllung mit der Möglichkeit, sich immer wieder neu zu entdecken. Respekt, Geduld, Wertschätzung, das sind die Kernsätze, die hier verinnerlicht werden müssen. Sie ist nicht hart, er nicht schwach, auch wenn beide total unterschiedliche Handlungsansätze haben. Sie neigt dazu, einsame Entscheidungen zu treffen, und den Krebs einfach ungefragt dabei einzuplanen. Der Krebs-Mann muss lernen, seine Gefühle zu thematisieren und gesunde Grenzen zu setzen, statt mit Liebesentzug zu strafen, wenn er sich übergangen oder einkassiert fühlt. Erotisch müssen sich die zwei etwas länger aufeinander einspielen, um dann aber eine rauschhafte Sexualität kennen zu lernen. Im äußeren Leben mag scheinbar die Steinbock-Frau automatisch die Führung übernehmen, im Bett aber nicht! Da erwartet sie vom Krebs Initiative und auch ein bisschen was Zupackendes, bei aller Zärtlichkeit und Sanftheit! Mehr 8 von 12 Steinbock-Frau und Löwe-Mann Kein einfaches Paar Kein einfaches Duo, hier stehen sich zwei gegenüber, die die Welt völlig unterschiedlich wahrnehmen. Die Steinbock-Frau, die lange braucht, um ihren Wert realistisch einzuschätzen, und der Löwe-Mann, der über Selbstwert im Doppelpack verfügt. Ein echter Reibungspunkt ist die sehr unterschiedliche Art, mit Herausforderungen umzugehen. Die Steinbock-Frau erarbeitet sich alles hart, geht in Prüfungen erst rein, wenn sie den Stoff vor und zurück beherrscht. Der Löwe hat den bewussten Mut zur Lücke, auch beim Studieren und setzt auf sein Fortune. Nächster Punkt: Die Steinbock-Frau ist wertbewahrend, der Löwe-Mann fast verschwenderisch. Die Steinbock-Frau zieht Verantwortung förmlich an, der Löwe weiß, wie man sich Ungeliebtes vom Hals hält. Sie fühlt sich schnell benutzt, als Teil seines Hofstaats, mit der Erledigung von schnöden Alltagsangelegenheiten beladen. Schluss mit dem Arbeitsbienendasein, runter vom hohen Ross und Thron, das sind die klassischen Aufforderungen, jeweils an Steinbock-Frau und Löwe-Mann gerichtet. Denn psychologisch gesehen ist diese Verbindung eine interessante Variante: Immer am eigenen Schwachpunkt arbeiten und sich weiter entwickeln. Und erotisch? Auch nicht einfach: Der Löwe liebt es feurig-ästhetisch, den prachtvollen Körper darstellend, der Steinbock erdig-sinnlich, eher bei gedämpftem Licht. Mehr 9 von 12 Steinbock-Frau und Jungfrau-Mann Wo bleibt die Abenteuerlust? Hier finden sich zwei, die aus dem gleichen, erdigen Material geschaffen sind und an einem Strang ziehen. Absolut verlässlich, beide vom Temperament her übereinstimmend, beide nicht von Abenteuerlust der verrückten Art getrieben. Etwas mehr Pep könnte hier also nicht schaden. Deswegen wäre es schön, wenn einer der beiden den Aszendenten, den Mond oder andere Planeten in einem Feuerzeichen hätte. Gemeinsamkeiten gibt es hier psychologisch mehr als genug. Über finanzielle Fragen sollte es wohl keinen Disput geben. Trotzdem, auch das Thema Sparen und Geldvermehren kann man unterschiedlich angehen. Die Steinbock-Frau legt sicher mehr Wert auf gute Verzinsung des Kapitals, der Jungfrau-Mann auf eine Haushaltsführung, die allen Anforderungen des Ökonomischen und Ökologischen entspricht. Die Steinbock-Frau kann sehr belehrend rüberkommen, der Jungfrau-Mann mit skeptisch-kritischen Sichtweisen für eine zu pessimistische Lebenssicht sorgen. Immer ein Ereignis ist die Sexualität: Hier lässt sich feurig-innig-herzhaft alles wieder ins Lot bringen, was sonst im Alltag manchmal etwas an den Gemütern zerrt. Mehr 10 von 12 Steinbock-Frau und Waage-Mann Magisch Obwohl man eigentlich unterschiedlicher kaum sein kann: Magische Anziehung verwirrt hier die Sinne. Und im realen Leben ist das eine der häufigsten Beziehungsvarianten. Die zwei sind förmlich hingerissen vom jeweils anderen. Die Steinbock-Frau bewundert, beneidet, begehrt den charmanten, flotten Waage-Mann, der wahrlich das Talent zur Lebensleichtigkeit gepachtet hat. Der Waage-Mann findet die durchstrukturierte, klare, erfolgreiche, hocheffiziente Steinbock-Frau, die weiß, was sie will, und ihre Ziele immer erreicht, anbetungswürdig. Beide hätten gerne ein bisschen vom Glanz, Vorzug und Talent des anderen. Aber: Ohne bewusste Selbstwahrnehmung und Arbeit an den eigenen Schwachstellen verfestigt sich eher die eigene Struktur. Noch mehr Kontrolle heißt das für die Steinbock-Frau, noch mehr Laisser-faire für die Waage. Sich die Liebe zu bewahren, den anfänglichen Zauber, Respekt und Behutsamkeit, das ist der Königsweg. Erotik als sinnesfrohes sich immer wieder Einlassen, hier geht's! Allerdings: Der Waage-Mann lässt sich nicht ausfragen, nicht festlegen, sonst entwickelt er ausweichende Muster, das sollte die Steinbock-Frau wissen. Mehr 11 von 12 Steinbock-Frau und Skorpion-Mann Langeweile ausgeschlossen Zwei starke Persönlichkeiten, die sich nichts schenken lassen, Herausforderungen inhalieren, Stress fast anziehen - langweilig wird es hier sicher nicht! Die Steinbock-Frau aber wird in dieser Beziehung mehr denn je auf ihre Selbständigkeit bestehen. Denn der Skorpion-Mann kann mit Dominanz, Liebe, Fürsorge - "Ich weiß, was für Dich gut ist" - auch schon mal übertreiben. Angenehme Reibung ist also bei der Regelung von Alltagsangelegenheiten zu erwarten, auch ein Austarieren der Kräfte, das mit der Dauer des Zusammenlebens besser wird, wenn jeder sein Feld abgesteckt hat. Und es gibt eine Menge, von dem beide profitieren. Die Steinbock-Frau lernt, ihre Impulse unreflektierter auszuleben. Der Skorpion-Mann übt sich in der Entwicklung von gesunder Beherrschung. Tyrannisieren lässt sich die Steinbock-Frau nicht. Erotisch kann es richtig knallen. Beide sind allerdings auch eifersüchtig. Die Steinbock-Frau bei gleichzeitiger Treue, der Skorpion-Mann bei gleichzeitigem Paschaverhalten und aushäusigen Flirtfeldzügen, wenn er keine Grenzen gezeigt bekommt. Das aber ist eine ganz leichte Übung für Steinbock-Frauen! Mehr 12 von 12 Steinbock-Frau und Schütze-Mann Nicht auf einem Nenner Keine einfache Aufgabe, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Berührungspunkte gibt es, aber eher bei der Suche nach Sinn, Bedeutung, Erfolg, Außenwirkung. Beide wollen etwas erreichen, etwas bewegen, Spuren hinterlassen. Wenn auch aus ganz unterschiedlichen inneren Motiven. Emotional sind beide konträr gestaltet. Die Steinbock-Frau zeigt erst dann ihr verletzliches Inneres, wenn sie genau weiß, dass der andere damit auch achtungsvoll umgeht. Der Schütze-Mann ist ein großartiger Schauspieler und zeigt sich gerne von der strahlenden, beeindruckenden Seite. Sie ist eher introvertiert, der Schütze strebt ins Rampenlicht. Wenn es optimal läuft, übernimmt der Schütze etwas von der Zuverlässigkeit der Steinbock-Frau, die Steinbock-Frau dagegen lässt sich vom Schützen coachen in Sachen Bühnenpräsenz. Für die Steinbock-Frau ist Treue, auch sexuelle, Voraussetzung für das Einlassen überhaupt. Schütze-Männer aber sind Nomaden und haben Schwierigkeiten, alle Gefühle auf einen Menschen zu konzentrieren. Treue definiert er sicher ganz anders. Hundert Prozent allergisch aber ist er gegen jede Art von Zwang. Mehr

Partnerhoroskop für die Wassermann-Frau

Partnerhoroskop für die Wassermann-Frau 1 von 12 1 von 12 Wassermann-Frau und Steinbock-Mann Ein Paar mit viel Entwicklungspotenzial Gesucht und gefunden? Kosmisch gesehen, durchaus. Denn in dieser Beziehung ist ein fast dynamisches Entwicklungspotenzial. Die Wassermann-Frau bricht immer wieder alte Strukturen auf und zwingt dadurch den Steinbock förmlich aus der Deckung heraus. Sie bringt den Stein ins Rollen, animiert zu Abenteuer und Risiko und zeigt, dass es immer noch mal eine überraschende andere Variante gibt, als den vertrauten Pfad, um weiterzukommen. Stagnation, ein quälender Zustand für Wassermann-Frauen. Deswegen brausen sie manchmal durch Zeit und Raum, und das sogar ganz wörtlich genommen. Häufige Umzüge, immer wieder neue Berufe, immer wieder neue Lebensmodelle, damit hält die Wassermann-Frau den Steinbock auf Trab- und jung! Er bringt dafür, wenn die Turbulenzen überhand nehmen, Ruhe und Ordnung ins Dasein. Und die Erotik? Wassermann-Frauen wollen immer wieder neu erobert werden, allerdings nicht mit dem immer gleichen Vers, der gleichen Masche. Beziehung permanent neu auszutarieren, neu zu gestalten, auch mal einen Streit zuzulassen, um sich dann heiß zu versöhnen, so soll es ablaufen. Funken und Feuerwerk gibt's hier nur, wenn der Steinbock-Mann sich auf dieses Abenteuer einlässt. Mehr 2 von 12 Wassermann-Frau und Wassermann-Mann Distanzierte Leidenschaft Zwei gleiche Zeichen, manchmal geht das prächtig. Langeweile jedenfalls kommt hier bestimmt nicht auf. Dazu ist das Lebens- und Veränderungstempo viel zu hoch. Der schöne Gewinn der Partnerschaft: Dem Freiheitsdrang und Entwicklungsbedürfnis des einen, den Höhenflügen des anderen werden keine Grenzen gesetzt! Verständnis für wechselnde Stimmungen, aber auch für die Rückzugsmanöver in Zeiten kapriziöser Stimmung oder schöpferischem Flash, ist reichlich vorhanden. Trotzdem gibt es auch Fallen. Innige Berührung wird nur dann eingefordert, wenn einer der beiden den Aszendenten oder Mond in einem Wasserzeichen hat. Intellekt, theoretisch-akademisch über alle Themen dieses Lebens, über Gott und die Welt, die Liebe an und für sich zu reden, ist eine hochinspirierende Beschäftigung, mit der beide aber vermeiden könnten, sich über die real gelebte, konkrete Zweierbeziehung auszutauschen. In Herzensdingen sind beide oft scheu und wählen die Taktik des tänzerischen Ausweichens, wenn der andere gefühlsmäßig etwas dichter kommen möchte. Und erotisch? Distanzierte Leidenschaft, das ist der treffende Begriff. Mehr 3 von 12 Wassermann-Frau und Fische-Mann Unwiderstehlicher Auftakt Die beiden finden sich fast unwiderstehlich, zumindest in den Anfangszeiten der Liebe. Später ist echte Beziehungsarbeit gefragt, aber die lohnt sich! Die Wassermann-Frau ist mit ihrer Einfühlung, ihren feinen Antennen, ihrem Engagement für Randgruppen und Ausgeschlossene, die Wunschpartnerin für Fische-Männer. Allerdings kann die Wassermann-Frau auch bei launischen Anwandlungen mit schneidender Kälte argumentieren, insbesondere, wenn ihr der Fische-Mann zu nahe kommt und zu anhänglich wird oder zu sehr seine Sensibilität und seine Empfindlichkeiten hätschelt. Die gemeinsame Passion heißt: Ergründen von Übersinnlichem. Ganz irdisch aber ist die Wassermann-Frau viel intellektueller und kühler, viel entschiedener und manchmal auch rabiater. Das verletzt das Fische-Gemüt. Auch die Erotik, eigentlich hier der Sinnesrausch, ist dann gestört. Weiterer Streitpunkt ist die unterschiedliche Interpretation von Treue. Fische brauchen Ausschließlichkeit im Erotischen, die Wassermann-Frau aber kann mit Anspruch überhaupt nicht umgehen. Mehr 4 von 12 Wassermann-Frau und Widder-Mann Lustvolle Ekstase Wassermann-Frauen lieben Widder, denn beide kommen sich kaum in die Quere, dafür haben sie viel zu viel ähnliche Strukturen und Ansprüche. Beide lieben Veränderung, Dynamik, Sport und hassen Bevormundung und Regeln. Auch die nötige Außeninspiration, die verhindert, dass man sich permanent nur im Kreis, nur um die eigenen Beziehungsachse dreht, ist hocherwünscht. Spannungspunkte aber sind auch vorhanden. Gut so, denn sonst findet auch keine Weiterentwicklung statt. Wassermann-Frauen interessieren sich auch für feinstoffliche Themen, für Psychologie, Astrologie, die verborgenen Dinge des Seins. Den Widder-Mann aber lassen diese Fragen eher kalt. Er ist zukunftsorientiert. Auch für Partnerschaftscoaching, die Wassermann-Frau liebt es, ist er ganz sicher nicht zu haben. Und erotisch? Ein wahrer Karneval der Gefühle sorgt für Faszination. Experimente mit ungewöhnlichen Varianten, beide lieben es. Das innerste Herz aber könnte, trotz lustvoller Ekstase, dezent unbeteiligt bleiben, wenn die beiden nicht an einem echten Sich-Berühren arbeiten, sich nicht tatsächlich ganz und gar zeigen und einbringen. Mehr 5 von 12 Wassermann-Frau und Stier-Mann Spannungen vorprogrammiert So grundverschieden, wie die beiden sind, sie freiheitsliebend und seelisch vagabundierend, er besitzergreifend und eifersüchtig festhaltend, sind Spannungen natürlich vorprogrammiert. Im realen Leben aber ist das eine ganz häufige Beziehungskombination. Es ist eine echte Aufgabe, sich immer wieder in Frage zu stellen und neu zusammenzuraufen. Die Wassermann-Frau sprüht Funken, ist täglich neu, anders, ihre Stimmung nicht einschätzbar. Der Stier-Mann braucht Beständigkeit, Treue, Hingabe, ein Gefühl, seelisch angekommen zu sein. Die Finanzen sind hier oft ein leidiges Thema. Der Stier-Mann hortet, die Wassermann-Frau geht etwas exzentrischer mit den materiellen Werten um. Treue, auch ein Spannungsfeld. Der Stier-Mann kann wahre Eifersuchtsdramen veranstalten, die Wassermann-Frau findet das spießig. Trotzdem: Erfahrungsgemäß ist genau diese Verbindung eine lange Lovestory. Erotisch kann die Stierglut die Wassermann-Frau zutiefst berühren, der Stier die schwer greifbare, diffuse Distanz, die sie ausstrahlt, als totale Stimulans empfinden. Mehr 6 von 12 Wassermann-Frau und Zwillinge-Mann Magnetische Anziehungskraft Zwei luftige Geister, die sich erst mal fast magnetisch zueinander hingezogen fühlen. Beide eloquent, vielseitig, schillernd, hochinteressiert, von hochfliegenden Plänen beseelt. Alles gut, oder? Nicht ganz. Die Wassermann-Frau hat mehr Tiefe und ist visionären Zielen zugewandt. Sie bevorzugt abstrakte Themen und Diskussionen über rein hypothetische Fragen. Der Zwillinge-Mann liebt es Gegenständlicher, er lebt im Hier und Jetzt, und will genau diesen Zeitraum auch voll und ganz auskosten. Auch bei den Freunden haben sie nicht unbedingt die gleiche Zielgruppe. Die Wassermann-Frau schart Außenseiter, Querdenker, Rebellen, Freigeister mit unorthodoxen Lebensansichten um sich, der Zwilling geistig sprühende Köpfe, Künstler, aber durchaus etablierter Natur. Bei den Reisezielen werden sie sich auch auf einen Kompromiss einigen müssen. Beide wählen eventuell Amerika aus. Sie, um die Hopikultur zu erkunden, er, um mit der Harley einen Hauch von Freiheit zu atmen. Erotisch kann es wunderbar prickeln, wenn der Zwillinge-Mann beim Sex seine Redelust etwas zähmt. Und statt über Liebe zu reden, Erotik und Sinnlichkeit gelebt wird. Mehr 7 von 12 Wassermann-Frau und Krebs-Mann Mit viel Raum - ein Traum Unterschiedlicher kann man seelisch kaum gestaltet sein. Aber: nichts übt auf Wassermann-Frauen einen so starken Reiz aus, wie das Fremdartige, Geheimnisvolle, schwer Zugängliche. Damit können Krebs-Männer dienen: So schnell lassen sie sich nicht in die wirklichen Tiefen des Herzens sehen, sich nicht analysieren, nicht in eine Schablone pressen. Beide - Wassermann-Frau wie Krebs-Mann - haben ein nicht einschätzbaren, stark schwankendes Stimmungsbarometer. Allerdings thematisiert die Wassermann-Frau ihre Stimmungen, der Krebs-Mann macht gerne alles mit sich selbst ab. An diesem Punkt muss und kann gearbeitet werden. Allerdings: Kann niemand aus seiner Haut vollständig raus. Toleranz, den anderen einfach mal lassen, statt zu bohren, ist angeraten. Auch die verschlingende Anhänglichkeit des Krebs-Mannes kann zum Problem werden. Nichts macht die Wassermann-Frau rebellischer als eine Patex-Beziehung. Die sexuelle Begegnung aber kann ein wahrer Leckerbissen sein. Die sanfte, beharrliche Liebesglut des Krebses kann das Begehren der Wassermann-Frau aufs Schönste entfachen. Wichtigste Regel für das Beziehungsglück: sich Luft zum Atmen lassen. Mehr 8 von 12 Wassermann-Frau und Löwe-Mann Machtgerangel unvermeidbar Zwei selbstbewusste Seelen, Individualisten, die sich seelisch und psychologisch doch fast konträr gegenüberstehen. Eigentlich eine Idealverbindung, wenn die Gegensätzlichkeiten als Chance gesehen und Wertschätzung und Respekt jeden Tag neu aktiviert werden. Beiden zu eigen ist das Gefühl der Besonderheit und ihre Würde, die sie nur so lange in Beziehung sein lässt, wie eine Balance, eine Partnerschaft auf Augenhöhe gewährleistet ist. Aber, so ganz im Geheimen, möchte doch jeder der Überlegene sein. Die Wassermann-Frau, weil sie in Sorge ist, sonst vereinnahmt zu werden, ihr Profil zu verlieren. Der Löwe-Mann, weil er ohnehin gerne seine Allmacht spürt, seine Großartigkeit gerne bejubeln lässt. Die Wassermann-Frau aber lässt sich auch von der Großzügigkeit des Löwen nicht den Schneid und die Freiheit abkaufen. Machtgerangel ist fast unvermeidbar. Beim Thema Treue allerdings wird ein gemeinsamer Nenner gefunden. Beide sind sozial treu, erotisch allerdings nur nach dem Prinzip der Freiwilligkeit. Ein hochspannendes, beglückendes Thema ist die Sinnlichkeit. Sex kann unglaublich aufregend ausfallen, weil der Löwe sich aufgerufen fühlt, die Schutzbarrieren der Wassermann-Frau variantenreich abzubauen. Mehr 9 von 12 Wassermann-Frau und Jungfrau-Mann Viel Beziehungspflege notwendig Die rebellische extravagante Wassermann-Frau und der perfektionistische Jungfrau-Mann, kann das gut gehen? Grundsätzlich ja, aber nicht ohne liebevolle Beziehungspflege. Und liebevoll ist dann auch das Stichwort. Die Wassermann-Frau bevorzugt einen unorthodoxen Lebensstil, wenig Zwänge, keine Regeln, wenig feste Absprachen. Spontaneität macht das Leben lebenswert. Der Jungfrau-Mann kann an Ordnungen fast zwanghaft festhalten, alles nach Plan, selbst die kleinsten Banalitäten. Seinen Tagesrhythmus in Verwirrung zu bringen, löst seelische Erschütterungen aus. Aber genau das ist die heilsame Energie dieser Beziehung. Denn: Alles Starre ist unlebendig! Die Wassermann-Frau kann hier für wundersame Turbulenzen sorgen, die das Dasein wieder in bunte Farben taucht. Wichtig: Sie darf ihn nicht als kleinkarierten Pedanten verspotten, er sie nicht als Chaotin bezeichnen und bekritteln. Ohnehin: Kritik zurückfahren, mehr Außergewöhnliches wagen, so wird es eine Erfolgsstory. Sexuell brennt nicht auf Anhieb das Feuer der Leidenschaft. Fantasievolle Rollenspiele wirken hier Wunder. Mehr 10 von 12 Wassermann-Frau und Waage-Mann Diese beiden fliegen aufeinander Zwei hochinspirierte Luftzeichen, die müssen förmlich auf einander fliegen. Allerdings hält die Magie der Liebe nur an, wenn beide akzeptieren, dass selbst ähnlich strukturierte Menschen ein sehr differenziertes Innenleben haben können. Die Wassermann-Frau ist viel entscheidungsfreudiger, direkter, offener als der Waage-Mann. Der sucht immer erst mal den Weg des harmonischen Ausgleichs, zur Not den des eleganten Ausweichens, wenn die Wassermann-Frau insistiert und bohrt: wieso, warum, weswegen? Nach außen hin ist die Wassermann-Frau auch kühler, freiheitsliebender, der Waage-Mann undurchschaubarer. Er sucht eine Partnerin, mit der er viel gemeinsam machen kann, will aber trotzdem nicht über jeden Schritt, den er alleine startet, Rechenschaft ablegen. Beide sind nicht sklavisch treu, haben aber zum Thema Konfliktaufarbeitung ein sehr unterschiedliches Verhältnis. Die Wassermann-Frau ist immer auf der Suche nach Wahrheit und Ursache, der Waage-Mann lässt nichts an sich ran, was er nicht möchte. Der perfekte Verdränger! Erotisch tanzen die beiden um sich herum, begehren, verführen, verzaubern sich. Mehr 11 von 12 Wassermann-Frau und Skorpion-Mann Sexuell ein Erlebnis, emotional eine Herausforderung Hier kann die Liebe zur Obsession werden. Obwohl es sich paradox anhört: Die freiheitsliebende, wilde, ungezähmte Wassermann-Frau fühlt sich vom dominanten, animalischen, besitzergreifenden Skorpion-Mann gefühlsmäßig fast überwältigt. Ganz real, bei allen Spannungen, Irrungen und Wirrungen ist das eine Beziehungsvariante, die häufig anzutreffen ist. Wahrscheinlich, weil es hier nie eintönig werden kann und turbulente Gefühlsstürme die Liebe immer wieder neu entfachen. Sexuell ein Erlebnis, emotional eine Herausforderung, das ist die Charakteristik dieser Zweierbeziehung. Die rebellische, ständig an den Grenzen des Alltags, der Beziehung rüttelnde Wassermann-Frau, bringt den Skorpion-Mann aber auch dazu, sich mal selbst in Frage zu stellen, von alten Mustern wie Vorstellungsfixierung, Vereinnahmung, Kontrollmechanismen, unreflektierten Gefühlsausbrüchen, loszulassen. Die astrologische Regel besagt: Einen Skorpion-Mann muss man auch mal klar in die Schranken weisen. Kein Problem für die Wassermann-Frau. Sie lässt ihm weder Herrschsucht noch Abstrafungsmaßnahmen durchgehen, er ihr nicht die Eskapaden! Beim Thema Treue müssen sich die beiden extrem zusammenraufen. Mehr 12 von 12 Wassermann-Frau und Schütze-Mann Zwei Seelenverbündete Das Leben, ein Ereignis, eine spannende Reise durch alle Lebensdimensionen, so empfinden die zwei. Zwei Seelenverbündete nehmen sich hier an die Hand, inspirieren sich, feiern sich, törnen sich an, erkunden ferne Orte, andere Welten, fremde Kulturen. Einen Hauch Unberechenbarkeit besitzen beide. Lebe und liebe lieber ungewöhnlich, ist gemeinsames Mantra. Permanent als Globetrotter unterwegs, damit befasst, die Welt zu verbessern oder in eine höhere Schwingungsfrequenz zu heben, mit einem spannenden, großen Freundeskreis gesegnet, ist das Leben reich angefüllt. Für Muße, Besinnung, Zweisamkeit, Aussprachen und Schmusestunden bleibt da natürlich kaum Zeit und Gelegenheit. Die Gefahr: Zuviel wird unter den Teppich gekehrt oder geht einfach im Trubel unter. Und die Erotik bleibt eventuell auch auf der Strecke, denn Intimität setzt Einlassen, mal Alleinsein, einen Zauber voraus. Die Sinnlichkeit gedeiht auch nicht auf Knopfdruck, sondern muss auch etwas gehütet, gelockt und genährt werden. Vorwürfe und Szenen sind eher unwahrscheinlich. Hier wird der Regel gehuldigt: Freiheit macht treu. Mehr

Partnerhoroskop für die Fische-Frau

Partnerhoroskop für die Fische-Frau 1 von 12 1 von 12 Fische-Frau und Steinbock-Mann Die zwei verstehen sich Die beiden tun sich richtig gut, weil jeder sein Bestes in die Beziehung einbringen kann, ohne anzuecken. Die Fantasie, die liebevolle Einfühlung und Anpassungsbereitschaft der Fische-Frau ist für den arbeitswütigen Steinbock-Mann Seelenbalsam. Obwohl der Steinbock-Mann die romantischen Verführungskünste, die sanfte Unterstützung der Fische-Frau nicht als selbstverständlich empfinden sollte. Fische-Frauen können auch anders! Schließlich haben sie selber berufliche Präferenzen und sind nicht die Frau, die dem Mann selbstlos den Rücken stärkt. Auf ein Gleichgewicht, eine Ausgewogenheit muss hier geachtet werden, besonders, weil sie Unliebsames nicht moniert, sondern irgendwann abtaucht, ohne Vorwarnung. Der Realitätssinn des Steinbock-Mannes darf hier auch nicht zur Starrheit werden. Die Fische-Frau erwartet von ihrem Seelebegleiter auch dann ein echtes Interesse, wenn sie von ihren Träumen oder Tagträumen, Visionen, Vorahnungen und Eingebungen erzählt. Sollte der Steinbock-Mann diese feinstofflichen Qualitäten dann kleinreden oder gar belächeln, entsteht ein Bruch in der Beziehung. Erotisch verstehen sich die beiden einfach wunderbar. Die etwas geheimnisvolle Fische-Frau lockt den Steinbock-Mann aus seiner Reserve und facht seine Liebesglut immer wieder an. Mehr 2 von 12 Fische-Frau und Wassermann-Mann Spannender geht es kaum Die beiden kommen gar nicht an einander vorbei. Fische-Zauber trifft Wassermann-Vision, spannender kann es kaum sein. Den beiden gehen die Themen nicht aus. Ob Tarotkarten, Astrologie, Dienst am Nächsten, soziales Wirken, zwei Seelengleiche haben sich gefunden. Und auch die Regelung des Alltags: bloß nicht zu starr. Offen für Inspiration, Hilfe von oben, kosmische Inspirationen und plötzliche Änderungen des Lebensweges sind beide. So ganz irdische Dinge wie Geldverwaltung, Behördengänge, harte Verhandlungen, dazu hat keiner der beiden so richtig Lust. Auch Konfliktfähigkeit ist eher ein Fremdwort. Besonders die Fische-Frau setzt darauf, dass der Wassermann-Mann doch spüren muss, was ihr auf dem Herzen liegt. Und selbst wenn er nachfragt, kann es sein, dass sie sich nicht konkret äußert, sondern erst mal abwehrt. Eine Ablehnung oder Kränkung auszusprechen, ist der Fische-Frau schon mal ganz und gar unmöglich. Stattdessen ärgert sie sich still und zieht sich zurück, entweder in Traumwelten oder in eine andere, märchengleiche Liebesbeziehung. Beide müssen lernen, sich auszutauschen. Erotisch brennt die Luft. Das schweißt auch immer wieder zusammen, auch wenn mancher ungelöste Konflikt irgendwo schwelt. Mehr 3 von 12 Fische-Frau und Fische-Mann Gemeinsam durch Höhen und Tiefen Die beiden lieben sich, verstehen sich und gehen durch alle Höhen, Tiefen und Untiefen des Lebens. Das Geheimnis dieser in der Realität sehr häufig vorkommenden Beziehung: Sie kennen ihre empfindlichen, verletzlichen Stellen und vermeiden dadurch geschickt Verletzungen. Auch über die Eckdaten des Daseins, die elementaren Lebensthemen, sind sie sich wortlos einig. Allerdings klappt die nonverbale Kommunikation besser, als die verbal-konkrete. Beide favorisieren oft ähnliche Berufe und geben sich jeden gewünschten Raum. Wie sie überhaupt wissen, dass man Fische nicht begrenzen kann, Wasser hat keine Barrieren. Grenzenlos ist dann auch ihre Bereitschaft, für andere etwas Hilfreiches zu bewirken, den Berater und Retter zu spielen. Da heißt dann die Krux: Der andre kann nicht als Regulativ wirken, und zu mehr Abgrenzung aufrufen. Denn er leidet unter demselben Phänomen der auszunutzenden Gutherzigkeit. Emotional verbunden, beruflich Hand in Hand, muss die Erotik immer wieder etwas wachgekitzelt werden. Das geht am besten, wenn man sich des anderen nie allzu sicher ist. Ein bisschen Unwägbarkeit facht hier die Liebe deutlich an. Mehr 4 von 12 Fische-Frau und Widder-Mann Keine Liebe auf den ersten Blick Keine Liebe auf den ersten Blick, aber auch keine absolute Unvereinbarkeit. Fische-Frauen sind vielleicht sogar von dem Wagemut des Widder-Mannes, von seinem Tempo, seiner Spontaneität, seiner Raschheit angezogen. Doch die manchmal fast gnadenlose Offenheit des Widder-Mannes können sensible Fische-Frauen nur schwer verkraften. Auch seine vielen Außenaktivitäten, heute Sportstudio, morgen Sechstagerennen, übermorgen Freeclimbing, bringt es viel Unruhe ins Leben. Dafür kann der Widder-Mann mit den Fische-Leidenschaften Yoga, Meditation und Traumreisen wahrscheinlich nicht soviel anfangen. Das Ahnungsvermögen der Fische-Frau kann den realitätsbezogenen Widder-Mann sogar erschrecken. Er will gar nicht wissen, was eventuell alles noch kommen könnte. Auch die Treue: keine echte gemeinsame Vision. Widder sind bekanntlich gerne auf der Jagd. Die Fische-Frau aber wartet nicht gerne darauf, dass der Jäger endlich wieder zu Hause auftaucht. Erotisch kann es funken, aber das Erregungstempo muss angeglichen werden. Und der Widder sollte seine Zunge hüten. Wahrheit ist ein scharfes Schwert, das bei Fische-Frauen Wunden schlagen kann. Mehr 5 von 12 Fische-Frau und Stier-Mann Eine romantische Geschichte Zwar lebt die Fische-Frau nicht durchgängig auf dem Boden der Realität, der Stier hingegen ist erdig und sehr realitätsverbunden. Gerade das aber macht den Reiz der Besonderheit aus. Fische-Frauen wirken auf Stier-Männer häufig wie Wesen von einem anderen Stern und schutzbedürftig. Stiere beschützen gerne, denn in der rauen Wirklichkeit kennen sie sich aus. Sie wissen, wie man sich für die Wechselfälle des Lebens rüstet, vorsorgt, zur Wehr setzt, die Interessen schützt. All das kann die Fische-Frau nicht automatisch, und sie lässt sich dann auch gerne an die Hand nehmen und in Sachen Abgrenzung eine hilfreiche Lehrstunde erteilen. Fische-Frauen leben oft nach dem Motto: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer zu sehr festhält, der bekommt auch nichts zurück. Da ist der Stier ein hilfreiches Regulativ, er weiß, wie man seinen Besitz auf gesunde Weise zusammenhält. Künstlerisch und musisch begabt sind alle beide. Für Musik, Malerei, schöne Landschaften, architektonisch beeindruckende Städte sind beide in gleicher Weise zu begeistern. Und erotisch: eine sinnliche, romantische never ending story. Mehr 6 von 12 Fische-Frau und Zwillinge-Mann Nicht ganz einfach, diese Partie Eigentlich sind die beiden wie Feuer und Wasser, und doch gibt es eine Anziehung, die manchmal schwer zu benennen und ergründen ist. Die Fische-Frau weicht klaren Worten aus, bevorzugt nonverbale Kommunikation, Gesten, Andeutungen, interessiert sich für Hintergründiges oder Übersinnliches und möchte innigst gespürt werden in der Beziehung. Der Zwillinge-Mann ist kommunikativ, frisch, spontan, unbekümmert und macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Was ihm in den Sinn kommt, spricht er aus. Messerscharf-treffend können seine Kommentare auf die zarte Fische-Frau wirken. Die Fische-Frau sehnt sich nach einem idealen Partner mit innigem Seelenaustausch, der Zwillinge-Mann ist luftig-leicht, schwerelos, immer unterwegs und keineswegs an Seelenverschmelzung interessiert. Die Kommunikation ist immer für Missverständnisse gut. Romantische Umschreibungen und zarte Andeutungen versteht der Zwilling nicht. Dafür interpretiert die Fische-Frau seine intellektuell-kühle Argumentation manchmal als Zurückweisung. Sexuell gibt es zwar eine große Faszination, aber ohne Kompromisse, ohne Neugier auf den anderen und ein bisschen Anpassungsfähigkeit, wird es ein komplizierter Tanz. Mehr 7 von 12 Fische-Frau und Krebs-Mann Sensible Angelegenheit Zwei seelenvolle Wasserzeichen, das müsste doch ein inniges Liebesglück sein. Intuitiv verstehen sich die beiden auch. Gleiche Themen, gleiche Empfindsamkeit, gleiche Verletzlichkeit und identische innere Rückzugsbereitschaft. Zuviel Gleichheit aber kann auch ein Problem werden. Wenn hier ein Missverständnis entsteht, kann es ein langes Warten, Taktieren, Schmollen geben, bis die beiden wieder in Liebe zu einander finden. Die Fische-Frau könnte sich auch von der manchmal übermäßigen Verschlossenheit des Krebses etwas genervt fühlen. Ein bisschen dominanter sollte der Partner schon sein. Auch die Sexualität: Bei zu viel Wasserenergie kann die sexuelle Energie im wahrsten Sinne des Wortes verwässern. Ein weiterer Reibungspunkt sind die Finanzen. Krebs-Männer sind konservative Strategen bei der Geldverwaltung und halten schwer zusammen, auch weil sie schnell ein Gefühl von Mangel quält. Die Fische-Frau hat keinen starken Bezug zu Geld und hat Zeiten, in denen sie extrem großzügig für sich und alle Lieben einkauft. Sie geht naiv-unbedenklich mit den Werten um. Da versteht der Krebs keinen Spaß, und Streit halten beide nicht gut aus, sensibel, wie sie sind. Mehr 8 von 12 Fische-Frau und Löwe-Mann Geht nicht, gibt es nicht, oder doch? Von spontaner, echter Anziehung kann hier kaum die Rede sein. Die beiden sind wirklich grundverschieden. Die Fische-Frau, die mehr Sein statt Schein propagiert und der selbstbewusste, die Selbstwertschätzung perfekt inszenierende Löwe, das geht nicht ohne Beziehungsstress ab. Die Fische-Frau, die ohnehin immer wieder darauf achten muss, ein adäquates Selbstwertgefühl zu bewahren, wird sich über den Löwen ärgern. Er wiederum wirft ihr vielleicht Zaghaftigkeit, Wehleidigkeit oder fehlenden Realitätssinn vor. Sollte allerdings die Fische-Frau ihren Aszendenten oder Mars in Löwe haben, sieht die Beziehungsdynamik ganz anders aus. Dann wird eine wunderbare Affinität zusammenführen und halten, gegenseitige Ergänzung, Bewunderung, Faszination das Leben zum Fest machen. Er würde das archetypische Bild von Männlichkeit, ihren Animus, verkörpern, dem sie sich bedingungslos hingeben könnte. Also: Geht nicht, gibt's nicht! Wenn sich zwei verlieben, gibt es immer auch verbindende Aspekte, an denen man immer wieder anknüpfen kann, wachsen: Denn Beziehung ist in der Hauptsache Entwicklungschance. Mehr 9 von 12 Fische-Frau und Jungfrau-Mann Zwei Welten prallen aufeinander Eigentlich wäre das astrologisch sogar eine Wunschvariante: Zwei gegensätzliche Pole ziehen sich an, ergänzen sich und finden zu einer sinnvollen, großartigen Synthese. Die Realität sieht allerdings etwas anders aus. Die Fische-Frau ist bekanntlich nicht sehr kritikfähig und fühlt sich durch die oft etwas kritischen Anmerkungen des peniblen Jungfrau-Mannes angegriffen. Die lebhafte Fantasie der Fische-Frau wird auch oft vom vernunftbetonten Jungfrau-Mann abgewertet. Eingebungen, eine Fische-Spezialität, vernünftig zu untermauern, wie der Jungfrau-Mann es gerne anmahnt, das erschlägt jede romantische Schwingung. Rationale, treffende Argumente können Fische-Frauen verletzten, besonders wenn sie genau wissen, dass ihre Intuition letztlich besser funktioniert, als der noch so gescheite Verstand. Zwei Welten prallen also aufeinander. Eine gewisse Interessengleichheit aber gibt es auch. Beide haben ein starkes soziales Bewusstsein, eine Hinwendung zu Heilberufen, zur therapeutischen Arbeit. Beide gehen in ihrer Arbeit oft bis an ihre physischen Leistungsgrenzen. Und: beide lieben Tiere, und alle Wesen, die auf dieser Welt Schutz und Hilfe brauchen. Mehr 10 von 12 Fische-Frau und Waage-Mann Harmoniesüchtiges Duett Ein Traum von Liebesglück. Hier finden zwei zusammen, die aus dem gleichen Seelenstoff sind. Beide lieben Kunst, Kultur, alle Schönheiten dieser Welt. Beide sind harmoniebedürftig und haben doch einen kämpferischen Gerechtigkeitssinn. Beide vermeiden Konfrontationen und wägen Worte und Aussagen behutsam ab, um anderen nicht zu nahe zu treten. Inniges Glück, also? Es könnte ein bisschen die Spannung fehlen, die z.B. die Erotik überhaupt erst sprühend macht. Entfremdung könnte auch dadurch auftreten, dass beide unter glatter Oberfläche den einen oder anderen Groll hegen, ihn aber nicht äußern. Die schöne Harmonie soll ja schließlich gewahrt bleiben. Wenn sich beide aber vergegenwärtigen, dass Beziehung nur funktioniert, wenn man mal die Spitzendeckchen beiseite packt und sich fetzt, um wieder ehrlich zueinander zu finden, dann kann das eine großartige Liebesbeziehung sein und bleiben. Denn erotisch gibt es viel Handwerkszeug. Fantasie, Mut zum Spielerischen, Ausgefallenen, zum Experimentieren, zum Sich-Ausprobieren. Ein heikler Punkt ist allerdings die Treue. Aber, wie heißt das Motto? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mehr 11 von 12 Fische-Frau und Skorpion-Mann Diese Beziehung hält Stürmen stand Faszination, Prickeln, erotische Hochspannung pur, und das schon bei der ersten Begegnung. Die Fische-Frau liebt die fast suggestive Kraft des Skorpion-Mannes und spürt, dass das, wovon sie so ganz im Geheimen immer geträumt hat, Hingabe und Verschmelzung, hier möglich ist. Astrologisch gesehen ist das meist eine karmische Beziehung, in der unglaublich viel in Bewegung gerät und auch heftige Emotionen aufgewühlt werden, die oft schwer zu entschlüsseln oder zu beherrschen sind. Wer sich aber so berührt, kommt sich natürlich auch schon mal zu nahe. Und die extrem sensible Fische-Frau fühlt sich vom ungestümen, nicht immer zart argumentierenden Skorpion dann verletzt. Andere Seite der Medaille: Der Skorpion-Mann teilt gerne etwas kräftiger aus, kann aber nicht einstecken. Schießt die Fische-Frau einmal zurück, zieht er sich in seine Grübel-Brüt-Ecke zurück, grollt und sinnt auf Rache. Umso wilder und animalischer fallen aber oft die Versöhnungen aus. Erotisch gleicht diese Verbindung einem Erdbeben. Das ist eine Liebesbeziehung, die ein paar Stürme aushält. Mehr 12 von 12 Fische-Frau und Schütze-Mann Spannungsreiche Verbindung Eigentlich ist das rein astrologisch gesehen eine sehr spannungsreiche Verbindung, aber eine mit viel Hochgefühl und Überschwang. Beide Zeichen haben einen Jupiterbezug. Da sieht man die Welt gerne idealistisch verklärt, neigt zu Übertreibungen, Höhenflügen und grandiosen Fantasien. Gemeinsamkeiten gibt es reichlich. Beide fühlen sich gerne aufgehoben in einem sinnhaften, spirituellen Kosmos. Beide brauchen einen Sinn, etwas Großes, auf das sie sich mit aller Kraft hin orientieren können. Beide haben Sendungsbewusstsein und lieben Veränderungen, die das Leben aus den Niederungen des Alltäglichen herausheben. Bei Auseinandersetzungen aber kann sich eine dramatische Note einschleichen, zumal beide eine mimische, darstellerische Begabung haben. Gefühle zu spielen, sich in etwas reinzusteigern, das ist weder der Fische-Frau noch dem Schütze-Mann fremd. Bei soviel Ambitionen, Begeisterung, weltumspannenden Interessen bleibt die Alltagsbewältigung oft etwas auf der Strecke. Und die Erotik? Die sollte nicht nur Begleitmusik sein, schon gar nicht Pausenfüller, wenn man mal gerade irgendwo an der Bodenstation angedockt hat. Mehr

Partnerhoroskop für die Widder-Frau

Partnerhoroskop für die Widder-Frau 1 von 12 1 von 12 Widder-Frau und Steinbock-Mann Potenzial zum Dreamteam Hindernisse inspirieren Widder-Frauen ja immer. Kein Wunder, wenn sie sich in den etwas sperrig wirkenden Steinbock-Mann verliebt. Ganz ohne Blessuren wird es aber in dieser Beziehung nicht laufen. Die Gemeinsamkeiten sind fast verschwindend gering. Aber eins wollen beide: ganz klar nach oben! Allerdings in total unterschiedlichem Tempo. Die Widder-Frau stürmt den Gipfel und merkt dann, dass ein paar mehr Pausen auch nicht schlecht gewesen wären. Der Steinbock ist ein zäher Aufsteiger, er kommt garantiert an die Spitze und spürt dann, dass der Gipfel auch ein einsamer Platz ist. Hier eine Seilschaft zu bilden, würde die beiden zum Winnerteam machen. Die Krux: Die Entscheidungsschnellschüsse der Widder-Frau verwirren und verärgern eventuell den Steinbock-Mann. Ihrem Karriereanspruch aber wird er nichts entgegensetzen. Im Gegenteil: Erfolgreiche Frauen imponieren ihm, und er findet sie hocherotisch. Beide legen höchstwahrscheinlich den Schwerpunkt auf den Beruf. Häuslichkeit, Muße, Gemütlichkeit kommen dann automatisch zu kurz. Die Sexualität aber kann eine dynamische Kraft darstellen. Die feurig-wilde Widder-Frau treibt den Steinbock zu ganz großer Form an, wenn sie sich erst mal aufeinander eingespielt haben. Mehr 2 von 12 Widder-Frau und Wassermann-Mann Gute Verbindung Der gleiche Spirit beseelt, die gleichen großartigen, großangelegten Ideale treiben voran. Hier wird ein sehr hohes Tempo vorgelegt, das in Atem hält und auch über manche Schwachstellen in der Beziehung hinwegtäuschen kann. Die verbindenden Anteile aber überwiegen. Freiheit, Unabhängigkeit, Spielraum für gewagte Aktivitäten, das brauchen beide. Und beide sind auch nicht geneigt, Rechenschaftsbericht über jenden Schritt abzulegen. Folglich wird der andere auch nicht ausgefragt. Freizeitambitionen haben einen hohen Wert für beide. Und die müssen auch gar nicht in inniger Zweisamkeit absolviert werden. Freiheit und Eigeninitiative macht die beiden glücklich. Aber: Eie tiefe Leidenschaft füreinander, die ja ein echtes Einlassen voraussetzt, ist nicht so einfach versprochen. Die Widder-Frau ist nicht bereit, sich ins letzte Winkelchen ihres Herzens schauen zu lassen. Der männliche Wassermann tariert permanent sein Nähe-Distanz-Bedürfnis neu aus. Das kann zwar eine aufregende Liebesgeschichte werden, eine innige Nähe und Berührung aber ist so schwer zu finden. Mehr 3 von 12 Widder-Frau und Fische-Mann Diese beiden brauchen eine Aufwärmphase Nicht gerade eine auf Rosen gebettete Beziehung, selbst wenn man die Dornen mit einbezieht. Die Widder-Frau, schnell entschlossen, schwer zu halten, romantischem Werben nicht immer aufgeschlossen, kann mit dem sensiblen Fische-Mann nicht auf Anhieb etwas anfangen. Und trotzdem kommt diese Beziehungsvariante häufiger vor. Denn rein astrologisch gesehen haben zwei Zeichen, die nebeneinander liegen, auch automatisch Planeten in dem Nachbarzeichen. Sollte also die Venus des Fische-Mannes in Widder liegen, ist das die Beziehung, die die Gefühle zum Tanzen bringt. Karmisch gesehen inspirieren sich die beiden auch, einen entscheidenden Entwicklungsschritt zu wagen. Etwas zu leben, was weit über jede ursprüngliche Vorstellung hinausführt. Wichtige Voraussetzung: Den anderen motivieren, aber nicht ummodeln wollen. Sexuelle Anlaufschwierigkeiten kann es zwar geben, aber der einfühlsame Fische-Mann kann sich durchaus auf die Stimmung der Widder-Frau einstellen. Andererseits verhindert das impulsive Temperament der Widder-Frau, dass der männliche Fisch zu sehr in trübes Gewässer abdriftet oder nur noch vor sich hindümpelt. Mehr 4 von 12 Widder-Frau und Widder-Mann Dynamisches Duo Soviel Dynamik, wie in dieser Beziehung vorhanden ist, kann high machen, aber auf Dauer auch anstrengen und die Liebe ausbrennen lassen. Einer der beiden müsste idealerweise den Aszendenten oder Mond in einem Erdzeichen haben, damit die Bodenhaftung gewährleistet ist. Sonst werden die beiden hochdynamischen Widder sich nur im Vorbeiflug sehen. Widder sind nämlich immer auf Tour. Tagsüber im Job mit bedeutsamen Aufgaben hochaktiv, abends mit Freunden unterwegs, gerne auch im Fitnessstudio. Nach Sport sind Widder förmlich süchtig. Zu Hause waltet meist die Haushälterin, und wenn die beiden - getrennt - nach Hause kommen, fallen sie nur noch müde ins Bett. Das ist natürlich die Extremvariante, aber in diese Richtung können sich Widder-Beziehungen entwickeln, wenn nicht tiefe Liebe zum Durchhalten auffordert. Noch ein eventuelles Problem: Die Widder-Frau neigt dazu, auch mit dem Liebespartner zu konkurrieren. Der Widder-Mann springt sofort darauf an. Und das Leben wird zum immerwährenden Wettbewerb der Kräfte, des Erfolgs. Ganz schön anstrengend! Richtig aufregend dagegen ist das Liebesleben. Aber bei der Sexualität sollte bitte nicht unbedingt eine sportliche Note reingeraten. Mehr 5 von 12 Widder-Frau und Stier-Mann Emotionales Kräftemessen Ring frei für emotionales Kräftemessen der schönsten Art. Die Widder-Frau findet wahrscheinlich gerade die Reibungsfläche in dieser Beziehung inspirierend, zumindest am Anfang des Liebeslebens. Bei der ersten Begegnung könnte der Funke sofort überspringen, weil die erotische Ausstrahlung des Stier-Mannes natürlich den Jagdinstinkt der Widder-Frau weckt. Er, ein Mann, der in sich ruht, der weiß, was er will, auch mal rot sieht, wenn man ihn reizt, wie aufregend! Aber: um auf Dauer zusammen zu bleiben, müssen die beiden schwer an sich arbeiten. Die Widder-Frau muss ihren Freiheitsdrang zumindest beziehungsfreundlicher ausleben, der Stier darf nicht so sehr festhalten, nicht wie in der Steinzeit den Mann spielen, der bestimmt, wo's langgeht. Sonst steht ihm nämlich eine Amazone gegenüber, die ihn provoziert und erst recht ausbricht. Und ihm zeigt, was "Frau" alles kann. Auch das liebe Thema Geld: Widder-Frauen sind mit Gut und Geld nicht zu ködern! Und auch nicht bereit, jeden Cent drei mal umzudrehen. Sexuell kann es krachen, wenn die Widder-Frau sich ausnahmsweise mal führen lässt. Mehr 6 von 12 Widder-Frau und Zwillinge-Mann Ohne Beziehungsarbeit geht es nicht Wie elektrisiert gehen diese beiden quirligen Erdenbürger erst mal aufeinander zu. Die Widder-Frau findet den scheinbar unkomplizierten, schwungvollen, eloquenten Zwillinge-Mann einfach atemberaubend. Der Zwilling hechtet der stets im Eiltempo agierenden Erfolgsfrau hingerissen hinterher. Hier ist Magie im Spiel. Irgendwann aber muss leider der Liebesalltag gelebt werden. Und der hat Tücken. Die schnell entschlossene Widder-Frau könnte von dem bei Entscheidungen zögerlichen Zwillinge-Mann - soll ich, oder soll ich nicht - etwas genervt sein. Zwillinge-Männer können aus jedem Entschluss, und sei er noch so lapidar, einen Staatsakt machen. Die Widder-Frau wiederum kann in Sekundenbruchteilen ihr Leben auf den Kopf stellen, ihre berufliche Position canceln, eine neue Wohnung anmieten, ein Haus kaufen oder sich vertraglich im Ausland verpflichten. Logischerweise ohne sich mit dem Zwillinge-Partner darüber auszutauschen. Ideal wäre es, sich etwas anzugleichen. Das geht nicht auf Anhieb, ein paar Späne aber fallen bekanntlich, wenn man Beziehungsarbeit leistet. Schön: die erotische Begegnung. Aber eine echte Tiefe ins Leben und Lieben reinzubringen, das gibt es nicht als Selbstverständlichkeit. Mehr 7 von 12 Widder-Frau und Krebs-Mann Faszinierende Gegensätze Ganz klar, ein fertiges kosmisches Geschenkpaket ist das Liebesglück dieser beiden nicht. Die Ansichten, Temperamente, die Lebensstrategien und Überlebenstaktiken sind total konträr. Aber: vielleicht macht genau das die Faszination aus. Denn der Krebs-Mann verkörpert Qualitäten, die die Widder-Frau absolut nicht mitbringt: Er verspricht Wärme, Geborgenheit, Ankommen, Aufgehobensein und bietet eine seelische Heimat. Das berührt die tiefsten Sehnsuchtsschichten der Widder-Frau. Denn selbst rastlos und immer auf dem Sprung, scheint ein warmer Ort, der Oase ist und Liebe verspricht, geradezu wie die Antwort auf alle Wünsche. Der Krebs-Mann wiederum wird die Power, die Gradlinigkeit der Widder-Frau anhimmeln. Aber seine Seele ist deutlich zarter. Die Direktheit der Widder-Frau kann sein Herz kränken, dann zieht er sich in seinen Krebspanzer zurück. Das kann bekanntlich ein etwas längerer Prozess werden, da hilft kein Bitten und keine Drohgebärde. Krebs-Männer können stur sein. In der Erotik sind sie sehr einfallsreich. Rollenspiele, alle möglichen geheimnisvollen Rituale und Variationen, bilden hier das geheimnisvolle Band. Mehr 8 von 12 Widder-Frau und Löwe-Mann Konkurrenz belebt die Beziehung Zwei Feuerzeichen, die um die Wette funkeln und blenden. Um die Wette, ist dann auch das Stichwort. Die Widder-Frau spielt nicht die zweite Geige, der Löwe-Mann aber wird seinen Thron nicht räumen, auch nicht für eine brandheiße Liebe. Das kann wahrhaft ein Brennpunkt, auch mit Stresspotenzial werden. Am besten: die Kompetenzbereiche werden vorher klar abgesteckt, damit sich die beiden nicht ins Gehege kommen. Wenn jeder seine eigene Erfolgsdomäne beherrscht, und der andere da auch nicht reinfunkt, ist das schon das halbe Rezept für Beziehungsglück. Ein anderer Stresspunkt ist die schauspielerische Darstellungskraft, über die beide in reichem Maße verfügen. Die Widder-Frau zeigt nie, wie es ihr wirklich ums Herz ist. Sie strahlt so lange gute Laune aus, bis sie es selbst glaubt. Der Löwe-Mann wird neben dieser leuchtenden Klasse-Frau erst recht in Hochglanz strahlen. Es besteht die Gefahr, ein Bild des anderen zu lieben, das nur die halbe Wahrheit präsentiert. Sich wirklich zu kennen, ist aber Voraussetzung für tiefe, innige Liebe. Erotisch ist ein bildschönes Erleben garantiert. Mehr 9 von 12 Widder-Frau und Jungfrau-Mann Reizvolle Verbindung Einer interessanten Erfahrung auszuweichen, ist ganz bestimmt nicht Widder-Manier. Deswegen hat diese Beziehung durchaus seinen hohen Reiz. Gemeinsamkeiten muss man erst mal mit der Lupe suchen. Deswegen ist Toleranz erste Voraussetzung, um sich überhaupt auf den anderen einzulassen. Die Widder-Frau ist vielleicht von der klugen Weitsicht, der Fähigkeit des Jungfrau-Mannes, emotionslos die wesentlichen Faktoren zu bündeln, beeindruckt. Auch die Bereitschaft abzuwarten, statt Ad-hoc-Entscheidungen zu treffen, wird die Widder-Frau an ihm bewundern. Und sie spürt noch etwas anderes: dass dieser durchorganisierte, perfekt strukturierte, puristische Jungfrau-Mann eine Substanz hat, die einige Gewitterstürme aushält. Und dass er keineswegs so bescheiden und wenig selbstliebend ist, wie landläufig immer behauptet wird. So betrachtet, können sich die beiden gut tun. Sie hilft ihm, sich öffentlich und selbstbewusst mit seinen Qualitäten zu präsentieren, er ihr, die Power effektiv und gezielt zu platzieren. Erotisch kann die erdige, satte, beharrliche sexuelle Kraft des Jungfrau-Mannes die Widder-Frau aufwühlen und sanft binden. Mehr 10 von 12 Widder-Frau und Waage-Mann Heftige Begegnung In der Liebe geht es hier heftig zur Sache. Die starke, wildentschlossene Widder-Frau wird den Waage-Mann erobern wollen, schon deswegen, weil er die perfekte Ergänzung sein kann. Das setzt aber ein permanentes Ausbalancieren der Kräfte voraus. Die Widder-Frau sollte hier ihre Stärken, ihre kämpferischen, freiheitsliebenden Anteile gut dosiert einsetzen. Zwar wird die autarke Widder-Frau, die immer wieder und überall etwas entgegensetzt und so für permanente Reibung gut ist, den Waage-Mann faszinieren. Es ist nämlich ein Ammenmärchen, dass Harmonie das Nonplusultra für die Waage ist. Allerdings darf keine Dauerspannung entstehen, dann sucht der Waage-Mann Zuflucht in anderen stressfreien Räumen, gerne auch Trost bei zujubelnden Fans. Ein echter Konfliktpunkt sind die Verdrängungsmechanismen des Waage-Mannes und sein Ausweichen, wenn eine Stellungnahme gefordert ist. Aber: ohne Lernprozess und Kompromisse geht es in keiner Beziehung. Erotisch kann es etwas wilder zugehen, als der Waage-Mann sich eigentlich vorgestellt hat. Mehr 11 von 12 Widder-Frau und Skorpion-Mann Auf in den Kampf Zwei Mars-inspirierte Zeichen prallen aufeinander. Mars steht astrologisch-psychologisch für Kampf, Initiative, Feuer und Sexualität. Ein Ankerplatz für ruhebedürftige Seelen ist diese Beziehung garantiert nicht. Aber es wird auch nie Stillstand geben und auch kein lahmes Mit- oder Nebeneinander. Schön gerüstet mit einem gut gefüllten Energie- und Durchsetzungskonto gehen beide gerne in den Liebesring. Trotz gemeinsamer kämpferischer Grundhaltung gibt es doch auch eine Menge Verschiedenheiten. Die Widder-Frau kämpft mit offenem Visier, ist klar, manchmal bissig, aber immer einschätzbar. Der Skorpion bevorzugt den Angriff aus der Deckung, kann abwarten, bis die Widder-Frau ihre Achillesferse offenbart. Dann wird es unangenehm! Auch der stürmische Freiheitsdrang der Widder-Frau löst beim animalisch-verschlingenden Skorpion keine Begeisterung aus. Er will besitzen, sie in freier Wildbahn unterwegs sein. Und sie bedient auch nicht das gesellschaftskonforme Bild von Weiblichkeit. Liebe aber überwindet alle Barrieren. Die Erotik, die immer neu aufflammende Leidenschaft, kann ein festes Band der Liebe knüpfen. Mehr 12 von 12 Widder-Frau und Schütze-Mann Hier sprühen die Funken Sternstunden der Begegnung, das ist die Überschrift, wenn die beiden sich finden. Der Funkenschlag, der dann entsteht, ist sicher auch für andere spürbar. Die übereinstimmenden Interessen liefern jede Menge Stoff für inspirierenden Gedankenaustausch und gemeinsame Zukunftsvisionen. Die Widder-Frau wird den vor Ideen sprühenden, weltoffenen, ständig expandierenden Schütze-Mann lieben, er die erfrischend tatkräftige, abenteuerlustige Widder-Frau auch. Aber das gemeinsame Motto "höher, schneller, weiter", kann für ein überhöhtes Lebenstempo, ein überreichliches Lebensprogramm sorgen, das irgendwann auch auslaugt. Und vielleicht sogar entfremdet. Zuviel Außenaktivität lässt die Intimität, die die Liebe und Erotik nährt, ausdünnen. Deswegen ist hier auch nicht alles Gold, was glänzt. Wichtig ist, auch mal einen Break zu machen, zur Ruhe zu kommen, dafür zu sorgen, dass die Seele nachkommt: um die Seelennähe nicht zu gefährden. Erotisch ist bei zwei Feuerzeichen natürlich brennende Leidenschaft möglich. Ungezähmte und ungezügelte aber nicht: Beide wollen sich nicht im anderen verlieren. Mehr

So verschieden wie die Tierkreiszeichen selbst sind, so funktionieren auch Menschen unterschiedlich miteinander. Und was das Geheimnis jeder Kombination ist – die Besonderheiten, die Erotik, die Herausforderungen und die verbindenden Elemente –, analysiert die Star-Astrologin Roswitha Broszath exklusiv für BRIGITTE in unserem Partnerhoroskop.

Partnerhoroskop: Das heißt bei uns Astro-Ampel

Unser Partnerhoroskop verrät, welche Sternzeichen in Sachen Liebe gut miteinander harmonieren. In den Texten schauen wir auf jede mögliche Beziehungs-Konstellation, insgesamt ergeben sich 144 Paarungen. Einfach oben das Tierkreiszeichen für die Frauen auswählen, also Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze. Und dann nach Belieben zu dem von dir gewählten Sternzeichen durchklicken. Aber keine Angst: Jede Beziehung ist lebbar. Und wenn man weiß, welche schönen Seiten und eventuellen Reibungspunkte auf einen zukommen, ist es doch gleich viel einfacher.

Partnerhoroskop für heterosexuelle und homosexuelle Paare

Das Partnerhoroskop ist für Paare in heterosexuellen Beziehungen geschrieben. Wenn ihr in einer gleichgeschlechtlichen Liebe lebt oder euch weder dem Geschlecht weiblich, noch dem Geschlecht männlich zugehörig fühlt, könnt ihr das Partnerhoroskop aber auch nutzen. Jeder Kombinationstext beschreibt im Grunde die Psychologie des jeweiligen Tierkreiszeichens. Bist du eine Krebs-Frau und mit einer Steinbock-Dame zusammen? Dann kannst du dich auch durch andere Sternzeichen-Kombinationen klicken und nachsehen, was die Wesenszüge einer Steinbock-Frau sind und selbst abgleichen, wie das zu dir als Krebs-Frau passt. Bist du non-binär oder bigender? Dann lies dich gerne durch die unterschiedlichen Kombinationen und schau, welche Charakterzüge deines Sternzeichens am ehesten zu dir passen.

Noch viel mehr als das Partnerhoroskop!

Ihr wollt mehr Astrologie und Sternzeichen auf BRIGITTE? Abgesehen vom Partnerhoroskop findet ihr auf der Horoskop-Übersichtsseite das große Jahreshoroskop 2022, ein individuelles Tageshoroskop von unserem Partner Viversum und alles zum Thema Traumdeutung. Außerdem findet ihr in unserer Astro-Rubrik ein Liebeshoroskop, ein Sexhoroskop und alles rund um den Mondkalender. Ein Wochenhoroskop und Monatshoroskop bieten wir ebenso an.

Ihr wollt euren Aszendenten errechnen? Dann tragt euer Geburtsdatum, den Geburtsort und eure Geburtszeit in unseren Aszendentenrechner ein. Geht ganz einfach! Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern!