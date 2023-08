Am 31. August kommt es zum zweiten Mal in diesem Monat zu einem Vollmond und wieder handelt es sich dabei um einen Supermond. Was es damit auf sich hat und welche Sternzeichen davon am meisten profitieren, liest du hier.

Dieser August ist aus astrologischer – und astronomischer – Sicht ein besonderer Monat: Er begann mit einem Vollmond und er endet mit einem. Wie bei dem Vollmond am 1. des Monats handelt es sich bei dem am 31. August um einen Supermond: Er ist größer und heller als sonst.

Der Grund dafür ist, dass der Mond der Erde derzeit besonders nahe ist. Da die Umlaufbahn des Mondes um die Erde eine Ellipse beschreibt, ist der Abstand zwischen den beiden Körpern nicht immer gleich groß: Die weiteste Entfernung beträgt circa 406.000 Kilometer, die geringste 356.000. Knapp zehn Stunden vor dem Höhepunkt der Vollmondphase am Donnerstag – 3:37 Uhr unserer Zeit – erreicht der Erdtrabant den uns nun am dichtesten Punkt, an dem er rund 357.000 Kilometer von der Erde entfernt ist.

Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Vollmond scheint der Supermond etwa 15 Prozent heller und wirkt um 7 Prozent größer. In Relation zu seinem Gegenstück, also einem Mond, der zur Vollmondphase um die 406.000 Kilometer von der Erde entfernt ist, verdoppeln sich die zwei Werte logischerweise: Ein Supermond erhellt unseren Himmel um 30 Prozent mehr und erscheint uns stolze 14 Prozent größer als ein Minimond.

Blue Moon: Das gibt es nur alle paar Jahre

Die zweite Besonderheit des Vollmondes am 31. August und der Grund, dass wir ihn "Blue Moon" nennen, ist die Tatsache, dass es der zweite Vollmond in einem Monat beziehungsweise der dritte Vollmond einer Jahreszeit mit vier Vollmonden ist. Zwischen zwei Vollmonden liegen rund 29,5 Tage, daher beobachten wir in den meisten Monaten einen Vollmond – und in den meisten Jahreszeiten, bestehend jeweils aus drei Monaten, eben drei. Somit müssen für zwölf Vollmonde nur 354 Tage vergehen, ein Jahr hat für uns allerdings 365 Tage. Und ob wir jetzt alle mitgekommen sind oder nicht, das hat zur Folge, dass wir in einigen Jahren 13 Vollmonde zählen.

Um den aus der Reihe fallenden Vollmond namentlich von den zwölf anderen abzuheben – Lenzmond, Erntemond und wie sie alle heißen –, tauften unsere Vorfahren ihn den Blauen Mond, begründeten Vermutungen zufolge entstand der Name vor rund 400 Jahren. Mit diesem Phänomen im Zusammenhang steht übrigens der englische Ausdruck "Once in a blue moon", der so viel bedeutet wie: Alle paar Jahre. Die Bedeutung wird dem Blauen Vollmond jedenfalls gerecht, denn wir erleben ihn alle zwei bis drei Jahre. Dass der Vollmond am 31. August gleichzeitig Supermond und Blauer Mond ist, ist jedoch ein Sonderfall, der deutlich seltener vorkommt.

Astrolog:innen schreiben dem Blauen Supermond am Donnerstag, der sich übrigens im Sternzeichen Fische ereignet, eine außerordentliche Wirkung zu. Folgende Tierkreiszeichen können die laut Horoskop ausgesprochen positiv zu spüren bekommen.

Horoskop: 3 Sternzeichen gibt der Supermond besonders viel Kraft

Fische

Fische können sich im Zuge des Supermondes ausgezeichnet behaupten und durchsetzen – ohne dabei ihre feinfühlige, sensible Natur abzulegen. Du kannst dich jetzt sehr gut abgrenzen, bleibst stets gefasst und wahrst einen gesunden Abstand zu dem Erlebten. Das befähigt dich dazu, bewusst und klug zu agieren.

Krebs

Krebsen hilft der "Super Blue Moon" dabei, zu wachsen und ihre größten Kräfte zu entdecken. Du erkennst jetzt besonders deutlich, was dir im Leben am wichtigsten ist, und erspürst zugleich deine ureigenen Stärken. Im Rahmen dieser Vollmondphase kannst du Dinge lernen und Fähigkeiten ausbauen, die dich auf deinem Weg noch sehr weit tragen werden.

Skorpion

Skorpionen schenkt der Blaue Mond in erster Linie Lebensenergie und Mut. Du kannst dich nun neuen Projekten und Erfahrungen öffnen, bist bereit, dich auf Abenteuer und Experimente einzulassen und dafür gegebenenfalls Altes hinter dir zu lassen. Mit deiner derzeitigen Einstellung kannst du nur gewinnen.

