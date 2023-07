Füreinander da sein, sich gegenseitig stützen und helfen – ganz normal in Beziehungen. Manche Sternzeichen schießen aber über das Ziel hinaus und vergessen dabei, dass sie selbst auch Bedürfnisse haben. Diese hier sind besonders gefährdet.

Beziehungen sind ein Geben und ein Nehmen, öfter auch ein Auf und Ab. Das haben wir spätestens in unseren ersten ernsthaften Partnerschaften gelernt. Da gilt es Kompromisse zu machen, die sich für alle gut anfühlen, Lösungen zu suchen, mit denen sich die Beteiligten wohlfühlen und mit denen sie zufrieden sind. In gesunden Beziehungen klappt das meist gut, wenn sich Partner:innen auf Augenhöhe begegnen und sie sich bemühen, die Perspektive des anderen einzunehmen. Klar wackeln auch dort mal die Wände, aber eine Meinungsverschiedenheit kann durchaus auch Fortschritt und Entwicklung nach sich ziehen. Oder aber es passt eben nicht und man geht getrennte Wege.

Und dann gibt es solche Menschen, die Konflikte scheuen, weil sie beispielsweise Angst haben, ihren geliebten Menschen zu verlieren oder weil sie nicht so ganz genau hinschauen wollen, was da eigentlich gerade nicht richtig läuft. Sie stellen dann lieber ihre eigenen Bedürfnisse zurück, statt sich für sich selbst starkzumachen oder gar die Beziehung zu verlassen, die ihnen vielleicht nicht guttut. Andere neigen dazu, in das andere Extrem zu fallen, indem sie dem:der Partner:in alles recht machen, bloß um der Harmonie Willen. Beides sind keine guten Voraussetzungen, denn sie machen vor allem eines: dich selbst klein.

Drei Sternzeichen laufen besonders Gefahr, sich in Beziehungen selbst zu verlieren.

Aufopferungsvoll: 3 Sternzeichen tun alles für ihre:n Partner:in

Krebs

Krebse gelten als die mütterlichsten und fürsorglichsten unter den Sternzeichen. Sie sind besonders sensibel und nachdenklich und kümmern sich viel lieber um andere als um sich selbst. Das spiegelt sich auch in ihren Beziehungen wider. Der:die Partner:in steht an erster Stelle, die eigenen Bedürfnisse folgen erst danach. Dass das in Wahrheit totaler Quatsch und Selbst-Sabotage ist, wissen Krebse in der Regel, sich aber aus diesen Denkmustern zu befreien, kostet sie sehr viel Kraft und Mut, weshalb sie oft viel zu lange in unerfüllten Beziehungen feststecken.

Zu groß ist die Angst, verlassen zu werden oder ihre:n Partner:in zu verlieren, getreu dem Motto "Lieber eine schlechte Beziehung als gar keine". Also opfern sie sich auf, stellen sich selbst zurück und engen dabei nicht selten auch ihre:n Partner:in ein, der:die sich vielleicht auch wünscht, dass der kleine Krebs einmal aus seiner Deckung kommt und den Mund aufmacht. Wer will schon die ganze Zeit bemuttert werden? Daher raus mit dir in die Welt, solltest du schon länger das Gefühl haben festzustecken. Du verdienst es, dass man dich genauso umsorgt!

Fische

Fische sind sensibel, empfindsam und verständnisvoll. Tolle Eigenschaften, doch lässt sich das Wasserzeichen dadurch auch schnell ausnutzen. Vor allem wenn es an falsche Partner:innen gelangt. Für Menschen, die sie lieben, tun Fische nämlich fast alles, leider sehen sie oft nicht, wenn ihre Hilfsbereitschaft über die Maßen beansprucht wird, ohne dass etwas zurückkommt – oder wollen es nicht sehen.

Statt sich einzugestehen, dass die Beziehung so für sie nicht funktionieren kann oder der:die Partner:in einfach nicht gut zu ihnen ist, glauben sie meist viel zu lange daran, dass sich doch noch alles fügen und der:die andere sich ändern wird. Hier gilt es, der Realität ins Auge zu sehen und sich dann auch aus toxischen, einseitigen Beziehungen zu befreien, um all ihre Liebe denjenigen zukommen zu lassen, die sie sich auch wirklich verdient haben.

Steinbock

Loyal, bodenständig und geduldig – das zeichnet Steinböcke aus und das leben sie auch in ihren Beziehungen: Wenn sie eine eingehen, so soll sie auch ein Leben lang halten. Das ist natürlich romantisch, nur leider nicht ganz realistisch. Dennoch: Erst mal eine tolle Einstellung. Zu einem Problem kann die aber werden, wenn die Beziehung, in der sie gerade stecken, nicht zu ihnen passt oder schlimmer noch, ihnen nicht guttut.

Steinböcke schieben dann lieber vor, dass all das Schlechte gerade nur eine Phase ist und sich bald bestimmt wieder bessern wird. Dafür geben sie alles – und gern auch alles auf. Nur wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass das an dem:der ein oder anderen Partner:in verschwendete Energie ist. Wenn nichts zurückkommt, lass los, lieber Steinbock. Du hast mehr verdient.

Quelle: Brigitte.de/Sternzeichen