Astrologie Liebe, Geld, Leben: 3 Sternzeichen, die diese Woche vom Glück begleitet werden

Die einen verkriechen sich auf den letzten Metern des Winters lieber noch einmal ins warme Bett, die anderen können sich vor lauter Elan und Tatendrang kaum noch halten. Auf welche Sternzeichen eine Woche voller Glück wartet, liest du hier.

Noch eine Woche, und der Winter ist geschafft. Wir steuern energisch auf den Frühling zu, und einige Sternzeichen spüren den Auftrieb jetzt schon. Doch für welche stehen die Sterne in dieser Woche besonders günstig?

Steinbock

Es gibt in dieser Woche wohl kaum jemanden, der:die mehr strahlt als Steinböcke. Venus sorgt für eine besonders anziehende Aura, und Singles umgibt cooler Sex-Appeal. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten, ab dem 17.3. könnte der:die passende Soulmate auftauchen. Auch gebundene Steinböcke genießen die Zweisamkeit, denn prickelnde Ideen sorgen für Abwechslung. Und die steht auch in Sachen Kleiderschrank ganz oben auf der Wunschliste. Shopping macht glücklich, kann aber teuer werden. Zum Glück punkten Steinböcke mit ihrem Gespür, was Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen betrifft, und der Lohn für gute Arbeit lässt nicht lange auf sich warten. Dank Saturn winken Aufstiegschancen.

Krebs

Der Krebs sprüht in der kommenden Woche nur so vor Kreativität und Begeisterung. Fokussiert und zukunftsorientiert arbeitet er an seiner Karriere. Weiterbildung? Zusatzqualifikation? Jobwechsel? Die Lust auf Veränderung ist groß, und Krebse sollten sich diesen Impulsen hingeben. Auch bei Gehaltsverhandlungen beweist das Wasserzeichen Geschick und Weitsicht. Jetzt ist genau der richtige Moment für Weiterentwicklung, sowohl im Job als auch persönlich. Mit der Unterstützung von Sonne und Saturn fällt es ihnen leicht, gesund und achtsam zu leben. Sie begeistern sich für alles Neue in Sachen Lifestyle und sind dabei ganz bei sich und ihren Bedürfnissen. Krebse fühlen sich diese Woche pudelwohl in ihrer Schale und strahlen das auch aus.

Zwillinge

Auf Zwillinge wartet beruflich eine tolle Woche. Sie treten selbstbewusst auf, wissen, was sie können, und sind als Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen sehr gefragt. Die Powersterne bieten Unterstützung auf allen Ebenen: Als Teamleader ist der Zwilling stark, als kreativer Kopf ideenreich. In der Liebe lief der März bisher nicht ganz so rund? Das ändert sich jetzt. Romantikerin Venus und Erotiker Mars sorgen für eine neue Impulse und bringen jede Menge Abwechslung im Bett. Und nicht nur da, auch in ihrer Freizeit sind Zwillinge in dieser Woche nicht zu stoppen. Mars stärkt und steigert das Energielevel, sodass jede Form von Stress einfach an ihnen abprallt.

