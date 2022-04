Oft klüger als alle anderen – aber dafür nicht so laut: Diese Sternzeichen wissen selbst genau, was sie auf dem Kasten haben.

von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg

Sie halten sich im Hintergrund und werden intellektuell deshalb oft überschätzt – doch in Wahrheit sind diese Sternzeichen oft die schlauesten Menschen im Raum.

Viele Menschen sind sehr von ihrer Intelligenz überzeugt – so sehr, dass sie selbst gerne ausführlich über ihre Ansichten, Erkenntnisse und generelle Schlauheits-Kompetenz reden. Wer das nicht tut, ist in ihrer Wahrnehmung folglich etwas einfacher gestrickt und hat nicht so viel auf dem Kasten. Das ist natürlich Blödsinn, wie man am Beispiel dieser Sternzeichen besonders gut sehen kann. Sie halten sich im Hintergrund, gerade weil sie ein besonders gutes Verständnis für die Menschen und Themen um sie herum haben.

Horoskop: Diese Sternzeichen werden oft unterschätzt

Für diese Sternzeichen ist es schlicht nicht wichtig, sich mit ihrem Wissen in den Vordergrund zu spielen. Warum auch? Sie wissen selbst sehr gut, was sie draufhaben und möchten keine Zeit damit verschwenden, andere Menschen damit zu beeindrucken. Doch wenn sie ihr Schweigen brechen, zeigt sich oft: Die vorherige Zurückhaltung war nur darin begründet, dass sie sich erst in Ruhe eine umfassende Meinung bilden wollten. Jedes Wort, das sie dann von sich geben, ist gut durchdacht und hat mehr Gewicht als jede hohle Phrasendrescherei.

