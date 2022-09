von Marie Mühlenberg und Henning Hönicke Stress vermeiden, Single bleiben? Gut möglich, denn für einige ist das Single-Dasein keine Qual, sondern eine Bereicherung! Klick auf das Video und erfahre, welche Sternzeichen ohne Partner viel glücklicher sind.

Auf der Suche nach dem:r Partner:in fürs Leben? Während sich viele von uns jemanden an der Seite wünschen, gibt es einige Sternzeichen, die auch ohne Beziehung mindestens genauso glücklich und erfüllt sind. Eine Partnerschaft ist für sie deshalb "nice to have" – aber längst keine Voraussetzung fürs Glücklichsein.

Horoskop: Diese 3 Sternzeichen genießen besonders ihr Single-Leben

Im Video erfährst du, welche drei Sternzeichen auch ohne Partnerschaft mehr als zufrieden mit ihrem Leben sind und als Single sogar richtig aufblühen.

Verwendete Quelle: Eigenrecherche