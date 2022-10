Selbstzweifel sind für diese Sternzeichen an der Tagesordnung – zu Unrecht.

von Henning Hönicke Eigentlich sind sich diese Sternzeichen ihrer Sache oft sicher – und lassen sich aber doch schnell von der Meinung anderer Menschen aus dem Konzept bringen.

Selbstvertrauen ist so eine Sache: Einerseits ist es natürlich gut und wichtig, mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen und genau zu wissen, was zu tun ist. Andererseits ist es auch immer gut, auf kritische Stimmen von außen zu hören, wenn man kein Ego-Monster sein will, dass grundsätzlich sowieso alles immer besser weiß. Auf der Suche nach der goldenen Mitte haben einige Sternzeichen sich allerdings eine Spur zu weit zurückgenommen – zu Unrecht!

Diese Sternzeichen können ruhig mehr an sich glauben

Sie haben ein besonders feines Gespür für andere Meinungen und nehmen sich oft jedes Wort zu Herzen. Speziell Kritik und negatives Feedback fallen bei ihnen schwer ins Gewicht und fällt oft wie ein Schatten über Leistungen, auf die diese Sternzeichen eigentlich stolz sein können. Seht hier, wer ruhig öfter etwas mehr auf die eigene Meinung hören darf!