Wasser, Luft, Feuer oder Erde? Wähle ein Element und erfahre, was es über dich aussagt

von Jasmin Rahimi Anray Eine antike Theorie besagt, dass unser Universum von den Elementen Wasser, Luft, Feuer und Erde gebildet wurde. Aus diesem Grund, tragen wir bis heute je einen Teil von ihnen in uns.

In der Astrologie haben die Elemente eine große Bedeutung und jedes wird je einem Sternzeichen zugeteilt. Doch jeder Mensch trägt Anteile der vier Elemente Wasser, Luft, Feuer und Erde in sich und damit auch Persönlichkeitsmerkmale, die man vielleicht nicht sofort dem Tierkreiszeichen zugeordnet hätte. Schau dir daher dieses Bild genauer an:

Welches Element wählst du? © dule964 / Adobe Stock

Welches dieser vier Elemente spricht dich am meisten an? Deine Wahl kann viel über deine Persönlichkeit verraten. Bist du kreativ veranlagt? Stehen für dich deine Liebsten an erster Stelle? Die Antwort verraten wir im Video.

