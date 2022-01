Deko-Horoskop Diese Einrichtung passt laut Sternzeichen am besten zu dir

von Rike Andresen

Horoskop-Fans aufgepasst! Unsere Sternzeichen prophezeien uns nicht nur Antworten zu Liebe, Gesundheit und Erfolg, sie geben uns auch Inspiration für Möbel und Dekoration.

Die gekaufte Deko sieht nie so schön aus wie im Laden und auf einen Einrichtungsstil konntest du dich bisher nicht festlegen? Keine Panik, denn ein Blick in die Sterne genügt, um deine Wohnung künftig in einen harmonischen Einklang zu bringen. Wir zeigen dir, welche Einrichtung laut Sternzeichen am besten zu dir passt.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Der Wassermann ist ein kreativer Kopf, der in seinem Leben großen Wert auf Individualität setzt. In puncto Einrichtung darf es daher gerne etwas ausgefallener zugehen. Mit dem "Curvy Mirror" des schwedischen Interior-Designers Gustaf Westman verleiht der Wassermann seinem Wohnraum das gewisse Etwas.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Fische (20. Februar bis 20. März)

Die Fische sind nicht nur Träumer und Romantiker, sondern von Natur aus auch sehr fürsorgliche Wesen. Ihnen ist es daher besonders wichtig, dass nicht nur sie sich in ihren eigenen vier Wänden wohlfühlen, sondern auch ihre Gäste. Nur so können sich die Fische entspannen und die herzerwärmenden Stunden mit Freunden oder Partner:innen genießen. Eine kuschelige Decke kommt da wie gerufen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Widder (21. März bis 20. April)

Typische Merkmale des Widders sind Leidenschaft, Selbstbewusstsein und Mut. Und genau den beweist der Widder auch in seinem Einrichtungsstil. Anstatt zu Möbeln zu greifen, die der breiten Masse gefallen, sucht das Feuerzeichen lieber etwas Außergewöhnliches. Ein Sofa in einer kräftigen Farbe ist daher genau das Richtige für ihn.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Stier (21. April bis 20. Mai)

Der Stier ist ein sehr stures Sternzeichen und handelt überwiegend werteorientiert. Kritik an seinen Überzeugungen lassen seinen Blutdruck schnell in die Höhe schießen. Daher ist es für den Stier umso wichtiger, in seinem Zuhause eine Wohlfühloase zu schaffen, in der er sich entspannen kann. In einem schwingenden Lounge-Chair aus Rattan findet der Stier schnell wieder zu seiner inneren Mitte.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Zwilling (21. Mai bis 21. Juni)

Menschen mit dem Sternzeichen Zwilling sind gesellig und im Freundeskreis sehr beliebt. In seinem Heim schaffen sie daher gerne einen gemütlichen Ort für ihre Liebsten, der zum Quatschen und Verweilen einlädt. Eine große Couch im Wohnzimmer eignet sich perfekt dafür.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Menschen mit dem Sternzeichen Krebs fühlen sich besonders in der Kunstszene sehr wohl. Denn ähnlich wie bei einem Gemälde, das von den Anschauenden erst entdeckt und interpretiert werden muss, legt der Krebs seine geheimnisvolle Art ab, sobald sein Gegenüber seine Signale richtig deuten kann.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Kein Wunder, dass der Krebs bei seiner Einrichtung vor allem zu abstrakter Kunst neigt, spiegelt sie doch oft seine komplexe Gefühlswelt wieder.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

"Mehr ist mehr" ist das Motto, das den Löwen wohl am besten beschreibt. Das spiegelt sich nicht nur in seinem Sinn für Mode, sondern auch in seinen eigenen vier Wänden wieder. Der Löwe spielt nämlich gerne mit Farbkontrasten – keine Deko und kein Möbelstück ist ihm dabei zu unkonventionell. Seinen Fokus legt er dabei vor allem auf sein Wohnzimmer, damit auch sein Besuch in die Gunst seines Interior-Gespürs kommen kann.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Rosa Wandfarbe zu Print-Gardinen, bunte Kunst und Sofas in verschiedenen Farben – für den Löwe kein Problem.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Was für den Löwen der Himmel auf Erden ist, ist für Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau ein wahrgewordener Albtraum. Zu viele Farben schrecken die Jungfrau nämlich gänzlich ab. Viel mehr legt das Sternzeichen Wert auf eine akkurate und perfekte Einrichtung, die glatt einer Interior-Zeitschrift entspringen könnte. Gerne verwendet die Jungfrau dabei Designklassiker, die sich bereits über Jahre bewährt haben.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Ein Sideboard der Marke USM darf in den eigenen vier Wänden daher nicht fehlen.

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Die Waage hingegen ist ein kreativer Kopf und bringt besonders gerne Variation in das eigene Zuhause. Besonders einfach gelingt das durch bunte Vasen in verschiedensten Formen, die je nach Belieben ausgetauscht werden können. Ganz egal ob mit Blümchen bestückt oder einfach nur als Eyecatcher auf der Fensterbank – die Waage wird sich an der Deko erfreuen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Ganz wie der Löwe schwimmt der Skorpion in puncto Einrichtung gerne gegen den Strom. Unkonventionelle Dekoration hat es ihm besonders angetan. Gerne darf es dabei auch mal ein DIY sein, das schnell Zuhause umgesetzt werden kann. Zu den Favoriten gehören bunte oder geschwungene Kerzen, die für einen Hingucker-Look sorgen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Menschen mit dem Sternzeichen Schütze sind immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer und leiden besonders pandemiebedingt oft unter Fernweh. Damit die Sehnsucht nach fernen Länden nicht mehr so groß ist, erschafft sich der Schütze seine eigene kleine Wohlfühloase.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Dafür eignen sich besonders Sitzpolster in Jungleprint oder Bilderrahmen mit exotischen Tierbildern.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Ähnlich wie das Sternzeichen Schütze setzt der Steinbock gerne Akzente in seinem Zuhause. Dabei setzt er allerdings weniger auf ausgefallene Prints und Farben, sondern viel mehr auf das Zusammenspiel von Holz und gedeckten Farben. Eine Kommode dieser Art darf daher sicher gerne in die vier Wände des Steinbocks einziehen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Verwendete Quellen: Sternzeichen-Typologien von BRIGITTE-Astrologin Roswitha Broszath, instagram.com