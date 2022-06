Manche Menschen können sich am besten als Single entfalten – anderen gelingt es leichter in einer Partnerschaft. Für welche Sternzeichen laut Horoskop typischerweise Letzteres gilt, liest du hier.

Es gibt viele Wege, ein gutes, glückliches Leben zu führen, und keiner ist weniger richtig oder falsch als ein anderer (solange wir damit nicht gegen moralische Prinzipien wie den kategorischen Imperativ oder ähnliche verstoßen). Letztendlich ist es unsere eigene Aufgabe, herauszufinden, welcher Weg am besten zu uns passt – und wer uns dabei begleiten kann.

So scheint es manchen Menschen beispielsweise wunderbar zu bekommen, solo durchs Leben zu gehen und sich in ihren Freundschaften und anderen engen Beziehungen die Liebe, Wärme, Inspiration, das Feedback und was wir sonst noch alles aus unserem sozialen Miteinander Lebensnotwendiges beziehen, zu holen. Sie genießen ihre Freiheit und Ungebundenheit und können sich als Single prima entfalten. Andere Menschen hingegen finden in einer Partnerschaft am besser zu sich selbst und fühlen sich erst so richtig angekommen und vollständig, wenn sie die richtige Person an ihrer Seite haben.

Folgende Sternzeichen zählen typischerweise eher zu letztgenannter Kategorie. Sie können sich in einer Partnerschaft besonders gut entfalten – und sind deshalb oftmals auch ausgezeichnete Partner:innen, weil alles, was sie in ihre Beziehung investieren, unmittelbar auf ihr persönliches Glück einzahlt.

Horoskop: Diese Sternzeichen sind überragend gute Partner:innen

Steinbock

Steinböcke wirken oft sehr unabhängig und stark – doch wirklich stark und unabhängig fühlen sich viele von ihnen erst in einer Partnerschaft. Nichts ist für einen Steinbock ein größeres Kompliment und ein größerer Erfolg, als wenn sich ein Mensch dafür entscheidet, sein Leben mit ihm zu teilen. Und erst wenn dieser Fall eintritt, fühlt sich das Erdzeichen angekommen und entspannt.

Fische

Fische sind überragend gut darin, sich auf andere Menschen einzustellen und für sie da zu sein. Diese Stärke in eine Partnerschaft einbringen zu können, ist für das Wasserzeichen quasi wie eine Olympische Goldmedaille in ihrer Herzensdisziplin zu gewinnen.

Krebs

Krebse sind leicht zu verunsichern und tun sich schwer damit, sich selbstständig zu entscheiden und mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen umzugehen. Eine Partnerschaft gibt ihnen in der Regel sehr viel Halt und hilft ihnen dabei, sich selbst in der Welt zu verorten und zu orientieren. Die Intimität und Vertrautheit, die mit gesunden Partnerschaften einhergeht, wirkt sich beim Krebs zudem besonders positiv auf sein Verhältnis zu sich selbst aus.

Skorpion

Skorpione neigen als Single manchmal zu dem Gefühl, sich beweisen und kämpfen zu müssen, um sich zu behaupten. Mit einem:r Partner:in an ihrer Seite, dem:der sie vertrauen und sich öffnen, können sie dieses Gefühl meist ablegen. Oft finden Skorpione erst in einer Partnerschaft so richtig zur Ruhe und zu sich selbst.