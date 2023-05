Hast du in Wirklichkeit ein anderes Sternzeichen?

Löwe, Steinbock, Schütze ... Tatsächlich haben laut einigen Expert:innen rund 86 Prozent von uns ein anderes Sternzeichen als gedacht. Gehörst du dazu?

Astro-Fans sollten sich jetzt lieber hinsetzen: Einige Expert:innen sind der Ansicht, dass ungefähr 86 Prozent von uns gar nicht das Sternzeichen haben, das sie zu haben glauben. Denn das System, nach dem die Sternzeichen entstanden sind, sei schon mehr als 2000 Jahre alt. Die Aufteilung in die zwölf Sternzeichen sei nur eine Momentaufnahme gewesen. Das Problem: Die Erde und die Sternbilder hätten sich über die Jahre bewegt und somit habe sich auch die altbekannte Sternzeichen-Zuweisung verändert.

Neues Sternzeichen: Der Ophiuchus

Laut Ansicht besagter Expert:innen haben sich unsere zwölf Sternzeichen nicht nur verschoben, sondern es ist ein 13. dazugekommen: Der Schlangenträger (Ophiuchus). Ein Erklärungsversuch: Vermutlich haben die Astrolog:innen ihn vor 2000 Jahren einfach weggelassen, weil sie den Himmel in zwölf gleich große Teile à 30 Grad einteilen wollten. Schlangenträger sollen nun alle sein, die zwischen dem 30. November und 18. Dezember geboren wurden. Seine Eigenschaften: leidenschaftlich, optimistisch, klug, diszipliniert, eifersüchtig und aufbrausend.

Mein Sternzeichen hat sich geändert – und nun?

Taugen die Horoskope jetzt nichts mehr? Doch. Alle, die bisher darauf geschworen haben, können sich beruhigen. Denn viele Astrolog:innen halten an dem alten Modell fest. Habt ihr laut der alternativen Lesart jetzt ein anderes Sternzeichen – so what? Doch wenn ihr zu denen gehört, die schon immer gesagt haben: "Mein Sternzeichen passt überhaupt nicht zu meinem Charakter", dann schaut doch mal auf euer neues. Vielleicht gibt es dann den riesen Aha-Effekt!