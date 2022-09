von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg Wenn Sie einmal das schlechte Gewissen plagt, lässt es nicht locker: Diese drei Sternzeichen können Schuldgefühle noch Jahre später mit sich herumtragen.

Es gibt ja Menschen, denen nichts peinlich ist und die selbst bei den schlimmsten Patzern überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Und dann gibt es Menschen, die sich selbst nach banalen Kleinigkeiten so schlecht fühlen, dass sie sich am liebsten tagelang vor der Welt verkriechen würden. Diese drei Sternzeichen fallen eindeutig in die letztere Kategorie: Wenn sie einmal von ihrem schlechten Gewissen erwischt wurden, lässt es sie nicht so schnell wieder los.

Sternzeichen mit schlechtem Gewissen: Sie sind besonders anfällig

Interessanterweise ist die Ursache dafür allerdings bei allen dreien von ihnen sehr unterschiedlich. Manche von ihnen wollen anderen Menschen einfach nicht zur Last fallen und fühlen sich besonders schlecht, wenn sie es aus ihrer Sicht doch tun. Andere wiederum sind wütend auf sich selbst, wenn sie die hohen Maßstäbe, die sie an ihre Umwelt haben, selbst nicht erfüllen können. Was sie aber gemeinsam haben, ist ein hohes Verantwortungsbewusstsein - auch wenn das ihr Leben oft ganz schön beschwerlich macht.

