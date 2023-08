Dating-Horoskop: 5 Sternzeichen, die oft Angst vor der Liebe haben

Vom heißen Flirt zur festen Beziehung - viele Menschen haben bewusst oder unterbewusst Angst davor, diesen Schritt zu machen. Das liegt oft auch an der Veranlagung ihres Sternzeichens - fünf tun sich damit besonders schwer.

Natürlich ist Liebe wunderschön und kann unser Leben komplett auf den Kopf stellen - aber genau weil sie so mächtig ist, kann sie uns auch tief verletzen und in großes Unglück stürzen. Viele Menschen sind daher lieber vorsichtig und bleiben selbst dann noch innerlich auf Abstand, statt ihrem Herzen zu folgen. Vor allem fünf Sternzeichen halten sich in Liebesdingen auffällig oft bedeckt.

Dating-Horoskop: Diesen Sternzeichen macht die Liebe Angst

Und natürlich haben sie mit ihrer Vorsicht nicht unrecht. Die Welt ist voll von gebrochenen Herzen, zerstörtem Vertrauen und Beziehungen, die rückblickend nichts als Schmerz verursacht haben. Sein Herz zu verschenken ist ein Akt des bedingungslosen Vertrauens - und da ist es natürlich vernünftig, lieber einen Tick zu vorsichtig zu sein. Doch wenn gesunde Achtsamkeit zu einer undurchdringlichen Mauer wird, durch die keine Gefühle gelassen werden, ist das auch nicht gesund - hier seht ihr, welche Sternzeichen Angst vor der Liebe haben und besonders viel Zeit brauchen, um Vertrauen aufzubauen.