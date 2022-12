Feiertags-Horoskop 2022 3 Sternzeichen, für die Weihnachten dieses Jahr nicht einfach wird

Traurig, aber wahr: Perfekte Weihnachten gibt es in der Regel für fast niemanden von uns. Drei Sternzeichen werden dieses Jahr an den Feiertagen auf eine besonders harte Probe gestellt.

Friede, Freude, Feierkuchen: So ziemlich alle von uns wünschen sich beim Gedanken an das Weihnachtsfest einen gemütlichen, besinnlichen Abend voller Harmonie, Überraschungen und guter Laune. Die Realität sieht natürlich oft anders aus: Auch die besten Pläne fallen in der hektischen Weihnachts-Realität in sich zusammen und der Stress der Vorweihnachtszeit entlädt sich nicht selten in hitzigen Konflikten beim großen Festessen. Vor allem drei Sternzeichen müssen diese Weihnachten damit rechnen, dass es noch einmal ganz schön ungemütlich für sie werden könnte.

Die gute Nachricht ist: Egal wie dramatisch die Krise auch aussehen mag, alle Sternzeichen kriegen sie im Handumdrehen wieder gerade geboten – und können dann ein Weihnachtsfest genießen, dass umso entspannter für sie ist. Im Video seht ihr, wem dieses Jahr "heiße Weihnachten" drohen!

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Horoskop