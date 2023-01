Astrologie Diese 3 Vollmonde sind 2023 von besonderer Bedeutung

von Jasmin Rahimi Anray Ein Vollmond zeigt sich in der Regel nur einmal im Monat, weshalb er in gewisser Weise selten ist. Wenn er erscheint, hat er laut Astrologie eine besondere Wirkung auf uns.

Der Mond hat für viele Menschen etwas Mystisches und Geheimnisvolles. In der Astrologie wird ihm zudem eine besondere Kraft zugeteilt. Vor allem wenn uns ein- oder in seltenen Fällen sogar zweimal ein Vollmond beschert wird. Zu dieser Zeit scheinen viele intensivere Träume zu haben und auch schlechter zu schlafen, was die Macht des Vollmonds noch einmal zu bestätigen scheint.

Diese Termine solltet ihr euch im Kalender markieren

Doch nicht jeder ist gleich. Jeder Vollmond steht im Zeichen eines bestimmten Sternzeichens, wodurch die verschiedenen Eigenschaften des jeweiligen Tierkreiszeichens hervorgehoben werden. Drei Vollmonde haben eine ganz besondere Auswirkung auf unser Selbst. Was das genau bedeutet und um welche Termine es sich handelt, erfahrt ihr im Video.

